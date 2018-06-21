В Ижевске готовится серия акций против пенсионной реформы

В течение месяца в Ижевсе (Удмуртия) пройдет не менее четырёх акций протеста против пенсионной реформы.

1. 25 июня (понедельник), с 17:00 - предполагается большой пикет перед Резиденцией Главы Удмуртской Республики. Завка в правительство республики подана в соответствии со всеми правилами, поэтому отказать не могут, это было бы незаконно. Кроме того, законный срок предъявления претензий к заявке уже истек. Организаторы - Ижевское отделение РСД и Общественный совет пенсионеров УР.

2. 1 июля (воскресенье) с 17:00 МИТИНГ на Центральной площади (перед кинотеатром "Россия"). Заявка подана, согласование ожидается сегодня, но вряд ли будут изменения. Организатор говорят , что если будет незаконный отказ, в согласовании будут проводить, как они обычно делают в таких случаях. Организаторы - инициативная группа гражданских активистов (Народный штаб).

3. 3 июля (вторник) с 17:00 МИТИНГ на Центральной площади (перед к-ром "Россия"). Организаторы - КПРФ.

4. В 20-х числах июля общегородской МИТИНГ в рамках всероссийской кампании "НАРОД ПРОТИВ повышения пенсионного возраста". При координационной поддержке Конфедерации труда России (КТР) и Профсоюза медработников ДЕЙСТВИЕ.

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