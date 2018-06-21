Кто владеет информацией,
владеет миром
Рейтинг
все лучшие новости >>
English
  
Кольцо оппозиции
    
Форум
Главная
Политический расклад
Экономическая реальность
Жизнь регионов
Общество и его культура
Силовые структуры
Особенности внешней политики
Компрометирующие материалы
Московский листок

Власти перестанут компенсировать потерю жилья жертвам стихийных бедствий

Опубликовано 21.06.2018 в разделе комментариев 5

Власти перестанут компенсировать потерю жилья жертвам стихийных бедствий

Россияне больше не смогут рассчитывать на бесплатную компенсацию жилья, которое потеряли при пожаре, наводнении или другом стихийном бедствии, сообщают "Ведомости" со ссылкой на проект поправок Минфина. Согласно действующему законодательству, в подобных случаях граждане могут получить новое помещение в собственность.

В поправках министерства сказано, что без страхования жилья россияне смогут получить новое только по договору социального найма в случаях, если у заявителей нет другого благоустроенного помещения либо они признаны малоимущими.

Как отмечает издание, цель нововведения - заставить граждан добровольно страховать жилье от чрезвычайных ситуаций. По данным страховых компаний, в настоящее время в России застраховано не более 5% жилья - это один из самых низких показателей в мире.

В документе предлагается ввести обязательную минимальную сумму выплат при утрате жилья. По словам представителя Минфина, сначала минимальный размер ответственности установят в размере примерно 20% от средней стоимости недвижимости в регионе, а размер максимальной определит правительство. При минимальной компенсации стоимость страховки может составить 360 рублей в год.

По словам президента Всероссийского союза страховщиков Игоря Юргенса, нововведение избавит власти от необходимости экстренно обращаться к бюджетным запасам, а также позволит хорошо заработать страховым компаниям. По его подсчетам, доход от сборов составит 14 млрд рублей в год.

 



Рейтинг:   3.67,  Голосов: 3
Поделиться

читайте нас в Я.Новости
Всего комментариев к статье: 5
Комментарии не премодерируются и их можно оставлять анонимно
Re: ***** дь, когда ж вы нажретесь, б дяди?!
констатирующий написал 21.06.2018 12:02
Никогда, ибо аппетит приходит во время еды.
Ответить
(без названия)
Иваныч написал 21.06.2018 11:54
Можно подумать, что к страховым компаниям власти отношения не имеют.
Ответить
(без названия)
киргуду написал 21.06.2018 11:27
заграница и тамошнее жилье для меня темный лес,хотя там тоже любят грабить награбленное,особенно у российских чиновников.А вот у нас построили красивый 5 ти этажный дом,крассссссивыййй снаружи....заселились люди а через пол года....плесень,сырость,фундамент треснул,двери окна повело,крыша съехала,губернатора сняли (по другим косякам) и что теперь признают правление губера "стихийным бедствием"?!?!
Ответить
***** дь, когда ж вы нажретесь, б дяди?!
-Что это? написал 21.06.2018 11:12
.....
Ответить
сразу приходит на ум "закон о виллах олигарха Ротенберга"
kerg написал 21.06.2018 11:10
Отняли имущество за рубежом? Имеешь право на полную компенсацию из федерального бюджета в России! Обращайся в российский суд, он отменит решение того, иностранного суда. Минфин выплатит тебе все, что ты потерял. А Россия потом сама начнет тяжбу с иностранным судом, чтобы компенсировать уже себе бюджетные потери.
Ответить
Написать комментарий
Ваше имя:
Заголовок:
Комментарий:
Введите число, указанное на картинке:

Опрос
  • Что делать с пенсионным возрастом?:
Результаты
Интернет-ТВ
Торфянке 3 года
Торфянке 3 года
19.06.2018
Спасет ли Русь отмена пенсий?
Спасет ли Русь отмена пенсий?
21.06.2018
<< прислать видео
все видео >>
Новости
Силовигарх Сечин пожаловался на девальвацию нефтерубля и рассказал об обременениях (0)
В Ижевске готовится серия акций против пенсионной реформы (1)
КНДР в лице своего лидера обещала США уничтожить ракетный полигон Сохэ (0)
Один из "лучших людей России", близкий друг Путина и его офшорная компания стали подследственными (2)
Власти перестанут компенсировать потерю жилья жертвам стихийных бедствий (5)
А не дали бы дожить Немцову до этого Мундиаля (5)
Они ограбили всю страну? (35)
О победах и ошибках КНДР (5)
Ультраправые идеи начинают господствовать в Казахстане и без всякого майдана (6)
Паспорта и права подорожали (11)
Анонсы
<< добавить анонс
последние анонсы >>
Добавить свой материал
Наша блогосфера
Максим Калашников Максим Калашников: Мои твиты
Дарья Митина Дарья Митина: OКП: курс на oбъединение кoммунистoв
Эдуард Лимонов Эдуард Лимонов: "Он непредсказуем..."
Эдуард Лимонов Эдуард Лимонов: Либерал
Максим Калашников Максим Калашников: А.Вассерман, А.Кобяков, М.Калашников: спасет ли Русь отмена пенсий?
Все записи >>
Авторы
Баранов Анатолий Гельман Моисей
Гранатова Анна Гречанинов Владимир
Ихлов Евгений Калашников Максим
Майсурян Александр Митина Дарья
Морозова Наталья Московченко Николай
Нагорный Александр Пионтковский Андрей
Саматов Сергей Эйдман Игорь
Чёрный Дмитрий

              
© 1998-2017 ФОРУМ.мск (наши зеркала: forum-msk.org forum-msk.com.ua forummsk.info)
о нас | наша кнопка | реклама на сайте | связаться с нами | email: forum-msk@yandex.ru
Рейтинг@Mail.ru       читайте нас также: pda | twitter | rss