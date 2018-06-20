Центр Хруничева сократит более половины персонала к 2025 году

Руководство Государственного космического научно-производственного центра (ГКНПЦ) имени Хруничева намерено к 2025 году сократить численность сотрудников более чем в 2,5 раза - с 4256 до 1691 человека, сообщает газета "Коммерсант".

В Центре имени Хруничева рассказали изданию, что в настоящее время проводится унификация организационно-штатной структуры, чтобы исключить дублирование функций. В связи с этим на заводе уменьшат административно-управленческий персонал.

По данным "Коммерсанта", долговые обязательства ГКНПЦ составляют на данный момент почти 100 млрд руб. За 2017 год убыток предприятия составил 23,16 млрд руб. против прибыли в размере почти 1,8 млрд руб. в 2016 году.

Ранее сообщалось, что космический центр им. Хруничева освободит более 200 корпусов завода в Филевской пойме, на котором производятся ракеты "Протон" и другая космическая техника. Высвобождаемые площади планируется отдать под застройку. Всего предприятию принадлежит более 140 гектаров земли в центре Москвы. Стоимость земельных участков оценивается в 28,7 миллиарда рублей.