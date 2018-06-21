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Московский листок

Паспорта и права подорожали

Опубликовано 21.06.2018 в разделе комментариев 2

деньги зарплата паспорт
Паспорта и права подорожали

Депутаты Госдумы в третьем чтении одобрили законопроект о повышении госпошлины на заграничный паспорт до 5000 рублей, цена за выдачу биометрического документа повысится на 1500 рублей: сейчас пошлина составляет 3500 рублей. Цена на выдачу паспорта несовершеннолетнему до 14 лет повысится с 1500 до 2500 рублей. 

Помимо этого, госпошлина за регистрацию транспортных средств и выдачу документа нового формата поднимется с 800 до 1500 рублей, а за выдачу водительских прав граждане теперь должны будут отдать 3000 вместо 2000 рублей.

***

Говорят, производство документов подорожало. Интересно, что сильней, бумага или пластик?

Или это рубль так сильно сдал в цене, что стал дешевле бумаги, на которой отпечатан?

А.Б.



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Всего комментариев к статье: 2
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Тело, погруженное в дерьмо по саму лысину, должно лнжать, не булькая!
!!!TOTKLOPOVDAVIT!!!&&& написал 21.06.2018 01:08
- Таки нечего по заграницам шляться - то таки да! Таки тупые населюки должны сидеть дома и вкушать то дерьмо, которое они таки заварили, развалив СССР и отказавшись от Коммунитсического пути - то таки да...
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ГЫ!!
анатолий1 написал 21.06.2018 00:50
Ну и многих это е..т?
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