В Москве смертность превысила рождаемость

Согласно обнародованным данным столичного управления ЗАГС показатель смертности в Москве впервые за долгое время превысил рождаемость. Так, с начала 2018 года в Москве умерли 53 200 человек, а родилось 52 559 детей, что на 3,1% меньше, чем за аналогичный период прошлого года, сообщает "Интерфакс".

Стабильный рост рождаемости в Москве наблюдался в течение нескольких лет вплоть до 2017 года. С прошлого года наблюдается снижение рождаемости: в течение прошлого года в Москве зарегистрировано рождение 134 573 детей, что на 7,8% меньше показателя 2016 года. Кроме того, у 12,6% от общего числа родившихся в этом году хотя бы один из родителей - иностранец.

Согласно данным управления ЗАГС в январе-мае в столице зарегистрировано 24 493 брака, четверть из которых с участием иностранных граждан.