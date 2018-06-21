Кто владеет информацией,
владеет миром
Рейтинг
все лучшие новости >>
English
  
Кольцо оппозиции
    
Форум
Главная
Политический расклад
Экономическая реальность
Жизнь регионов
Общество и его культура
Силовые структуры
Особенности внешней политики
Компрометирующие материалы
Московский листок

Петропавловск-Камчатский. Общежитие, наконец, вернут городу?

Опубликовано 21.06.2018 автором А. Зимбовский в разделе комментариев 1

власть жилье
Петропавловск-Камчатский. Общежитие, наконец, вернут городу?

21 июня 2018 года в 10 утра Арбитражный суд Камчатского края рассмотрит иск горадминистрации Петропавловска-Камчатского об изъятии здания общежития по адресу - Проспект Победы 27 - из рук, захвативших его коммерсантов.

Напоминаем, по ст. 18 Закона "О приватизации жилищного фонда в Российской Федерации", Указу Президента Российской Федерации от 10 января 1993 г. N 8 - общежития не могут приватизироваться коммерческими структурами и частными предпринимателями. Общежития должны передаваться в муниципальный жилой фонд. Приватизировать в них комнаты могут только сами жильцы.

Однако реально гражданам, чтобы воспользоваться защитой закона, приходится выдерживать длительное противостояние, и не только с жуликами-предпринимателями, но и с чиновниками. Почему те, кто как бы должен защищать законные права граждан, защищают законные права от граждан?

Отметим, что наука дала аргументированный ответ на этот вопрос ещё в 19-м веке, однозначно установив, что государство всегда выступает на стороне господствующих классов. Любые надежды на то, что чиновники по свей воле встанут на сторону не своих братьев- предпринимателей, а обычных граждан, являются антинаучным бредом. Если гражданам удаётся устроить громкий скандал, ситуация может и измениться. Масштабное позорище мешает всему господствующему классу в целом. Интересы отдельного жулика тут уже вторичны.

Итак, вернемся к дому по адресу Победы 27. Изначально это было общежитие Домостроительного комбината. Люди прожили в нем около 20 лет. Затем, в случае с данным общежитием, людей сначала пытались выморозить из дома, как тараканов.

В январе 2018 года им отключили свет. После того, как история получила широкую огласку, свет включили.

Далее начались встречи жильцов с представителями власти. Представители власти заявили, что могут помочь только одним - принять некоторых жильцов на работу в муниципалитет и предоставить места в муниципальном общежитии. Также жильцам угрожали – вас выселят через суд и тогда и этого не будет. А также порадовали их тем, что при таком выселении могут и детей отобрать (поскольку у вас жилплощади не будет).

Следует отметить, что в настоящее время жильцов защищает закон, после переезда они, действительно, не будут иметь прав на постоянное пользование новым жильем.

Если жители согласятся на переезд, у них останется только два варианта - либо муниципалитет сделает из них дешевых крепостных, вынужденных до конца жизни работать за жильё, либо их просто выкинут через месяц, другой, третий - на улицу. Понятно, что ни та, ни другая альтернатива жильцов абсолютно не обрадовала. Они продолжили сопротивление.

И вот, наконец, власти были вынуждены попытаться через суд изъять дом у захватившего его жулика. Автор материала очень надеется, что городские чиновники не попытаются умышленно проиграть дело.



Рейтинг:   0,  Голосов: 0
Поделиться

читайте нас в Я.Новости
Всего комментариев к статье: 1
Комментарии не премодерируются и их можно оставлять анонимно
Ой пойду я в монастырь, помолюся богу!
!!!TOTKLOPOVDAVIT!!!&&&& написал 21.06.2018 01:19
"Отметим, что наука дала аргументированный ответ на этот вопрос еще в 19-м веке, однозначно установив, что государство всегда выступает на стороне господствующих классов. Любые надежды на то, что чиновники по свей воле встанут на сторону не своих братьев- предпринимателей, а обычных граждан, являются антинаучным бредом. Если гражданам удается устроить громкий скандал, ситуация может и измениться. Масштабное позорище мешает всему господствующему классу в целом. Интересы отдельного жулика тут уже вторичны."
- То таки да...
Ответить
Написать комментарий
Ваше имя:
Заголовок:
Комментарий:
Введите число, указанное на картинке:

Опрос
  • Что делать с пенсионным возрастом?:
Результаты
Интернет-ТВ
Торфянке 3 года
Торфянке 3 года
19.06.2018
Спасет ли Русь отмена пенсий?
Спасет ли Русь отмена пенсий?
21.06.2018
<< прислать видео
все видео >>
Новости
Паспорта и права подорожали (2)
Петропавловск-Камчатский. Общежитие, наконец, вернут городу? (1)
Спасет ли Русь отмена пенсий? (0)
Задержанная в РФ за шпионаж топ-менеджер "Интер РАО" оказалась гражданкой Румынии (1)
Матвиенко пообещала не затягивать с повышением пенсионного возраста (24)
Реальные доходы россиян в мае рухнули сразу на 9,3% (5)
Новости импортозамещения: завод "Ростеха" освоил производство компактных шубохранилищ (6)
Шувалов обновил свой авиапарк элитным Gulfstream G650 за $70 миллионов (6)
В Москве смертность превысила рождаемость (16)
Ради строительства филиала Ельцин-центра уничтожена усадьба Долгоруковых-Бобринских на Малой Никитской (17)
Анонсы
<< добавить анонс
последние анонсы >>
Добавить свой материал
Наша блогосфера
Эдуард Лимонов Эдуард Лимонов: Либерал
Максим Калашников Максим Калашников: А.Вассерман, А.Кобяков, М.Калашников: спасет ли Русь отмена пенсий?
Максим Калашников Максим Калашников: Сечин, Алекперов и Гуцериев хотят налоговых льгот на 330 миллиардов
Дарья Митина Дарья Митина: Серпасто-молоткастый болельщик
Дарья Митина Дарья Митина: Либеральная клoунада в Мoскве прoдoлжается
Все записи >>
Авторы
Баранов Анатолий Гельман Моисей
Гранатова Анна Гречанинов Владимир
Ихлов Евгений Калашников Максим
Майсурян Александр Митина Дарья
Морозова Наталья Московченко Николай
Нагорный Александр Пионтковский Андрей
Саматов Сергей Эйдман Игорь
Чёрный Дмитрий

              
© 1998-2017 ФОРУМ.мск (наши зеркала: forum-msk.org forum-msk.com.ua forummsk.info)
о нас | наша кнопка | реклама на сайте | связаться с нами | email: forum-msk@yandex.ru
Рейтинг@Mail.ru       читайте нас также: pda | twitter | rss