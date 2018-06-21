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Московский листок

Партия пенсионеров поддержала повышение пенсионного возраста

Опубликовано 21.06.2018 в разделе комментариев 12

Партия пенсионеров поддержала повышение пенсионного возраста

Российская Партия пенсионеров поддержит решение правительства о повышении пенсионного возраста до 65 лет для мужчин и 63 лет для женщин "при некоторых оговорках и при условии, что правительство и власть обратят на эту проблему серьезнейшее внимание", заявил ее лидер Николай Чеботарев. По его словам, повышение пенсионного возраста в стране в перспективе приведёт к росту пенсий.

"Мы понимаем, что повышение пенсионного возраста является лишь инструментом для повышения пенсий. Оно не для повышения возраста, а для того, чтобы в будущем было меньше проблем с пенсиями и чтобы поднять их размер до более или менее приличного уровня", - цитирует Чеботарева ТАСС.

По его мнению, если не проводить пенсионную реформу, то через 5-10 лет "будет совсем плохо: не то, что индексаций не будет, и сами пенсии, наверное, будут поменьше".

"Надо хорошо все обсудить, тщательно просчитать, до всех довести, чтобы каждый человек понимал, что, возможно, придется и потерпеть, но потом будет лучше. Главное - поднять качество жизни в стране, чтобы люди доживали до пенсии. А это целый комплекс вопросов", - отметил политик.

 



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Всего комментариев к статье: 12
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предатели и пресмыкающиеся они
Российская Партия пенсионеров поддержит написал 21.06.2018 18:42
Российская Партия пенсионеров поддержит решение правительства о повышении пенсионного возраста до 65 лет для мужчин и 63 лет для женщин
-
предатели и пресмыкающиеся они - больше нечего сказать
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истину глаголет
Фан-фан картофан написал 21.06.2018 18:16
умер не дожив до пенсии: плохой чел - в партию пенсионеров не годится.
дожил - молодец: будет платить больше членских взносов.
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Re:
еуцпец написал 21.06.2018 18:06
Забавно: "повышение пенсионного возраста не для повышения возраста" - это как? Может, у товарища есть справка об умственной неполноценности? Абсолютно согласен. Хорошо что это якобы "Партия пенсионеров" показала свою суть. Ясно что организовали ее и проплачивают "кто надо". Сейчас разного рода политики артисты и все кому не лень "присягают власти по вопросу повышения пенсионного возраста", чтобы потом получить денег, званий, должностей. Министр предложил повысить зарплаты общественным защитникам, видимо чтобы замолкли. Начальник профсоюзов предложил оставить возраст для мужчин 65 но чуть понизить женщинам кто-то оставить пенсионный возраст космонавтам и т.п. Московские каналы радостно сообщают о все новых "согласных" и плюсов (естественно в будущем). Но вопрос - как прожить сейчас старикам от 55 лет - никого не интересует из властей.
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(без названия)
Чингачгук написал 21.06.2018 18:04
Возможно,придется "потерпеть",чтобы что?Чтобы за счет количества передохнувших потенциальных пенсионеров,остальным кинули по тридцать серебренников?Нечего сказать,хороша "партия",которая на чужом горбу хочет вьехать в рай,но,обманувшие одних обязательно кинут и других,и ничего,кроме сомнительной славы штейкбрехеров у вас в итоге не останется...
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Старинный принцип: "Разделяй и властвуй"
Сидоров написал 21.06.2018 17:51
Оккупационная власть изменивших Родине и перевербованных за рубежом гебистов умело и изощренно использует хорошо известный из истории принцип: "Разделяй и властвуй".
Так они временно подкупили Москву и Питер, поскольку революции делаются в столицах.
С потрохами временно подкупают русских "защитников отечества", вставших на предательский шухер у властных воров при разворовывании страны изнутри и на защиту их от угнетаемого и уничтожаемого ими народа.
Точно также они купили этих.
Беда и катастрофа страны - в продажности!!!
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(без названия)
IPs написал 21.06.2018 17:51
Мля! Я спросил ниже, кто платит бабки этому Чеботареву. Сейчас глянул на сайт этой "партии" - http://www.vppppr.ru/
.
ТЕМА ЗАКРЫТА.
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(без названия)
IPs написал 21.06.2018 17:43
Забавно: "повышение пенсионного возраста не для повышения возраста" - это как? Может, у товарища есть справка об умственной неполноценности? Или... на какие бабки существует эта "партия пенсионеров" - кто платит Чеботареву?
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каждый зарабатывает свою копеечку по своему..
koi-8 написал 21.06.2018 17:43
некоторые так... Может быть когда нибудь в думу возьмут, если продолжит в таком же духе.
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Знакомая лабуда
Sergo написал 21.06.2018 17:39
возможно, придется и потерпеть, но потом будет лучше
-------
За последние 30 лет, со времен Горбачева и Гайдара, эта лапша простофилям вешалась на уши регулярно.
А с какой стати нужно "терпеть"? Что, пережидать землетрясение, цунами, падение астероида? Все эти "проблемы" рукотворного характера и вызваны лишь неуемной алчностью и невежеством господствующего класса воров-"собственников". Есть богатейшая страна, есть талантливый и работящий народ, есть современные высокопроизводительные технологии - соединить все вместе в интересах всего общества, а не кучки мародеров, спланировать производство необходимой продукции в масштабах всего народного хозяйства - какой еще "рынок" для этого нужен? Не можете или не хотите? Освободите место тем, кто и может, и хочет, и будет служить своему народу за еду, не требуя ни мигалок, ни спецобслуживания, ни "резиденций" с холопами.
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(без названия)
Vik2006 написал 21.06.2018 17:33
Эту ***** нужно судить
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Ссылку надо бы давать. Неубедительная заметка.
-Что это? написал 21.06.2018 17:30
Да и в общем потоке инфо этому вопросу партия пенсионеров упоминалась ,как противник геноцида.
А! Вспомнил: посмотрите начало первого митинга против геноцида ,который прошел в Новосибирске.
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так почему б им сразу не поддержать принудительную эвтоназию
корнхолио написал 21.06.2018 17:29
50% всех кто перешагнул пенсионный рубеж? Зато другие будут жить лучше? Чем не вариант?
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