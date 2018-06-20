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Московский листок

Шувалов обновил свой авиапарк элитным Gulfstream G650 за $70 миллионов

Опубликовано 20.06.2018 в разделе комментариев 4

Шувалов обновил свой авиапарк элитным Gulfstream G650 за $70 миллионов

Семья главы ВЭБ и бывшего вице-премьера Игоря Шувалова оказалась владельцем элитного дальнемагистрального бизнесджета Gulfstream G650, сообщает Forbes со ссылкой на данные Директората гражданской авиации Люксембурга от 11 мая 2018 года. В нем указано, что Gulfstream G650 c регистрационным номером LX-MOW оформлен на компанию Altitude X3, зарегистрированную на Бермудах. Ранее на компанию с таким названием был оформлен предыдущий бизнесджет Шуваловых Bombardier Global Express, о котором ранее сообщал оппозиционер Алексей Навальный. Каталожная стоимость нового судна семьи руководителя ВЭБ — около $70 млн. Эксплуатант самолета — Global Jet Luxembourg S.A, «дочка» Global Jet, популярной у российских бизнесменов.

Представитель Шувалова отказался прокомментировать изданию эту информацию. В свою очередь, информированный источник Forbes подтвердил, что самолет действительно принадлежит семье руководителя госкорпорации. При этом он предположил, что Шувалов владеет бизнес-джетом не напрямую, но самолет «эксплуатируется в его интересах».

Компания Altitude X3 зарегистрирована на Бермудах в 2008 г. О том, что ее владелец - Шувалов, в августе 2016 г. сообщил главный редактор радиостанции «Эхо Москвы» Алексей Венедиктов. Незадолго до этого Фонд борьбы с коррупцией Алексея Навального опубликовал расследование о самолете Bombardier Global Express с номером M-VQBI, принадлежащего Шуваловым. Навальный утверждал, что на этом самолете Ольга Шувалова возит на собачьи выставки своих корги, и отмечал, что в декларации Игоря Шувалова (он на тот момент был вице-премьером) самолет не указан.

В 2013 году Госдума обязала чиновников перевести иностранные активы в Россию. Как утверждал Венедиктов, Bombardier Шуваловых был уже оформлен на Altitude X3, а ее по местным законам перевести в Россию было нельзя. «Тогда семья Шуваловых приняла решение подарить Altitude своему совершеннолетнему сыну Евгению. Сделка была совершена 31 июля 2013 года. Акт продажи я видел», — утверждал Венедиктов. Тогда же он указывал, что оперирует самолетом компания Global Jet. Евгений Шувалов на запрос Forbes не ответил.

 



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Всего комментариев к статье: 4
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(без названия)
киргуду написал 20.06.2018 17:19
неуспели пенсионный возраст поднять,уже на эти деньги самолеты покупают.матвейчиха тоже самолет хочет,зубами скрежет чтоб быстрее поднять возраст и покруче самолет купить...
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(без названия)
дурачок написал 20.06.2018 16:43
деньги есть -почему не купить
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Народ богатеет,радоваться должны!
-Что это? написал 20.06.2018 16:18
:)
Только не русский народ,к сожалению.
Ибо все эти шуваловы есть интернациональные м рази.
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Лига защиты животных
патриот совсем истинный написал 20.06.2018 16:17
Все лучшее-дет..эээ собакам!
Собаки Шувалова- это гордость России(больше гордиться нечем.Пока.Или уже?)
лучшим собакам в мире-лучшие самолеты в мире(ну не на Яках же их возить.Яки еще выпускают?)!
Каждый сэкономленный рубль(на пенсионерах.несостоявшихся) отдадим в Лигу защиты животных(и друзей-олигархов)!
Каждая победа российских корги на мундиале и футболистов на собачьем ринге(я ничего не перепутал?неважно),это еще один гвоздь в крышку окончательно загнивающего Запада!
Все,как один поддержим нашу свору(или правильнее команду?) в ее нелегкой борьбе со всем миром!
Собака была,собака ест,собака будет есть(лучшим другом всего прогрессивного человечества)!Это люди много жрут(особенно пенсионеры и работяги,вечно всю зарплату сжирают.ничего даже на собачек не остается),а собачки питаются весьма умеренно,исключительно экологичным кормом,а не всякой гадостью из пятерочки.
И собаки никогда не просят пенсию!(не знаю про футболистов,может они приравнены к болерунам?)
Но главное,все мы.истинные патриоты очень любим Путин,создавшего нам таку жизнь!такую жизнь...Я уж не знаю как дальше то жить,может завыть по собачьи,глядишь какой дачник с кооператива Озеро косточку бросит.
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