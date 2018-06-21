КНДР в лице своего лидера обещала США уничтожить ракетный полигон Сохэ

Лидер КНДР Ким Чен Ын на встрече с президентом США Дональдом Трампом обещал ему в ближайшее время уничтожить полигон по испытанию ракетных двигателей Сохэ, расположенный на западе страны. Об этом сообщает агентство Reuters. Информацию подтверждает телеканал CBS.

Трамп по итогам встречи в Сингапуре 12 июня заявил, что, по словам Ким Чен Ына, Северная Корея уничтожит главные площадки по испытанию ракетных двигателей. Однако тогда глава государства не назвал подлежащие ликвидации конкретные полигоны, которые обсуждались во время переговоров.

В то же время неназванный представитель властей США сообщил Reuters, что речь идет о полигоне Сохэ. По словам источника, которые приводит ТАСС, Пхеньян "использовал эту площадку для проведения тестов жидкостных двигателей для своих баллистических ракет большой дальности".

Ким Чен Ын "обещал, что Северная Корея скоро уничтожит тестовую площадку для испытаний ракетных двигателей", сказал собеседник агентства. При этом каких-либо четких сроков не указывается. Пхеньян публично не подтверждал, что намерен уничтожать свои полигоны. В документе, подписанном по итогам встречи в Сингапуре, такой пункт также не значится.

Испытательный полигон Сохэ (Тончхан-ни), также называемый космодромом, находится в провинции Пхенан-Пукто в холмистой местности недалеко от границы с Китаем, в 200 км к северо-западу от Пхеньяна и в 70 км к западу от крупного ядерного центра в Йонбене. Там, в частности, расположены стартовая площадка и стенд для наземных испытаний ракетных двигателей.

7 февраля 2016 года на космодроме Сохэ был проведен запуск ракеты-носителя со спутником "Кванменсон-4" ("Сияющая звезда - 4"). Именно на этом полигоне проводились испытания межконтинентальной ракеты "Хвасон-15", способной, по заявлениям властей КНДР, нести сверхбольшую ядерную боеголовку.

Напомним, как сообщало ЦТАК, председатель Госсовета Корейской Народно-Демократической Республики Ким Чен Ын и президент Соединенных Штатов Америки Дональд Дж. Трамп подписали 12-го июня Совместное заявление по итогам Сингапурского саммита.

Председатель Госсовета Корейской Народно-Демократической Республики Ким Чен Ын и президент Соединенных Штатов Америки Дональд Дж. Трамп провели 12-го июня 2018-го года первый исторический саммит в Сингапуре.

Председатель Ким Чен Ын и президент Трамп обменялись всеобъемлющими, глубокими и чистосердечными мнениями о вопросах по установлению новых корейско-американских отношений и созданию перманентной и прочной миролюбивой системы на Корейском полуострове.

Президент Трамп обязался дать гарантии безопасности КНДР, а председатель Ким Чен Ын подтвердил свою твердую и непоколебимую приверженность плану полной денуклеаризации Корейского полуострова.

Председатель Ким Чен Ын и президент Трамп, выражая уверенность в том, что установление новых корейско-американских отношений внесет вклад в мир и процветание Корейского полуострова и мира, и, признавая, что создание взаимного доверия может стимулировать денуклеаризацию Корейского полуострова, заявили:

1. Корейская Народно-Демократическая Республика и Соединенные Штаты Америки обязуются установить новые корейско-американские отношения в соответствии с желанием мира и процветания народов двух стран.

2. Корейская Народно-Демократическая Республика и Соединенные Штаты Америки будут прилагать совместные усилия для создания перманентной и прочной мирной системы на Корейском полуострове.

3. Корейская Народно-Демократическая Республика, снова подтверждая принятую 27-го апреля 2018-го года Пханмунчжомскую декларацию, заверила США, что приложит усилия к полной денуклеаризации на Корейском полуострове.

4. Корейская Народно-Демократическая Республика и Соединенные Штаты Америки договорились провести поиски и раскопки останков американских военнопленных и без вести пропавших, и немедленно репатриировать уже идентифицированные останки.

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