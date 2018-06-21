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Московский листок

А не дали бы дожить Немцову до этого Мундиаля

Опубликовано 21.06.2018 автором Александр Головенко в разделе комментариев 5

немцов итоги
А не дали бы дожить Немцову до этого Мундиаля

Читаю в объявлениях: «Предсказываю судьбу по звездам». «Верну любимого». «Отважу соперницу». «100%-ный приворот-отворот».

Если вы верите, что судьбу человека определяют звезды, а не кремлевские башни, давайте читать дальше. И тут я почти уверен, что звезды над нашей страной встали в какую-то не ту позицию. Не тот у нас, понимаешь, парад планет.

И как-то так он устроен, что тот, кто пытается бросить тень на светлый облик лично товарища, как-то потом быстро заканчивает свой жизненный бег.

В ход идут полоний, плутоний, мельдоний, а нередко и блядоний...

Вот написал некто криминальный блокбастер «ФСБ взрывает Россию». Ну и что? Мало ли что она взрывает. Нам-то что? Главное, чтобы за «чувства верующих» пацанов не цапала. А он написал. И что-то там такое негативное про лично товарища раскрыл.

И, пожалуйста, получите чай с полонием. Или вот Кара-Мурза-младший. Тоже в кафе какой-то заразы с незнакомцами наглотался - так врачи еле откачали. Но ведь еще Мих.Булгаков предупреждал: «Никогда не разговаривайте с неизвестными».

Анна Политковская, коллега из «Новой». Видел ее всего раз на передаче «Забытый полк» на ТВ-6. Плакала от оскорблений будущего вице-президента «Роснефти». Этого, хриплого, с вечной щетиной недосидевшего уголовника. Хамло оказалось первостатейное.

Застрелили, говорят, Анну «за Чечню» в лифте дома на Лесной улице 7 октября 2006 г. Аккурат в день рождения «Его высокопревосходительства» (слова народные).

А годом раньше, 7 октября 2005 г. шайка неизвестных бандитов захватила редакцию «Гудка», где я работал. Террористы предъявили «маляву» от босса РЖД Якунина. Он, видать, тоже очень хотел вмастить приятелю по кооперативу «Озеро». Так что лучше вам 7 октября из дома не высовываться. Целее будете.

Экс-вице-секретарь Совбеза РФ Борис Березовский. Сначала ему за солидную мзду разрешили равноудалиться из Москвы в Туманный Альбион. Оттуда он, видимо, по рассеянности начал призывать к отстранению от власти нашего лично товарища.

А потом лучшие сыщики Скотланд-Ярда  так и не смогли дать вразумительного объяснения, кто же порешил беглого олигарха и за что. С одной стороны, он вроде как бы самоудушился полотенцем. С другой, орудие возмездия почему-то после процедуры оказалось выброшенным из ванной в коридор. Сочли капризом самоубийцы. И хоронили почему-то в закрытом гробу под смешочки плачущих собравшихся…

Зам.пред комитета Госдумы по безопасности «гроза президента» член ЦК КПРФ Виктор Илюхин. Погиб от инфаркта один на подмосковной даче в Кратово в ночь на 20 марта 2011 г.

Это через месяц после Военного общественного трибунала над бывшим товарищем по КПСС из Ленинграда, в которую вступал примерно в одно с ним время. Да так погиб, что за 7 лет партайгеноссе Зюганов ни разу не вспомнил его имя и фамилию.

Борис Немцов. С ним я не только не был дружен, а как бы даже состоял в противоположных лагерях. Он был объявлен «преемником», а я нет. Но сегодня должен согласиться: встав на путь разоблачений и язвительной критики лично товарища, он подписал себе смертный приговор.

Вот вы спрашиваете: «А где же тут блядоний?». Он всегда с нами. Одно интервью с бывшим губером Нижнего и вице-премьером  в «Комсомолке» так и называлось: «У меня не четыре жены, а только три!». И там признание: «Я люблю женщин и черпаю огромную энергию от общения с ними. Иначе бы я не был Немцовым».

Эту любвеобильность и решили, видать, использовать те, кто его заказал. В деле так и не выяснена роль киевской эскорт-девицы Аннушки Дурицкой. С одной стороны, она вроде подвела ухажера под пули киллера и видела его и его подельника в лицо.

С другой, после двух-трех допросов ее вытурили из города-героя Москвы домой в город-герой Киев, зная, что на суд эта главная свидетельница ни за какие коврижки не явится. Мы бы с вами не вытурили - верно?

Многие же юристы заметили: в обвинительном заключении Следкома и приговоре суда присяжных не установлены мотивы покушения на главного противника лично товарища. Не названы причины, по которым пятеро чеченцев устроили на противника лично товарища охоту, выбирая удобный день, место и час. Но даже по нашим гуттаперчевым законам, если нет мотивов и причин, нет и состава преступления.

А потому главной причиной на него у аналитиков остается критика и разоблачения того, кого он нелицеприятно разоблачал и критиковал.

На сайте БЕНа до сих пор висит коллективное расследование «Олимпиада в субтропиках». Там факты и цифры. Зимняя сочинская Олимпиада 2014 г. была самой дорогой в истории всех Олимпиад мира - 50 млрд. долларов. С чего бы это?

А с того, что 24 миллиарда «баксов» потратили на строительство спортобъектов и инфраструктуры. А 26 млрд., по утверждению авторов, - хищения и откаты.

В отчете названы и фамилии приближенных к телу олигархов и госчиновников, хапнувших эти миллиарды. Читает иной и думает: заказчиком мог быть и тот же Якунин, и тот же Миллер, не говоря уже про того же Рамзана.

Доклад Б.Немцова и его соавтора Л.Мартынюка не опровергнут, не признан экстремистским или клеветническим. Обвиненные в хищениях фигуранты при его жизни не стали с ними судиться и опровергать обвинения в воровстве. (http://nemtsov.ru/old/indexd31b.html?id=718789).

Путь нашли другой. Так что,  если бы условные «люди Кадырова» и их вдохновители пощадили БЕНа тогда - не пощадили бы накануне нынешнего Мундиаля.

Не дали бы ему раскопать, сколько там украл главный прораб Шувалов и подконтрольные ему турецкоподданные фирмы.



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Всего комментариев к статье: 5
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(без названия)
стоик1167 написал 21.06.2018 12:13
в 1917 у славян украли Россию сионисты-преступники, последующие 100 лет потомки тех преступников продолжают красть уже в открытую?
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на
рыва написал 21.06.2018 11:59
ешься?
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Re:
вопрошающий написал 21.06.2018 11:59
Я так и не понял - а об чем заметка Головенко, претендующая на метериал дня?
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(без названия)
насреддин написал 21.06.2018 11:41
А до этого списка были Шутов и Рохлин, в прошлом году Анрущенко. Удивительно, что до сих пор живы Коржаков и Кумарин. Молчат, как рыбы, хотя Коржаков книжонку издал с хитрым таким названием, но ни слова по сути.
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смерть товарища Березовского-фарс,довольно пошлый
Павел Судоплатов написал 21.06.2018 11:23
Жид жив-здоров.
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