Они ограбили всю страну?

По данным Росстата, 60 тысяч рублей получают всего 8,5% населения РФ. Две трети россиян (61%) живут на сумму, не превышающую 27 тысяч рублей в месяц, и почти половина (42,1%) получают менее 19 тысяч рублей.

Для начала 60 тысяч рублей по сегодняшнему курсу - это даже меньше 1 тысячи долларов. То есть говорить о сравнении уровня жизни в РФ с развитыми странами просто не представляется возможным. Скажем, в США "вэлфер", то есть пособие по бедности, составляет примерно 1100 долларов (600 на расходы и 500 на еду). В России даже меньшая сумма - это критерий благосостояния, в который вписывается меньше 10 процентов граждан.

Опрос НАФИ, проведенный в январе 2018 года (результаты были опубликованы в мае), показал дальнейшее увеличение числа бедняков: за год их доля увеличилась с 16 до 20%. К этой категории агентство относит тех, кому хватает денег только на еду.

Бедняки - это те, кто получает меньше 19 тысяч рублей в месяц. Но можно ли на 19 тысяч рублей обеспечить себе в России хотя бы полноценное питание? Но ведь в России еще и холодно, на улице жить круглый год невозможно, занчит, что-то за жилье платить придется - и все из этих 19 тысяч. Ну и нагишом ходить тоже не получится, хотя, конечно, можно брать ношеное тряпье где-нибудь в церковном приходе...

А что такое все же эти 19 тысяч? А это и есть примерно пенсия в Москве после всех увеличений. Минимальная пенсия даже поменьше чуток. "Чуток" - это для того, кому 19 тысяч деньги несерьезные. А так пара тысяч - это вопрос выживания, ведь если 19 тысяч хватает только на еду, то если меньше - не хватает!

То есть пенсионер в России - это не только гарантированный бедняк, но и тот, кому точно не хватает денег даже не прокорм.

И вот этих людей правительство намерено лишить даже этих крох! Правительство крохоборов-миллиардеров намерено улучшить бюджетные показатели за счет половины населения, которому не хватает денег даже на еду?

Ну ладно правительство, а парламент? Судя по заявлениям Володина и Матвиенко, проблем с прохождением через Думу и Совет Федерации пенсионного грабежа у правительства не будет. Ну и президент, за которого в массе своей только что проголосовали будущие ограбленные, этот закон, конечно, подпишет. Нет сомнений.

Каких вообще социальных последствий можно ждать от принятия такого закона?

Начнем с того, что в Москве, самом благополучном городе РФ, вот уже два года смертность превышает рождаемость - это несмотря на то, что чуть ли не у половины родившихся детей хоть один родитель, да иностранец (понимайте гастарайтер из ближнего зарубежья). То есть даже миграционный прирост рождаемости уже не перекрывает смертности населения.

Нам рассказывают о каких-то невероятных цифрах роста продолжительности жизни в РФ, а реально и до нынешнего возраста выхода на пенсию доживают далеко не все. А с увеличением возраста выхода на пенсию больше будут умирать и от недостаточного питания - нет, не от голода, а от питания, которое не обеспечивает организм всем необходимым. Это в Америке 40 миллионов человек получают от государства "фудстемпы" - фактически государство обеспечивает нуждающихся полноценным питанием. У нас - только бесплатным местом на кладбище...

Зато у нас господин Шувалов, как пишут в СМИ, приобрел себе новый самолет за 70 миллионов долларов... В бюджете не хватает денег, еще не у всех членов правительства есть личные самолеты.

Анекдот дня:

"1. Российская Федерация - социальное государство, политика которого направлена на создание условий, обеспечивающих достойную жизнь и свободное развитие человека.

2. В Российской Федерации охраняются труд и здоровье людей, устанавливается гарантированный минимальный размер оплаты труда, обеспечивается государственная поддержка семьи, материнства, отцовства и детства, инвалидов и пожилых граждан, развивается система социальных служб, устанавливаются государственные пенсии, пособия и иные гарантии социальной защиты."

Конституция РФ, статья 7