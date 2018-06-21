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Московский листок

Силовигарх Сечин пожаловался на девальвацию нефтерубля и рассказал об обременениях

Опубликовано 21.06.2018 в разделе комментариев 2

силовигархия роснефть классованенависть
Силовигарх Сечин пожаловался на девальвацию нефтерубля и рассказал об обременениях

Первой причиной он назвал девальвацию рубля. «Если у вас раньше доллар стоил 30 рублей, то теперь — 64. <…> Компания не может ничего сделать, чтобы этого фактора не было, он уже существует», — сказал он в ходе выступления на годовом общем собрании акционеров компании. 

Вторым фактором, по его словам, стал рост мировых цен на нефть, которые с конца прошлого года поднялись примерно на 25%. Российские компании же поставляют свою нефть как на экспорт, так и на НПЗ внутри страны. 

Третья причина — непривлекательность переработки в стране: нефтепереработка вынуждена брать на себя расходы по сдерживанию цен в розничном секторе. 

«Таким образом, переработка становится непривлекательной, и мы эту нагрузку вынуждены брать на себя», — отметил он. 

Рост цен на топливо

В последнее время в России резко возросли цены на нефтепродукты. 

В мае — начале июня розничные цены на бензин превысили уровни в 41, 42 и 43 рубля за литр. 

На этом фоне правительство приняло решение о снижении акцизов на бензин и дизтопливо и договорилось с крупнейшими нефтяными компаниями, что они зафиксируют розничные цены на уровне 30 мая. 

В начале июня Минфин предложил наделить кабмин правом повышать экспортные пошлины на бензин, дизтопливо и керосин до 90% от пошлины на нефть, в частности если компании нарушат обязательства о заморозке цен.

Редактор ФОРУМа.мск Дмитрий Чёрный зло улыбается:

- Я вот вроде бы и не экономист, и не потребитель бензина в натуральном виде - разве что в виде хлебного батона, на котором сказывается цена на бензин... Но даже мне понятно, что доллар в РФ и бензин - совсем разные песни. Роснефть, частично хоть и проданная иностранцам по распоряжению правительства Медведева, но всё же добывает нефть в РФ и тут же продаёт бензин. Что, при этом производстве как-то используется доллар? Чтобы выкачать сырую нефть, отвезти её на НПЗ и оттуда опять же по расеянским дорогам довезти до АЗС - нужен доллар? Мультимиллиардер Сечин тут явно недооценивает интеллект дорогих россиян, которые хоть и терпеливые, но всё же сообразительные. Кстати, выходя за рамки нефтепереработки - а кто поставил экономику РФ в такую фатальную зависимость от доллара? Не друг ли Сечина Путин? Лезли-лезли "в рынок", в ВТО - ну, вот теперь и диктует нам рынок цены. Такое могло быть в СССР, при Сталине и даже при Брежневе, например? Чтобы наш родной бензин как-либо зависел от курса доллара? Да боже упаси! Нет, бензина было много, с избытком - и все открытые в Сибири при Сталине и позже месторождения, нынче частично захваченные Роснефтью - кормили в первую очередь СССР, а не шли в КНР и другие капстраны по трубопроводам (а когда в стране бензина и нефти много, то и цены сразу падают!). Вот к этому-то положению страны и добываемой ею нефти (внутри себя, на внутреннем рынке), прежде всего, и должна вернуть Россию грядущая антиолигархическая революция - по итогам которой второй в нынешней стране после Путина по уровню доходов силовигарх-напёрсточник в лучшем случае будет работать на автозаправке в системе ГУЛАГ.

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Всего комментариев к статье: 2
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(без названия)
sewkranov написал 21.06.2018 13:33
народ, недавно нашел уникальный способ как быстро накачать пресс (и другие мышцы) без физических усилий, диет и прочей лабуды. После двух недель использования миостимулятора убрал пивное пузу и начали проступать кубики, подкачал бицепс и ноги, а жена убрала в талии пару сантиметров и сделала красивый живот. Дa и прикoл что нe надo ничeгo дeлать прocтo надeл и включил, этo рeальнo cамый лeнивый и быcтрый cпocоб похудеть и подкaчатьcя, да и стоит копейки. Вот здесь я о нем и вычитал--- http://myway.2sms.ru
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(без названия)
киргуду написал 21.06.2018 12:47
Сечин ?!?!чо сюда жалуешься?Ты посмотри какой доллар к рублю твои карефаны (два президента)приняли и цену бензина приняли и до чего докатились?И еще Сечин,не дави на жалость и будто ты не в курсях,пощады не будет....
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