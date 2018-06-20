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Московский листок

Центр Хруничева сократит более половины персонала к 2025 году

Опубликовано 20.06.2018 в разделе комментариев 4

Центр Хруничева сократит более половины персонала к 2025 году

Руководство Государственного космического научно-производственного центра (ГКНПЦ) имени Хруничева намерено к 2025 году сократить численность сотрудников более чем в 2,5 раза - с 4256 до 1691 человека, сообщает газета "Коммерсант".

В Центре имени Хруничева рассказали изданию, что в настоящее время проводится унификация организационно-штатной структуры, чтобы исключить дублирование функций. В связи с этим на заводе уменьшат административно-управленческий персонал.

По данным "Коммерсанта", долговые обязательства ГКНПЦ составляют на данный момент почти 100 млрд руб. За 2017 год убыток предприятия составил 23,16 млрд руб. против прибыли в размере почти 1,8 млрд руб. в 2016 году.

Ранее сообщалось, что космический центр им. Хруничева освободит более 200 корпусов завода в Филевской пойме, на котором производятся ракеты "Протон" и другая космическая техника. Высвобождаемые площади планируется отдать под застройку. Всего предприятию принадлежит более 140 гектаров земли в центре Москвы. Стоимость земельных участков оценивается в 28,7 миллиарда рублей.

 



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Всего комментариев к статье: 4
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почти
цитаты написал 20.06.2018 11:02
Зачем России ракеты?У нас есть батут!/глава Роскосмоса Д.Рогозин./
Зачем Москве промышленность?Главное бордюры и плитка!/мерьМосквы оленевод Собянин/
Зачем России космос?У нас Путин есть!/86% населюков/
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(без названия)
La Terrible написал 20.06.2018 10:47
"...намерено к 2025 году сократить численность сотрудников более чем в 2,5 раза...на заводе уменьшат административно-управленческий персонал..."
++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++
Это у них там столько бездельников-манагеров накопилось?
Немудрено, что они прожрали все прибыли - почти 20 ярдов:
"За 2017 год убыток предприятия составил 23,16 млрд руб. против прибыли в размере почти 1,8 млрд руб. в 2016 году".
Вот так у нас везде - паразитарная прослойка прихватизирует львиную долю доходов, оставляя предприятиям убытки, и при этом орет, что "русские - ленивые, работать не умеют и не хотят".
Только вот число долларовых миллиардеров и их суммарный доход растет год от года - тоже, видимо, из-за "ленивых русских"...
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(без названия)
3авидонов Николдим написал 20.06.2018 10:37
Специально отбирают у людей работу, хотят выдать им автоматы и направить в Казахстан вертать взад исконно-русские территории.
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Прогресс не остановить!
-Что это? написал 20.06.2018 10:31
"Прогрессоры" у власти...
Передовые (и непередовые)предприятия сокращаем,но пенсионный возраст поднимаем. Если это не д Ебилизм,то что?
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