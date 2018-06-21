Петропавловск-Камчатский. Общежитие, наконец, вернут городу?

21 июня 2018 года в 10 утра Арбитражный суд Камчатского края рассмотрит иск горадминистрации Петропавловска-Камчатского об изъятии здания общежития по адресу - Проспект Победы 27 - из рук, захвативших его коммерсантов.

Напоминаем, по ст. 18 Закона "О приватизации жилищного фонда в Российской Федерации", Указу Президента Российской Федерации от 10 января 1993 г. N 8 - общежития не могут приватизироваться коммерческими структурами и частными предпринимателями. Общежития должны передаваться в муниципальный жилой фонд. Приватизировать в них комнаты могут только сами жильцы.

Однако реально гражданам, чтобы воспользоваться защитой закона, приходится выдерживать длительное противостояние, и не только с жуликами-предпринимателями, но и с чиновниками. Почему те, кто как бы должен защищать законные права граждан, защищают законные права от граждан?

Отметим, что наука дала аргументированный ответ на этот вопрос ещё в 19-м веке, однозначно установив, что государство всегда выступает на стороне господствующих классов. Любые надежды на то, что чиновники по свей воле встанут на сторону не своих братьев- предпринимателей, а обычных граждан, являются антинаучным бредом. Если гражданам удаётся устроить громкий скандал, ситуация может и измениться. Масштабное позорище мешает всему господствующему классу в целом. Интересы отдельного жулика тут уже вторичны.

Итак, вернемся к дому по адресу Победы 27. Изначально это было общежитие Домостроительного комбината. Люди прожили в нем около 20 лет. Затем, в случае с данным общежитием, людей сначала пытались выморозить из дома, как тараканов.

В январе 2018 года им отключили свет. После того, как история получила широкую огласку, свет включили.

Далее начались встречи жильцов с представителями власти. Представители власти заявили, что могут помочь только одним - принять некоторых жильцов на работу в муниципалитет и предоставить места в муниципальном общежитии. Также жильцам угрожали – вас выселят через суд и тогда и этого не будет. А также порадовали их тем, что при таком выселении могут и детей отобрать (поскольку у вас жилплощади не будет).

Следует отметить, что в настоящее время жильцов защищает закон, после переезда они, действительно, не будут иметь прав на постоянное пользование новым жильем.

Если жители согласятся на переезд, у них останется только два варианта - либо муниципалитет сделает из них дешевых крепостных, вынужденных до конца жизни работать за жильё, либо их просто выкинут через месяц, другой, третий - на улицу. Понятно, что ни та, ни другая альтернатива жильцов абсолютно не обрадовала. Они продолжили сопротивление.

И вот, наконец, власти были вынуждены попытаться через суд изъять дом у захватившего его жулика. Автор материала очень надеется, что городские чиновники не попытаются умышленно проиграть дело.