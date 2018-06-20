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Московский листок

Матвиенко пообещала не затягивать с повышением пенсионного возраста

Опубликовано 20.06.2018 в разделе комментариев 3

Матвиенко пообещала не затягивать с повышением пенсионного возраста

Законопроект о повышении пенсионного возраста будет рассмотрен и принят осенью 2018 года, заявила спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко. По ее словам, законодатели учтут конструктивные предложения противников пенсионной реформы, но откладывать решение данного вопроса не допустимо.

"Что касается отложить - нет, отложить нельзя. Если власть таким образом поступит, это будет безответственная власть. Обсуждать, корректировать... Но принимать надо, не откладывая, осенью этого года", - цитирует Матвиенко Интерфакс.

Напомним, накануне пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков заявил, что президент Владимир Путин пока не планирует встречаться с членами правительства для обсуждения вопроса пенсионной реформы. "Пока нет, в графике нет таких планов", - заявил Песков. Он также отметил, что Путин не участвует в обсуждении вопроса о повышении пенсионного возраста и попросил не апеллировать к нему в связи с появившимися петициями противников пенсионной реформы.

На вопрос, сможет ли Путин внести поправки осенью, Песков ответил, что президент хоть и получает информацию о ходе обсуждений, но ни он, ни его администрация не являются участниками экспертной группы.

О решении правительства повысить пенсионный возраст в России 14 июня, объявил премьер-министр Дмитрий Медведев. Кабмин предлагает реализовывать реформу поэтапно в течение последующих 15 лет. Срок выхода мужчин на пенсию повысится к 2028 году на пять лет, до 65 лет, женщин — к 2034-му на восемь лет, до 63 лет.

 



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Всего комментариев к статье: 3
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(без названия)
киргуду написал 20.06.2018 17:35
клизьму матушке компрессорром,под напором, ингридиент чтоба был веселящчий газ..
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(без названия)
кто-то там написал 20.06.2018 17:35
К чему все придет не понярно.
Пенсии
бензин
ндс
инфляция...
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(без названия)
Чингачгук написал 20.06.2018 17:25
Насчет "безответственности власти"г-жа Матвиенко попала в самую "точку",правда,с обратной стороны...С таким же успехом можно сказать,что совершенно недопустимо "откладывать"введение прогрессивного налога,покупку гос.облигаций США,(поскольку и так денег в бюджете нет),еще никак нельзя откладывать наказание для высших казнокрадов,сколько можно за миллиардные кражи отделываться "домашними арестами"?Все это откладывать безусловно нельзя,но,Российская феодальная власть,как всегда идет по пути наименьшего сопротивления и значит-самым важным и "неотложным"делом будет конечно-пресс собственного народа,пока "запас прочности"не будет равен нулю...
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