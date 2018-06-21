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Московский листок

Из Ленинградской области депутаты видят правительство Медведева похоронной командой

Опубликовано 21.06.2018 в разделе комментариев 0

медведев либералы реформа пенсионеры пфр
Из Ленинградской области депутаты видят правительство Медведева похоронной командой

Депутат заксобрания Ленинградской области Владимир Петров подготовил обращение к премьер-министру Дмитрию Медведеву, предлагая государству взять на себя ответственность за обеспечение оплаты похорон россиян, умерших до достижения пенсионного возраста. Об этом он сообщил в эфире NSN.fm. 

Свою инициативу депутат объяснил тем, что случаи смертности в предпенсионном возрасте в России не редки, а посильная денежная помощь от государства на данный момент составляет лишь чуть более 5000 рублей. А это существенно ниже необходимого минимума для погребения, указывает Петров. 

Для исключения злоупотреблений парламентарий предлагает установить предельную сумму выплат федеральным законодательством, например не более 50 000 рублей, но с возможностью установления повышающего коэффициента субъектами РФ за счет собственных средств.

От редакции: А что? Вполне здоровый и логичный при путиномике подход. Коли Матвиенко уже пообещала принять реформу быстро и безбольно, как качественный яд, то вполне логично распространить на жизнь в Путинской России примерно те же правила, что имеются на российском транспорте. Вот, скажем, ехали вы в поезде - а его на переезде опрокинул какой-нибудь пьяный водитель Камаза, и погибли вы в этом позеде находясь и толком-то не просыпаясь (не буду продолжать опасную, антигосударственную, "русофобскую" метафору), "хрусть - и пополам". Так вот в этом случае похороны ваши и других таких пострадавших на территории государства (железнодорожном полотне) - оплачивает государство.

Поэтому и нелепы все эти добавочки-наценочки в виде страхования на всех видах транспорта - если вам придёт кирдык, хоронить будет не страховая компания, а оно - родимое государство. Ну так чем же в таком случае жизнь в сырьевой империи, где есть "бизнес-класс" имеющий не просто шансы выжить, а как раз за счёт бедных и выживающий ещё как, нам бы так выживать - и есть 80% бедноты, которой как раз ранняя смерть от работы на трёх-четырёх позициях гарантирована? Чьё-то свободное время (правящего олигархата в данном случае) это всегда чьё-то украденное время труда - причём чем больше у буржуев времени свободного, тем тяжелее оно, украденное в виде прибавочной стоимости время, доставалось пролетариям, многим пролетариям, сотням и тысячам... Надо только дополнительную табличку на Белом Доме теперь повесить, или лучше даже старую заменить, чтоб оптимизация и экономия виднелись под золотом: "Похоронавительство Российской Федерации".

Д.Ч.

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