О победах и ошибках КНДР

«Центральное телевидение Северной Кореи показало материалы со встречи Трампа и Ким Чен Ына, видеосъемку пресс-конференции, кадры с совместного обеда, а также момент, когда Трамп демонстрировал свой бронированный лимузин «Зверь». В передаче описывается как тепло и уважительно приняли Ким Чен Ына в Сингапуре 12 июня, а встречу лидеров двух стран называют встречей столетия. В сюжете говорится, что люди приветствовали Ким Чен Ына прямо на улицах и его тепло встречали, где бы он ни появился».

(сайт «Аргументы и Факты»)

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Говоря об ошибках, Владимир Ильич Ленин подчеркивал, что умный не тот, кто ошибок не допускает, а тот, кто на них учится и своевременно исправляет. Социализм и капитализм, пролетариат и буржуазия – непримиримые противоположности, их интересы враждебны и взаимоисключающие. Рабочий и капиталист никогда не смогут примириться, так как наемный работник желает жить свободно, без эксплуатации, а капиталист наоборот не может жить без эксплуатации наемных работников.

Корейская Народно-Демократическая Республика – пролетарское государство, цель которого в полном освобождении рабочего класса, в построении свободного коммунистического общества. За оборотом свободы всегда кроется ее противоположность – необходимость. Развивая ядерное вооружение, КНДР приобретала свободу от империалистического мира. Империалистический мир, имея противоположный классовый интерес, наоборот наталкивался на необходимость переговоров. Необходимость вызвана тем, что если в какой-либо социалистической стране случится переход к коммунизму – рухнет весь буржуазный строй. Главный козырь буржуазии о том, что коммунизм это лишь сказка коммунистов, окажется бит. Свободы действий у буржуазии нет, начинать даже локальную ядерную войну без агрессии социалистической страны, значит, вызвать гнев пролетариата у себя, а тут и до Социалистической революции недалеко. Объединенная мировая буржуазия заинтересована тормозить движение рабочего класса к коммунизму. Но как это сделать? Только обманом.

Власть буржуазии держится на обмане во всех сферах жизни общества. В экономике (когда создателем стоимостей называется не производитель, а присвоитетель), в культуре (нравственности, когда проповедуется одно, а на деле реализуется совсем другое), в праве (которое является закреплением экономического порядка, а потому всегда служит только буржуазии – вот почему законы «антинародные»), в спорте (договор вместо состязания; деградация вместо развития) и т.д. – везде обман. Международная (внешняя) политика всякого буржуазного государства – тоже обман. А внешняя политика буржуазного государства по отношению к социалистическому государству – самый наглый и подлый обман.

Рабочий класс не может про это забывать. Как только он забудет – социализм будет разрушен, рабочий класс снова окажется под эксплуататорами. Буржуазия пойдет на любую уловку, признает все что угодно, лишь бы получить максимальную прибыль (и если буржуазия сохранится как класс, то она ее получит). История СССР и стран социалистического блока – наглядный пример такого обмана. Буржуазия говорила о мире и сотрудничестве, а на деле пробиралась в эти страны, делала их зависимыми от себя, пока не создала возможность разрушить социализм.

Какой вывод из этой истории должен сделать рабочий класс? Вывод тут только один – если буржуазия не может взять социалистическое государство военной силой, она попробует взять его «сотрудничеством». Буржуазия на словах признает власть рабочего класса, будет готова «помочь» и «работать вместе» с социализмом ради общего блага всех граждан. Но это слова. А на деле буржуазия постарается максимально проникнуть в социалистическое государство, сделать его зависимым в сфере материального производства и финансов, подорвать военную силу. В сфере нематериальной (идеология и культура) – буржуазия постарается, в рамках сотрудничества и обмена, сначала подменить революционное марксистское мировоззрение рабочего класса нейтральным обывательским; и на эту нейтральную идеологию накинуть буржуазную культуру, сначала как еще одну культуру (параллельно с социалистической), а затем уже (мелко)буржуазные обыватели самостоятельно разложат социалистическую культуру. Имея материальный рычаг давления и идеалистическую почву для реставрации, буржуазия всеми силами надавит на социалистическое государство. Быт обывателя становится тяжелым. Рабочий класс, утративший научное мировоззрение, не понимает причин происходящего. Буржуазия снова приходит на «помощь» - она заявляет, что во всем виноват социалистический строй. И предлагает улучшить «плохой» строй «хорошими» буржуазными элементами. Обычно речь не идет о реставрации капитализма, говорится о многоукладной («смешенной») экономике. Ресурсы производства перекидываются в капиталистический сектор, который начинает расти; а обескровленный отсутствием ресурсов социалистический сектор не выдерживает конкуренции и гибнет. Из так называемого «синтеза» двух идей выходит победительницей буржуазная идея, в то время как социалистическая терпит поражение. Капитализм реставрирован, «национальная» буржуазия выращена и входит в мировую буржуазию, рабочий класс под пятой буржуазии – вот результат «сотрудничества».

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Выучился ли рабочий класс КНДР на ошибках социализма в XX веке? Находясь в изоляции, он сумел нарастить такую военную мощь, которая сегодня исключает внешнюю реставрацию капитализма в КНДР. Мировая буржуазия оказывается заинтересована в сотрудничестве. Сам Трамп – лидер мирового авангарда буржуазии, лично заинтересован. Буржуазия льстит и обманывает рабочий класс. Сейчас важно не поддаваться. Дать слабину – уничтожить социализм.

Но происходит наоборот. Ядерный полигон уничтожен. Рабочий класс успокаивают, что это никак не скажется на обороноспособности. Но мы помним, как разоружался СССР и как это на нем «не сказалось» в итоге. Далее в СМИ прошла информация, что Ким Чен Ын получил на флэшке некий секретный проект экономических реформ «эффективного взаимовыгодно развития двух Корей». Что это за реформы? Очевидно, что такие, которые приведут в итоге к буржуазной реставрации. Мы материалисты, а потому довольствуемся объективной картиной. А реальность такова, что КНДР не настолько сильна, чтобы отвоевать у буржуазии Южную Корею. Для этого в Южной Корее должен произойти рост рабочего движения, появится революционный авангард. Видим мы что-то подобное? Не видим, значит, объединение предполагается на противоположной, то есть, буржуазной платформе.

Из рассмотренного всякий грамотный марксист делает вывод – КНДР вступила на путь капиталистической реставрации, движется к уничтожению социализма. С этого пути она еще может свернуть, но такой силы мы не видим – рабочий класс не сопротивляется, а это значит, что ничего хорошего КНДР в перспективе не ждет.

P.S. О роле Китая в намечающейся реставрации капитализма в КНДР. Оппортунисты и люди плохо знакомые с научным коммунизмом считают Китай социалистическим государством. Политику всякого государства определяет господствующий класс, и наоборот, по политике можно определить господствующий класс. Давайте посмотрим, как себя ведет Китай в вопросе разоружения КНДР. Китай поддержал политику империалистов, более того Китай вместе с империалистами обманывает корейский рабочий класс и, используя свой авторитет, надавил на КНДР вместо того чтобы надавить на США и прочие империалистические страны, тем более, что Китай такую возможность имеет, но он и не думал ей воспользоваться. А это означает только одно, Китай уже давно империалистическая страна, власть в Китае принадлежит буржуазии и выражает ее коренные интересы. Китайская буржуазия точно так же как российская, американская, южнокорейская и всякая прочая буржуазия заинтересована в реставрации капитализма в КНДР. Только через установление в КНДР буржуазного строя – империализм будет в безопасности. Именно этим фактом определяется солидарность всех стран империализма. Китай видит в КНДР не товарища, а угрозу. Значит, теперь только совсем невежда или сознательный враг может продолжать называть Китай социалистическим государством. Говорить так о Китае – лить воду на мельницу буржуазии.