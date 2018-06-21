Партия пенсионеров поддержала повышение пенсионного возраста

Российская Партия пенсионеров поддержит решение правительства о повышении пенсионного возраста до 65 лет для мужчин и 63 лет для женщин "при некоторых оговорках и при условии, что правительство и власть обратят на эту проблему серьезнейшее внимание", заявил ее лидер Николай Чеботарев. По его словам, повышение пенсионного возраста в стране в перспективе приведёт к росту пенсий.

"Мы понимаем, что повышение пенсионного возраста является лишь инструментом для повышения пенсий. Оно не для повышения возраста, а для того, чтобы в будущем было меньше проблем с пенсиями и чтобы поднять их размер до более или менее приличного уровня", - цитирует Чеботарева ТАСС.

По его мнению, если не проводить пенсионную реформу, то через 5-10 лет "будет совсем плохо: не то, что индексаций не будет, и сами пенсии, наверное, будут поменьше".

"Надо хорошо все обсудить, тщательно просчитать, до всех довести, чтобы каждый человек понимал, что, возможно, придется и потерпеть, но потом будет лучше. Главное - поднять качество жизни в стране, чтобы люди доживали до пенсии. А это целый комплекс вопросов", - отметил политик.