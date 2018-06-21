Власти перестанут компенсировать потерю жилья жертвам стихийных бедствий

Россияне больше не смогут рассчитывать на бесплатную компенсацию жилья, которое потеряли при пожаре, наводнении или другом стихийном бедствии, сообщают "Ведомости" со ссылкой на проект поправок Минфина. Согласно действующему законодательству, в подобных случаях граждане могут получить новое помещение в собственность.

В поправках министерства сказано, что без страхования жилья россияне смогут получить новое только по договору социального найма в случаях, если у заявителей нет другого благоустроенного помещения либо они признаны малоимущими.

Как отмечает издание, цель нововведения - заставить граждан добровольно страховать жилье от чрезвычайных ситуаций. По данным страховых компаний, в настоящее время в России застраховано не более 5% жилья - это один из самых низких показателей в мире.

В документе предлагается ввести обязательную минимальную сумму выплат при утрате жилья. По словам представителя Минфина, сначала минимальный размер ответственности установят в размере примерно 20% от средней стоимости недвижимости в регионе, а размер максимальной определит правительство. При минимальной компенсации стоимость страховки может составить 360 рублей в год.

По словам президента Всероссийского союза страховщиков Игоря Юргенса, нововведение избавит власти от необходимости экстренно обращаться к бюджетным запасам, а также позволит хорошо заработать страховым компаниям. По его подсчетам, доход от сборов составит 14 млрд рублей в год.