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Московский листок

Любимый мэр Москвы вступил в седьмой десяток

Опубликовано 21.06.2018 в разделе комментариев 1

москва собянин юбилей
Любимый мэр Москвы вступил в седьмой десяток

Скромнейший мэр наш, Сергей Собянин который, отмечает сегодня 60-летие.

Не банкетом отмечает - аки пчела, всё в трудах да в трудах, какое-то метро опять открывает, но пока не для народа...

Между тем, мы-то хотим пожелать ему именно долголетия. Работы ведь ещё много и пилы плиточников не утихают...

Ведь никто так не устлал бы столицу сырьевой империи (получающей из федерального бюджета за исполнение функций столицы миллиарды) прилежно плиткою - оружием пролетариата.

Никто так упорно не сносил бы давно оскверняющие взгляды москвичей и гостей столицы памятники архитектуры, наледие совка и царизма  - ДК им. Серафимовича, усадьбу Долгоруковых-Бобринских на Малой Никитской и очень очень многое другое, что с 2011-го года, когда Медведев осчастливил москвичей новым мэром, удалось снести.

Но не будем пускаться в перечисления-славословия...

Важно нам главное: что мэр ещё в бодрейшем состоянии духа и сил, что хочет и далее быть мэром.

Ниже мы конечно же дадим небольшой поздравительный список деяний его, так укрепивших авторитет Собянина в глазах москвичей, но сейчас хотелось бы без чинов и регалий, просто пожелать ему...

Ещё большего гарема... (стоп, тут, кажется, опечатка была в оригинальной пздравительной открытке, пропустили букву "л" - хотели написать Гарлема, - то есть новых районов для переселённых по реновации москвичей, - прим. ред). Чтобы в районах Москвы "Раковка" и "Сергунино" - всегда благоухали кусты сирени, а на ветвях деревьев повыше, как в мэрии на креслах по этажам любовниц, красовались оригинальные дизайнерские бюстгальтеры - на тему бабочек, абажурчиков и прочих "соплей Собянина" (как прозвали украшения Большой Дмитровки живущие там благодарные москвичи, у которых за окнами ночью сплошная неугасимая иллюминация).

Ещё лучших отношений с пенсионерами, которые готовят юбилейные акции моральной поддержки обоих его патронов в Кремле. 

Ещё дольших гниений на свалках о коих уже озаботился ум мэра - до 7 лет благоуханий, это ведь то, чего Москва достойна и давно заслужила.

Ещё более широких сносов исторических усадеб или устроения в них Ельцин-центров, Гитлер-центров и прочих увеселительных заведений.

Ещё больших трат - от 9 миллиардов и далее, - на затруднение движения по улицам ЦАО и прилегающих магистралей - деревца за 800 тысяч рублей это то, чего уже мы все достойны.

Ещё больших цифр в квитанциях квартплаты - ведь мы теперь знаем, во имя чего так выросли (в 3-4 раза) квартплаты в Москве за годы царствования Сергея Собянина, юбиляра.

 

от имени редакции, Дмитрий Чёрный, москвич в 8-м поколении

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Всего комментариев к статье: 1
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(без названия)
sewkranov написал 21.06.2018 13:10
народ, недавно нашел уникальный способ как быстро накачать пресс (и другие мышцы) без физических усилий, диет и прочей лабуды. После двух недель использования миостимулятора убрал пивное пузу и начали проступать кубики, подкачал бицепс и ноги, а жена убрала в талии пару сантиметров и сделала красивый живот. Дa и прикoл что нe надo ничeгo дeлать прocтo надeл и включил, этo рeальнo cамый лeнивый и быcтрый cпocоб похудеть и подкaчатьcя, да и стоит копейки. Вот здесь я о нем и вычитал--- http://myway.2sms.ru
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