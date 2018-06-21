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Московский листок

В Ижевске готовится серия акций против пенсионной реформы

Опубликовано 21.06.2018 в разделе комментариев 1

медведев либералы реформа пенсионеры удмуртия ижевск
В Ижевске готовится серия акций против пенсионной реформы

В течение месяца в Ижевсе (Удмуртия) пройдет не менее четырёх акций протеста против пенсионной реформы.

1. 25 июня (понедельник), с 17:00 - предполагается большой пикет перед Резиденцией Главы Удмуртской Республики. Завка в правительство республики подана в соответствии со всеми правилами, поэтому отказать не могут, это было бы незаконно. Кроме того, законный срок предъявления претензий к заявке уже истек. Организаторы - Ижевское отделение РСД и Общественный совет пенсионеров УР.

2. 1 июля (воскресенье) с 17:00 МИТИНГ на Центральной площади (перед кинотеатром "Россия"). Заявка подана, согласование ожидается сегодня, но вряд ли будут изменения. Организатор говорят , что если будет незаконный отказ, в согласовании будут проводить, как они обычно делают в таких случаях. Организаторы - инициативная группа гражданских активистов (Народный штаб).

3. 3 июля (вторник) с 17:00 МИТИНГ на Центральной площади (перед к-ром "Россия"). Организаторы - КПРФ.

4. В 20-х числах июля общегородской МИТИНГ в рамках всероссийской кампании "НАРОД ПРОТИВ повышения пенсионного возраста". При координационной поддержке Конфедерации труда России (КТР) и Профсоюза медработников ДЕЙСТВИЕ. 

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Всего комментариев к статье: 1
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Пункт 2Называйте вещи своими именами.
Возмущенный написал 21.06.2018 12:20
Что это за анонимный такой "народный штаб"?Он кого представляет?Кот эти люди?
Вот про пенсионеров,КПРФ,КТР вы написали.а тут скромно умолчали.Может вы,как все путинские СМИ тоже не можете произнести это имя?
Хорошо,сделаем это за вас.НАВАЛЬНЫЙ.И не только в Ижевске.а еще более чем в двадцати городах(где не проводится это мундеале,там совсем сложно).В Краснодаре кстати уже согласовали.В свете только что принятого разъяснения Верховного суда,власти вообще не могут отказывать
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