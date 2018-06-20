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Московский листок

Новости импортозамещения: завод "Ростеха" освоил производство компактных шубохранилищ

Опубликовано 20.06.2018 в разделе комментариев 2

Новости импортозамещения: завод "Ростеха" освоил производство компактных шубохранилищ

Дочернее предприятие государственной корпорации "Ростех" запустило в серийное производство специализированный холодильник для меховых изделий. Об этом говорится в сообщении госкорпорации.

Холодильник МХ-500 будет выпускать АО "ПОЗиС", входящее в концерн "Техмаш" госкорпорации "Ростех". "Новая разработка представляет собой полноценный аналог профессиональной шубной комнаты при меньших габаритах и лучшей эргономике. Розничная цена МХ-500 составит 95 тыс. рублей", - отмечается в сообщении.

В "Ростехе" отметили, что новинка станет единственным на сегодняшний момент аналогом зарубежных хранилищ. В холодильнике установлен микропроцессорный блок, позволяющий поддерживать температуру от минус 10 до плюс 8 градусов. Влажность воздуха в хранилище будет поддерживаться на уровне от 50 до 70%.

"За счет цикличного режима заморозки холодильник позволяет превентивно бороться с вредоносными насекомыми, которые могут нанести вред меховому изделию. МХ-500 запрограммирован на то, чтобы ежемесячно на сутки опускать температуру внутри шкафа до -10оС, при которой погибают все виды вредоносных насекомых, а затем вновь возвращаться к рабочему диапазону температур", - говорится в сообщении.

 



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Всего комментариев к статье: 2
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(без названия)
дурачок написал 20.06.2018 16:47
очень полезная вещь. куда вам складывать кучу своих меховых шуб? если конечно они у вас есть.
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Ура.а.а аа....
патриот совсем истинный написал 20.06.2018 16:25
Россия опять впереди всех!Путин снова всех переиграл.Обязательно куплю себе такой,а то мой ватник совсем моль прогрызла.Вот пенсию получу и куплю!А че,сколько это чудо рассеянской мысли стоит?Сколько??!!!Не,ну если год пенсию откладывать,так должно хватить...
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