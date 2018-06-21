Спасет ли Русь отмена пенсий? В студии Максима Калашникова – публицист и аналитик Анатолий Вассерман и глава Института динамического консерватизма Андрей Кобяков. Разбираем по косточкам кремлевскую «реформу» пенсионной системы. О пенсиях и демографии: поиск золотой середины.



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