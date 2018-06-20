Матвиенко пообещала не затягивать с повышением пенсионного возраста

Законопроект о повышении пенсионного возраста будет рассмотрен и принят осенью 2018 года, заявила спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко. По ее словам, законодатели учтут конструктивные предложения противников пенсионной реформы, но откладывать решение данного вопроса не допустимо.

"Что касается отложить - нет, отложить нельзя. Если власть таким образом поступит, это будет безответственная власть. Обсуждать, корректировать... Но принимать надо, не откладывая, осенью этого года", - цитирует Матвиенко Интерфакс.

Напомним, накануне пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков заявил, что президент Владимир Путин пока не планирует встречаться с членами правительства для обсуждения вопроса пенсионной реформы. "Пока нет, в графике нет таких планов", - заявил Песков. Он также отметил, что Путин не участвует в обсуждении вопроса о повышении пенсионного возраста и попросил не апеллировать к нему в связи с появившимися петициями противников пенсионной реформы.

На вопрос, сможет ли Путин внести поправки осенью, Песков ответил, что президент хоть и получает информацию о ходе обсуждений, но ни он, ни его администрация не являются участниками экспертной группы.

О решении правительства повысить пенсионный возраст в России 14 июня, объявил премьер-министр Дмитрий Медведев. Кабмин предлагает реализовывать реформу поэтапно в течение последующих 15 лет. Срок выхода мужчин на пенсию повысится к 2028 году на пять лет, до 65 лет, женщин — к 2034-му на восемь лет, до 63 лет.