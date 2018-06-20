Новости импортозамещения: завод "Ростеха" освоил производство компактных шубохранилищ

Дочернее предприятие государственной корпорации "Ростех" запустило в серийное производство специализированный холодильник для меховых изделий. Об этом говорится в сообщении госкорпорации.

Холодильник МХ-500 будет выпускать АО "ПОЗиС", входящее в концерн "Техмаш" госкорпорации "Ростех". "Новая разработка представляет собой полноценный аналог профессиональной шубной комнаты при меньших габаритах и лучшей эргономике. Розничная цена МХ-500 составит 95 тыс. рублей", - отмечается в сообщении.

В "Ростехе" отметили, что новинка станет единственным на сегодняшний момент аналогом зарубежных хранилищ. В холодильнике установлен микропроцессорный блок, позволяющий поддерживать температуру от минус 10 до плюс 8 градусов. Влажность воздуха в хранилище будет поддерживаться на уровне от 50 до 70%.

"За счет цикличного режима заморозки холодильник позволяет превентивно бороться с вредоносными насекомыми, которые могут нанести вред меховому изделию. МХ-500 запрограммирован на то, чтобы ежемесячно на сутки опускать температуру внутри шкафа до -10оС, при которой погибают все виды вредоносных насекомых, а затем вновь возвращаться к рабочему диапазону температур", - говорится в сообщении.