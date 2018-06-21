Паспорта и права подорожали

Депутаты Госдумы в третьем чтении одобрили законопроект о повышении госпошлины на заграничный паспорт до 5000 рублей, цена за выдачу биометрического документа повысится на 1500 рублей: сейчас пошлина составляет 3500 рублей. Цена на выдачу паспорта несовершеннолетнему до 14 лет повысится с 1500 до 2500 рублей.

Помимо этого, госпошлина за регистрацию транспортных средств и выдачу документа нового формата поднимется с 800 до 1500 рублей, а за выдачу водительских прав граждане теперь должны будут отдать 3000 вместо 2000 рублей.

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Говорят, производство документов подорожало. Интересно, что сильней, бумага или пластик?

Или это рубль так сильно сдал в цене, что стал дешевле бумаги, на которой отпечатан?

А.Б.