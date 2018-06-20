Шувалов обновил свой авиапарк элитным Gulfstream G650 за $70 миллионов

Семья главы ВЭБ и бывшего вице-премьера Игоря Шувалова оказалась владельцем элитного дальнемагистрального бизнесджета Gulfstream G650, сообщает Forbes со ссылкой на данные Директората гражданской авиации Люксембурга от 11 мая 2018 года. В нем указано, что Gulfstream G650 c регистрационным номером LX-MOW оформлен на компанию Altitude X3, зарегистрированную на Бермудах. Ранее на компанию с таким названием был оформлен предыдущий бизнесджет Шуваловых Bombardier Global Express, о котором ранее сообщал оппозиционер Алексей Навальный. Каталожная стоимость нового судна семьи руководителя ВЭБ — около $70 млн. Эксплуатант самолета — Global Jet Luxembourg S.A, «дочка» Global Jet, популярной у российских бизнесменов.

Представитель Шувалова отказался прокомментировать изданию эту информацию. В свою очередь, информированный источник Forbes подтвердил, что самолет действительно принадлежит семье руководителя госкорпорации. При этом он предположил, что Шувалов владеет бизнес-джетом не напрямую, но самолет «эксплуатируется в его интересах».

Компания Altitude X3 зарегистрирована на Бермудах в 2008 г. О том, что ее владелец - Шувалов, в августе 2016 г. сообщил главный редактор радиостанции «Эхо Москвы» Алексей Венедиктов. Незадолго до этого Фонд борьбы с коррупцией Алексея Навального опубликовал расследование о самолете Bombardier Global Express с номером M-VQBI, принадлежащего Шуваловым. Навальный утверждал, что на этом самолете Ольга Шувалова возит на собачьи выставки своих корги, и отмечал, что в декларации Игоря Шувалова (он на тот момент был вице-премьером) самолет не указан.

В 2013 году Госдума обязала чиновников перевести иностранные активы в Россию. Как утверждал Венедиктов, Bombardier Шуваловых был уже оформлен на Altitude X3, а ее по местным законам перевести в Россию было нельзя. «Тогда семья Шуваловых приняла решение подарить Altitude своему совершеннолетнему сыну Евгению. Сделка была совершена 31 июля 2013 года. Акт продажи я видел», — утверждал Венедиктов. Тогда же он указывал, что оперирует самолетом компания Global Jet. Евгений Шувалов на запрос Forbes не ответил.