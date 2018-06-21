Один из "лучших людей России", близкий друг Путина и его офшорная компания стали подследственными

Правоохранительные органы Панамы ведут официальное расследование в отношении компании Internatiomal Media Overseas S.A. (IMO), оформленной на Сергея Ролдугина, известного виолончелиста и друга президента РФ Владимира Путина. Это следует из новой утечки документов панамского регистратора офшоров Mossack Fonseca, которые удалось получить журналистам. Предыдущая порция документов MF, попавшая в публичный доступ, получила в прессе название "Панамское досье" и стала основанием для целого ряда расследований.

Новая порция документов оказалась в распоряжении немецкой газеты Süddeutsche Zeitung, Международного консорциума журналистов-расследователей (ICIJ) и Центра по изучению коррупции и оргпреступности (OCCRP). К работе со свежими данными, как и в прошлый раз, были подключены сотни репортеров со всего мира. В России партнером проекта стала "Новая газета".

По данным издания, новые документы охватывают период после публикации первой утечки. Из них следует, что в Панаме ведется расследование в отношении офшора, зарегистрированного на Ролдугина. "21 декабря 2016 года в офис Mossack Fonseca пришел запрос из подразделения прокуратуры Панамы, которое занимается борьбой с организованной преступностью. В этом запросе прокурор просил предоставить все имеющиеся документы на компанию Internatiomal Media Overseas S.A. (IMO), чтобы включить их в материалы расследования по подозрению в экономическом преступлении", - говорится в публикации "Новой газеты".

Издание отмечает, что в документах не уточняется, по факту какого экономического преступления ведется расследование. При этом IMO, как следует из базы MF, играла важную роль в офшорной империи, за которой стояли "друзья Путина", в числе которых оказался Ролдугин.

Кроме того, буквально на следующий день после публикации первой утечки, 4 апреля 2016 года, Mossack Fonseca отправила в Агентство финансовых расследований Британских Виргинских островов так называемый отчет о подозрительной деятельности по поводу компании Sonnette Overseas, принадлежащей Ролдугину и получавшей "займы"-пожертвования от крупных российских бизнесменов. В качестве основания для отправки была указана "коррупция".

Проверки на предмет отмывания денег и коррупции ведутся и в отношении других фигурантов "Панамского досье" из России. Так, Mossack Fonseca отправила отчеты о подозрительной деятельности в отношении офшорных компаний семьи Ротенбергов. Основанием для отправки стало подозрение в "отмывании денег".

Как поясняет издание, отчет о подозрительной деятельности - это документ, который банки, регистраторы и юридические компании обязаны направлять в правоохранительные органы, если у них возникают сомнения по поводу деятельности своих клиентов и источников происхождения их средств.

"Панамские документы" - так называется масштабная утечка конфиденциальных данных панамской юридической компании Mossack Fonseca, которая занималась регистрацией и сопровождением офшоров. Данные утечки в итоге были переданы журналистам консорциума ICIJ. После перепроверки этих сведений были сделаны публикации в ведущих СМИ разных стран. В документах фигурировали 12 действующих и бывших мировых лидеров, 128 политиков и 29 миллиардеров из списка Forbes.

В "Панамском досье" упоминались 6285 граждан России, в том числе 13 российских чиновников и депутатов. В центре российской части расследования оказался виолончелист Сергей Ролдугин - близкий друг Путина.

В частности, в расследовании говорилось, что офшорные компании, прямо или косвенно принадлежащие Ролдугину, получали сотни миллионов от RCB Bank (кипрская "дочка" ВТБ), которые распределялись по другим компаниям. Управлением активами занимались руководители банка "Россия", который правительство США называет "кошельком Путина", отмечали в ICIJ. Также компании получали деньги от сделок с акциями "Роснефти" и "Газпрома".

Кстати, по линии силовигархии в правительстве Медведева ождаются очередные подарочки. Неоднократные просьбы главы «Роснефти» Игоря Сечина поддержать нефтепереработку при налоговом маневре дали результат — в правительстве, по данным источников РБК, обсуждают поддержку заводов нефтяных компаний на 330 млрд руб.

Минфин в последние дни изменил готовящийся им законопроект о налоговом маневре в нефтяной отрасли — в нем появились преференции для заводов, расположенных далеко от экспортных рынков — в Поволжье, на Урале и в Сибири. Об этом РБК рассказал источник, близкий к одному из федеральных министерств, подтвердили два федеральных чиновника и источник, близкий к правительству.

Эти заводы смогут не только сохранить статус-кво во время налогового маневра, получив так называемый возвратный акциз на нефть (фактически налоговый вычет из бюджета), но и получить «прибавку» к нему за счет повышающего коэффициента. Для НПЗ в Приволжском округе этот коэффициент составит 1,1, для Уральского округа — 1,2, для Сибирского — 1,3, утверждают два собеседника РБК.

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