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Московский листок

Трамп кинул Меркель две конфетки со словами "Не говори, что я ничего тебе не даю"

Опубликовано 21.06.2018 в разделе комментариев 0

германия сша позор глобализация g7
Трамп кинул Меркель две конфетки со словами "Не говори, что я ничего тебе не даю"

Во время саммита "Большой семерки", состоявшегося ранее в этом месяце в Канаде, президент США Дональд Трамп бросил на стол перед канцлером Германии Ангелой Меркель две конфеты. Об этом в интервью телеканалу CBS рассказал американский политолог Ян Бреммер. 

В конце саммита Меркель и премьер-министр Канады Джастин Трюдо настаивали, чтобы американский коллега подписал традиционное совместное коммюнике глав стран G7, в котором были изложены общие дипломатические цели, в том числе противодействие внешней политике Москвы. Как отмечает Business Insider, Трамп, на фоне обостряющегося торгового противостояния между США, Европой и Канадой и в пику партнерам настаивающий на возвращении России в G7, не хотел этого делать, но в итоге все-таки уступил. 

По словам Бреммера, это выглядело так. Трамп сидел, скрестив руки, и был явно недоволен тем, что, как ему казалось, все на него нападают. В конце концов он согласился подписать коммюнике. "В этот момент он встал, сунул руку в карман своего пиджака, вытащил оттуда две конфеты Starburst, бросил их на стол и сказал канцлеру ФРГ: "Вот, Ангела. Не говори, что я никогда ничего тебе не даю", - рассказал политолог. 

Журналист CBS Гейл Кинг уточнил у Бреммера, не выглядел ли этот бросок конфетами как дружеский жест и попытка разрядить ситуацию. Но, по словам собеседника телеканала, президент США явно сделал это в раздражении - так как он изначально не хотел ехать на саммит, все переговоры проходили напряженно, и в итоге ему пришлось поступить против своего желания. Бреммер отметил, что и другие участники саммита выглядели "чрезвычайно унылыми", понимая, что у Трампа нет интереса к мероприятию. 

После саммита Трамп снова дал понять, что он недоволен встречей, возмутившись в Twitter тем, как Канада давит высокими тарифами на американских фермеров, рабочих и компании.

Напомним, ранее газета The Wall Street Journal писала, что Трамп на саммите G7 всех раздражал своими высказываниями, но его молча терпели. Например, он несколько раз назвал главу Еврокомиссии Жан-Клода Юнкера "безжалостным убийцей", критикуя его за пошлины против американских технологических компаний. Сам Юнкер это прокомментировал так: "Я думаю, это был комплимент. Но я не уверен". А The Telegraph писала, что Трамп отказался встречаться на саммите с британской коллегой Терезой Мэй, устав от ее "учительского" тона. 

В начале этого года The Washington Post писала, что Трамп любит пожевать фруктовые леденцы Starburst во время перелетов, предпочитая при этом клубничный и вишневый варианты.

Кстати, в Евросоюзе так сильно любят Трампа и все его туповатые, барские шутки и выходки почитают за честь - не только немцы. Депутаты норвежской Партии прогресса, например, выдвинули кандидатуру президента США Дональда Трампа на Нобелевскую премию мира. По их мнению, американский лидер достоин этой награды за его вклад в решение проблемы ядерного разоружения на Корейском полуострове, сообщает государственная телерадиокомпания NRK. 

По словам соавтора инициативы, экс-главы минюста Норвегии Пер-Вилли Амундсена, "происходящие сейчас события имеют историческое значение". "Начался процесс, который должен обеспечить мирное будущее нашему миру. Пока это еще очень хрупкий процесс, и поэтому мы должны делать все от нас зависящее, чтобы он принес хорошие результаты. Я считаю, что мы можем это сделать, четко обозначив нашу позицию и наградив Трампа премией мира", - пояснил политик, слова которого приводит ТАСС. 

По данным NRK, крайний срок для выдвижения на Нобелевскую премию мира-2018 истек в январе этого года. Поэтому Трамп теперь сможет претендовать на получение премии только в 2019 году.

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