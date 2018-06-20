Ради строительства филиала Ельцин-центра уничтожена усадьба Долгоруковых-Бобринских на Малой Никитской

Все успели повозмущаться строительством Ельцин-центра в Свердловске (Екатеринбурге). Там даже была предпринята символическая попытка сожжения памятника Ельцину.

В Москве, однако, ситуация с его неизбежным филиалом - значительно хуже. Его решили разместить в памятнике федерального значения - в усадьбе Долгоруковых-Бобринских. Об этом было известно уже достаточное время, чтобы предпринять какие-то шаги против ельцинизации исторического объекта, но уважаемая московская интеллигенция чего-то ждала. И как обычно, как в 1991-м, дождалась.

В ходе "приспособления" под объект культового назначения (поклонение Ельцину - именно культ, иррациональный и абсурный, как человеческие жертвоприношения) здание фактически уничтожено. Нанесён всей Москве и России громадный, невосполнимый ущерб, - а никто что-то из наших защитников культуры и истории из либерального лагеря не возмущается...

Вот так оно выглядит сейчас.

Боковые флигели полностью выдолблены. Переходы не то укреплены бетоном, не то отстроены заново.

Каменная ограда сломана и стоит во дворе здания. Центральное здание затянуто сеткой и видимо там происходит тоже само что во флигелях. Во дворе, выходящем на Гранатный переулок, экскаваторы копают яму под подземную парковку.

Разумеется никаких раскопок предварительно не ведется.

Строители весело лопочат на каком-то из азиатских языков. То есть культовый объект наши столичные системные либералы возводят ещё и с экономией на рабочей силе...

Усадьба Долгоруковых-Бобринских построена во второй половине 18-го века и являлась одним из лучших образцов сохранившихся усадеб высшего дворянства. Несколько лет назад мне довелось быть внутри здания.

На тот момент ещё полностью сохранялись лестницы, колонны, лепнина, арочные ниши и вся внутренняя планировка здания. Тогда там работали реставраторы, которые утверждали что здание в отличном состоянии и ему требуется незначительный ремонт и реставрация с сохранением интерьеров.

Сейчас (по информации газеты "Ведомости") Управление делами Президента планирует разместить там Ельцин-центр, частный фонд Ельцина, возглавляемый Татьяной Юмашевой, ресторан, развлекательные площадки и современные офисы.

Разумеется, этот акт дикого вандализма согласован собянинским Департаментом культурного наследия.