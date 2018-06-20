В Москве смертность превысила рождаемость

Согласно обнародованным данным столичного управления ЗАГС показатель смертности в Москве впервые за долгое время превысил рождаемость. Так, с начала 2018 года в Москве умерли 53 200 человек, а родилось 52 559 детей, что на 3,1% меньше, чем за аналогичный период прошлого года, сообщает "Интерфакс".
Стабильный рост рождаемости в Москве наблюдался в течение нескольких лет вплоть до 2017 года. С прошлого года наблюдается снижение рождаемости: в течение прошлого года в Москве зарегистрировано рождение 134 573 детей, что на 7,8% меньше показателя 2016 года. Кроме того, у 12,6% от общего числа родившихся в этом году хотя бы один из родителей - иностранец.
Согласно данным управления ЗАГС в январе-мае в столице зарегистрировано 24 493 брака, четверть из которых с участием иностранных граждан.
Роля написал 20.06.2018 15:28
Victor написал 20.06.2018 15:09
Это: другой несколько вариант Ваше же цивилизации. Кстати: поскольку они не используют ископаемые ресурсы: то никаких угроз биосфере с их стороны нет. Как и все живое: ходят под общим правилом: есть еда - ты угоден биосфере, нет еды- значит не угоден.
Современный человек: все равно все больше сидит в интернете. Как раньше молитвы клали. Этим способом выключается из внешнего мира.
Ну так пошлите все на уд. Живите по крестьянски. Будет куча свободного времени. Его: на интернет. Интернет- это не ресурсоемко. Из промышленности сохранить и расширить только ВПК. Чтобы отстреливаться от современной конкурентной экономики.
Ну еще космос можно осваивать. Там биосферы нет. Нечего разрушать. Там- сделал сам себе биосферу. Сломалась: строго твои проблемы.
демограф написал 20.06.2018 15:01
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А страны этих "иностранцев" назвать слабо?Так же хотелось увидеть выборки по национальной принадлежности новородившихся рАссеян и сколько из них русских?Заодно можно такие же данные и по смертности и отдельной строкой,сколько русских(из числа рАссеян)не дожили до пенсии.Нынешней,про будущую даже и спрашивать неудобно.
В свете всеобщей толерантности и политкорректности прошу считать данные вопросы сугубо статистическими и пригодными только для ознакомления(с разрешения Роскомнадзора)
gevatrushov написал 20.06.2018 14:56
Москвич 1974 ЦАО написал 20.06.2018 14:56