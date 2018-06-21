Кто владеет информацией,
владеет миром
Рейтинг
все лучшие новости >>
English
  
Кольцо оппозиции
    
Форум
Главная
Политический расклад
Экономическая реальность
Жизнь регионов
Общество и его культура
Силовые структуры
Особенности внешней политики
Компрометирующие материалы
Московский листок

Они ограбили всю страну?

Опубликовано 21.06.2018 автором в разделе комментариев 0

путин выборы
Они ограбили всю страну?

По данным Росстата, 60 тысяч рублей получают всего 8,5% населения РФ. Две трети россиян (61%) живут на сумму, не превышающую 27 тысяч рублей в месяц, и почти половина (42,1%) получают менее 19 тысяч рублей. 

Для начала 60 тысяч рублей по сегодняшнему курсу - это даже меньше 1 тысячи долларов. То есть говорить о сравнении уровня жизни в РФ с развитыми странами просто не представляется возможным. Скажем, в США "вэлфер", то есть пособие по бедности, составляет примерно 1100 долларов (600 на расходы и 500 на еду). В России даже меньшая сумма - это критерий благосостояния, в который вписывается меньше 10 процентов граждан.

Опрос НАФИ, проведенный в январе 2018 года (результаты были опубликованы в мае), показал дальнейшее увеличение числа бедняков: за год их доля увеличилась с 16 до 20%. К этой категории агентство относит тех, кому хватает денег только на еду. 

Бедняки - это те, кто получает меньше 19 тысяч рублей в месяц. Но можно ли на 19 тысяч рублей обеспечить себе в России хотя бы полноценное питание? Но ведь в России еще и холодно, на улице жить круглый год невозможно, занчит, что-то за жилье платить придется - и все из этих 19 тысяч. Ну и нагишом ходить тоже не получится, хотя, конечно, можно брать ношеное тряпье где-нибудь в церковном приходе...

А что такое все же эти 19 тысяч? А это и есть примерно пенсия в Москве после всех увеличений. Минимальная пенсия даже поменьше чуток. "Чуток" - это для того, кому 19 тысяч деньги несерьезные. А так пара тысяч - это вопрос выживания, ведь если 19 тысяч хватает только на еду, то если меньше - не хватает!

То есть пенсионер в России - это не только гарантированный бедняк, но и тот, кому точно не хватает денег даже не прокорм.

И вот этих людей правительство намерено лишить даже этих крох! Правительство крохоборов-миллиардеров намерено улучшить бюджетные показатели за счет половины населения, которому не хватает денег даже на еду?

Ну ладно правительство, а парламент? Судя по заявлениям Володина и Матвиенко, проблем с прохождением через Думу и Совет Федерации пенсионного грабежа у правительства не будет. Ну и президент, за которого в массе своей только что проголосовали будущие ограбленные, этот закон, конечно, подпишет. Нет сомнений. 

Каких вообще социальных последствий можно ждать от принятия такого закона?

Начнем с того, что в Москве, самом благополучном городе РФ, вот уже два года смертность превышает рождаемость - это несмотря на то, что чуть ли не у половины родившихся детей хоть один родитель, да иностранец (понимайте гастарайтер из ближнего зарубежья). То есть даже миграционный прирост рождаемости уже не перекрывает смертности населения. 

Нам рассказывают о каких-то невероятных цифрах роста продолжительности жизни в РФ, а реально и до нынешнего возраста выхода на пенсию доживают далеко не все. А с увеличением возраста выхода на пенсию больше будут умирать и от недостаточного питания - нет, не от голода, а от питания, которое не обеспечивает организм всем необходимым. Это в Америке 40 миллионов человек получают от государства "фудстемпы" - фактически государство обеспечивает нуждающихся полноценным питанием. У нас - только бесплатным местом на кладбище...

Зато у нас господин Шувалов, как пишут в СМИ, приобрел себе новый самолет за 70 миллионов долларов... В бюджете не хватает денег, еще не у всех членов правительства есть личные самолеты.

Анекдот дня: 

"1. Российская Федерация - социальное государство, политика которого направлена на создание условий, обеспечивающих достойную жизнь и свободное развитие человека. 

2. В Российской Федерации охраняются труд и здоровье людей, устанавливается гарантированный минимальный размер оплаты труда, обеспечивается государственная поддержка семьи, материнства, отцовства и детства, инвалидов и пожилых граждан, развивается система социальных служб, устанавливаются государственные пенсии, пособия и иные гарантии социальной защиты."

Конституция РФ, статья 7



Рейтинг:   5.00,  Голосов: 4
Поделиться

читайте нас в Я.Новости
Всего комментариев к статье: 0
Комментарии не премодерируются и их можно оставлять анонимно
Нет ни одного комментария, ваш ответ будет первым
Написать комментарий
Ваше имя:
Заголовок:
Комментарий:
Введите число, указанное на картинке:

Опрос
  • Что делать с пенсионным возрастом?:
Результаты
Интернет-ТВ
Торфянке 3 года
Торфянке 3 года
19.06.2018
Спасет ли Русь отмена пенсий?
Спасет ли Русь отмена пенсий?
21.06.2018
<< прислать видео
все видео >>
Новости
Они ограбили всю страну? (0)
О победах и ошибках КНДР (0)
Ультраправые идеи начинают господствовать в Казахстане и без всякого майдана (1)
Паспорта и права подорожали (4)
Петропавловск-Камчатский. Общежитие, наконец, вернут городу? (1)
Спасет ли Русь отмена пенсий? (4)
Задержанная в РФ за шпионаж топ-менеджер "Интер РАО" оказалась гражданкой Румынии (1)
Матвиенко пообещала не затягивать с повышением пенсионного возраста (26)
Реальные доходы россиян в мае рухнули сразу на 9,3% (7)
Новости импортозамещения: завод "Ростеха" освоил производство компактных шубохранилищ (8)
Анонсы
<< добавить анонс
последние анонсы >>
Добавить свой материал
Наша блогосфера
Эдуард Лимонов Эдуард Лимонов: Либерал
Максим Калашников Максим Калашников: А.Вассерман, А.Кобяков, М.Калашников: спасет ли Русь отмена пенсий?
Максим Калашников Максим Калашников: Сечин, Алекперов и Гуцериев хотят налоговых льгот на 330 миллиардов
Дарья Митина Дарья Митина: Серпасто-молоткастый болельщик
Дарья Митина Дарья Митина: Либеральная клoунада в Мoскве прoдoлжается
Все записи >>
Авторы
Баранов Анатолий Гельман Моисей
Гранатова Анна Гречанинов Владимир
Ихлов Евгений Калашников Максим
Майсурян Александр Митина Дарья
Морозова Наталья Московченко Николай
Нагорный Александр Пионтковский Андрей
Саматов Сергей Эйдман Игорь
Чёрный Дмитрий

              
© 1998-2017 ФОРУМ.мск (наши зеркала: forum-msk.org forum-msk.com.ua forummsk.info)
о нас | наша кнопка | реклама на сайте | связаться с нами | email: forum-msk@yandex.ru
Рейтинг@Mail.ru       читайте нас также: pda | twitter | rss