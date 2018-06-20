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Московский листок

Ради строительства филиала Ельцин-центра уничтожена усадьба Долгоруковых-Бобринских на Малой Никитской

Опубликовано 20.06.2018 автором Елена Ткач в разделе комментариев 11

москва ельцин либералы силовигархия вандализм собянин
Ради строительства филиала Ельцин-центра уничтожена усадьба Долгоруковых-Бобринских на Малой Никитской

Все успели повозмущаться строительством Ельцин-центра в Свердловске (Екатеринбурге). Там даже была предпринята символическая попытка сожжения памятника Ельцину.  

В Москве, однако, ситуация с его неизбежным филиалом - значительно хуже. Его решили разместить в памятнике федерального значения - в усадьбе Долгоруковых-Бобринских. Об этом было известно уже достаточное время, чтобы предпринять какие-то шаги против ельцинизации исторического объекта, но уважаемая московская интеллигенция чего-то ждала. И как обычно, как в 1991-м, дождалась.

В ходе "приспособления" под объект культового назначения (поклонение Ельцину - именно культ, иррациональный и абсурный, как человеческие жертвоприношения) здание фактически уничтожено. Нанесён всей Москве и России громадный, невосполнимый ущерб, - а никто что-то из наших защитников культуры и истории из либерального лагеря не возмущается...

Вот так оно выглядит сейчас.

Боковые флигели полностью выдолблены. Переходы не то укреплены бетоном, не то отстроены заново.

Каменная ограда сломана и стоит во дворе здания. Центральное здание затянуто сеткой и видимо там происходит тоже само что во флигелях. Во дворе, выходящем на Гранатный переулок, экскаваторы копают яму под подземную парковку.

Разумеется никаких раскопок предварительно не ведется.

Строители весело лопочат на каком-то из азиатских языков. То есть культовый объект наши столичные системные либералы возводят ещё и с экономией на рабочей силе... 

 

Усадьба Долгоруковых-Бобринских построена во второй половине 18-го века и являлась одним из лучших образцов сохранившихся усадеб высшего дворянства. Несколько лет назад мне довелось быть внутри здания.

На тот момент ещё полностью сохранялись лестницы, колонны, лепнина, арочные ниши и вся внутренняя планировка здания. Тогда там работали реставраторы, которые утверждали что здание в отличном состоянии и ему требуется незначительный ремонт и реставрация с сохранением интерьеров. 

Сейчас (по информации газеты "Ведомости") Управление делами Президента планирует разместить там Ельцин-центр, частный фонд Ельцина, возглавляемый Татьяной Юмашевой, ресторан, развлекательные площадки и современные офисы. 

Разумеется, этот акт дикого вандализма согласован собянинским Департаментом культурного наследия.



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Всего комментариев к статье: 11
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Re: Re: Re: Re: Что хотят, то и творят."невозможно контролировать шоблу"
Astor написал 20.06.2018 13:48
Ну, давай, контролируй, умник. А я посмотрю что получится. Их не контролировать надо, их надо...Вот сейчас наговорю на 282 статью. Что у вас, господ, за привычка употреблять слово "раб"? Тут вот Кунгуров вышел из лагеря и заявил: русский человек - раб. Можете на Нейромире посмотреть. У вас уже совсем чувство нормы отказало? Какой же он раб, если он всю свою историю бунтовал? Да даже выборы последние он проигнорировал, тоже результат бунта. Но самое удивительное, что те, кто затаскивал людей на избирательные участки сегодня обвиняют народ в дебилизме и рабстве. Народ он всегда народ. Он не лучше и не хуже исторически ничем. Херовые руководители - это да.
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Re: Re: Re: Что хотят, то и творят."невозможно контролировать шоблу"
Жора Фернандес написал 20.06.2018 13:42
Слова забитого раба,опущенного шоблой.
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Re: Re: Что хотят, то и творят.
Astor написал 20.06.2018 13:18
Контролировать можно обычных людей. Обычных чиновников, людей со слабостями, которых можно или напугать или поправить. Невозможно контролировать шоблу, которая обложилась Росгвардией перед невооруженным народом. Это фантастика.
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Re: Что хотят, то и творят.
что народ позволяет,то и творят написал 20.06.2018 13:09
власть надо контролировать,держать на цепи,чуть что-бить в морду,чтоб знала свое место.
Вот тогда толк будет для страны и для народа.
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Re: сли бы в Украине такое разрушили - ольгинские *****тролли
Astor написал 20.06.2018 13:03
Да не обращайте внимания на ольгинских. Это вообще не люди. Это твари на оплате. Если завтра им бошки поотворачивают, никто не чихнет. Ни капли жалости не будет. Забейте. В любом обществе во все времена есть свои полицаи. И в 1941 были и сегодня. Их и назвали сказочными существами - тролли. Не люди они.
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(без названия)
А.Каммерер написал 20.06.2018 12:54
Теперь мы хорошо знаем как смердит власть варваров.
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(без названия)
Это что?!. написал 20.06.2018 12:44
Если бы в Украине такое разрушили - ольгинские *****тролли уже бы на говно исходили и истерично метали говнофейерверки бы и струи говвна . А как на россии - то пох...
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(без названия)
La Terrible написал 20.06.2018 12:29
Ога, зато эти твари орали про "варваров-большевиков", разрушающих "культурные ценности". Так большевики, ежели что и переделывали, то в больницы, санатории, детские дома, театры и прочие музеи.
А нынешние твари все себе поместья гребут, изображая царьков.
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(без названия)
стоик1179 написал 20.06.2018 12:27
Все Люди ненавидят Борьку и ГорбиЖабу?
Только сортирный Карлик с режимом обожает этих подонков?
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Что хотят, то и творят.
-Что это? написал 20.06.2018 12:12
Пока власть-отдельно, а народ-отдельно что-то иного ждать не приходится.
Эта власть-чужая, антинародная. Они-сами для себя...
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21 июня оленеводу 60 лет-на пенсию пора гермафродитному старику испитому
пока совсем написал 20.06.2018 12:06
Москву не уничтожил.
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