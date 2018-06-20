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Московский листок

Задержанная в РФ за шпионаж топ-менеджер "Интер РАО" оказалась гражданкой Румынии

Опубликовано 20.06.2018 в разделе комментариев 1

Задержанная в РФ за шпионаж топ-менеджер "Интер РАО" оказалась гражданкой Румынии

Задержанная в РФ по подозрению в шпионаже член правления "Интер РАО" Карина Цуркан имеет румынское гражданство, сообщает Интерфакс со ссылкой на МИД Румынии.

"Министерство иностранных дел Румынии официально запросило у посольства Российской Федерации в Бухаресте дополнительную информацию относительно причин задержания в Москве Карины Цуркан. Согласно имеющимся данным, Карина Цуркан имеет и гражданство Румынии", - говорится в сообщении министерства иностранных дел Румынии.

Напомним, накануне Лефортовский суд арестовал члена правления компании "Интер РАО" Карину Цуркан по подозрению в шпионаже.

По данным российских спецслужб, Цуркан сотрудничала с внешней разведкой Румынии и представителями ЦРУ.

Ей грозит до 20 лет лишения свободы. 20 июня стало известно, что женщина обжаловала свой арест. Мосгорсуд рассмотрит жалобу 28 июня.

Согласно данным, указанным на сайте "Интер РАО", Карина Валерьевна Цуркан является российской подданной. Ей, как члену правления, принадлежат 0,0354% от уставного капитала «Интер РАО». В правление она вошла еще в 2012 году. Энергетический холдинг занимается экспортом и импортом электроэнергии. Его совет директоров возглавляет исполнительный директор «Роснефти» Игорь Сечин. Председателем правления компании является Борис Ковальчук – сын близкого друга В.В. Путина, председателя совета директоров банка «Россия» Юрия Ковальчука.

 



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Всего комментариев к статье: 1
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оч эффективные манагеры из числа детей путинских дружков уже
корнхолио написал 20.06.2018 21:08
нанимают на работу румынских шпионов... докатились...
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