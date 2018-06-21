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Ультраправые идеи начинают господствовать в Казахстане и без всякого майдана

Опубликовано 21.06.2018 в разделе комментариев 1

Ультраправые идеи начинают господствовать в Казахстане и без всякого майдана

Источник: Информационная служба Социалистического Движения Казахстана

20 июня в Есиле Акмолинской области Казахстана снесли памятник Ленину. Это не первый случай в этом году демонтажа памятников деятелям советской эпохи, так как в стране идет массовое переименование населенных пунктов, улиц, проспектов, площадей по указу президента Назарбаева о ликвидации идеологически устаревших названий.

Естественно, что никто не согласовывает это с местными жителями и на месте старых названий появляются имена феодальной знати из числа биев, ханов, баев, султанов и прочих притеснителей. Их имена идеологически ближе и актуальны для современного режима.

В ночь с 17 на 18 мая в Актобе по решению властей, был снесен памятник первому руководителю Казахской ССР и самостоятельной Компартии Казахстана 1933-38 годов Левону Мирзояну. Основным поводом было якобы его участие в репрессиях 1937 года в Казахстане. В канун 9 мая в Шымкенте властями был уничтожен целый мемориальный комплекс рабочим свинцового завода, погибшим во второй мировой войны.

Подобная атмосфера, созданная в обществе, рекрутирует правых и ультраправых националистов, выступающих за запрет коммунистической идеологии в стране. С апреля этого года в Казахстане начала легально действовать искусственная националистическая прозападная «оппозиция» под названием «Новый Казахстан», который призвал к активной декоммунизации и выдвинул законопроект по аналогии с Украиной о признании «голодомора» в стране.

В этому году участились нападения националистов и фашистов на памятники бойцам Красной Армии. Но в то же время в 2017-м году в Казахстане официально был открыт памятник основателю Туркестанского легиона СС Мустафе Чокаю (Шокаю), а также его именем названы улицы и библиотека. За государственный счет сняты документальные и художественные фильмы, восхваляющего этого коллаборациониста, идейно боровшегося с большевизмом.

Вся эта кампания призвана отвлечь людей от антисоциальной политики приватизации системы здравоохранения, образования, повышения пенсионного возраста, роста цен и сокращения пособий и зарплат. Также это попытка режима создать искусственную базу поддержки среди казахского населения и особенно среди молодежи.

Поэтому как грибы создаются националистические организации и движения и даже прозападная «оппозиция» в лице легальной организации «Жана Казахстан» («Новый Казахстан»), которая призвала полностью «декоммунизировать» Казахстан. На самом деле все эти искусственные организации, созданные сверху, должны оправдывать эту государственную национал-популистскую кампанию.

Как видим ультраправые идеи начинают господствовать в Казахстане и без всякого майдана, который проводится властями сверху.



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Всего комментариев к статье: 1
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киргуду написал 21.06.2018 06:54
придецца елбасы в плен брать.с сирией опыт уже есть.
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