Партия пенсионеров поддержала повышение пенсионного возраста

Российская Партия пенсионеров поддержит решение правительства о повышении пенсионного возраста до 65 лет для мужчин и 63 лет для женщин "при некоторых оговорках и при условии, что правительство и власть обратят на эту проблему серьезнейшее внимание", заявил ее лидер Николай Чеботарев. По его словам, повышение пенсионного возраста в стране в перспективе приведёт к росту пенсий.
"Мы понимаем, что повышение пенсионного возраста является лишь инструментом для повышения пенсий. Оно не для повышения возраста, а для того, чтобы в будущем было меньше проблем с пенсиями и чтобы поднять их размер до более или менее приличного уровня", - цитирует Чеботарева ТАСС.
По его мнению, если не проводить пенсионную реформу, то через 5-10 лет "будет совсем плохо: не то, что индексаций не будет, и сами пенсии, наверное, будут поменьше".
"Надо хорошо все обсудить, тщательно просчитать, до всех довести, чтобы каждый человек понимал, что, возможно, придется и потерпеть, но потом будет лучше. Главное - поднять качество жизни в стране, чтобы люди доживали до пенсии. А это целый комплекс вопросов", - отметил политик.
Российская Партия пенсионеров поддержит написал 21.06.2018 18:42
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предатели и пресмыкающиеся они - больше нечего сказать
Фан-фан картофан написал 21.06.2018 18:16
дожил - молодец: будет платить больше членских взносов.
еуцпец написал 21.06.2018 18:06
Чингачгук написал 21.06.2018 18:04
Сидоров написал 21.06.2018 17:51
Так они временно подкупили Москву и Питер, поскольку революции делаются в столицах.
С потрохами временно подкупают русских "защитников отечества", вставших на предательский шухер у властных воров при разворовывании страны изнутри и на защиту их от угнетаемого и уничтожаемого ими народа.
Точно также они купили этих.
Беда и катастрофа страны - в продажности!!!
IPs написал 21.06.2018 17:51
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ТЕМА ЗАКРЫТА.
IPs написал 21.06.2018 17:43
koi-8 написал 21.06.2018 17:43
Sergo написал 21.06.2018 17:39
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За последние 30 лет, со времен Горбачева и Гайдара, эта лапша простофилям вешалась на уши регулярно.
А с какой стати нужно "терпеть"? Что, пережидать землетрясение, цунами, падение астероида? Все эти "проблемы" рукотворного характера и вызваны лишь неуемной алчностью и невежеством господствующего класса воров-"собственников". Есть богатейшая страна, есть талантливый и работящий народ, есть современные высокопроизводительные технологии - соединить все вместе в интересах всего общества, а не кучки мародеров, спланировать производство необходимой продукции в масштабах всего народного хозяйства - какой еще "рынок" для этого нужен? Не можете или не хотите? Освободите место тем, кто и может, и хочет, и будет служить своему народу за еду, не требуя ни мигалок, ни спецобслуживания, ни "резиденций" с холопами.
Vik2006 написал 21.06.2018 17:33
-Что это? написал 21.06.2018 17:30
А! Вспомнил: посмотрите начало первого митинга против геноцида ,который прошел в Новосибирске.
корнхолио написал 21.06.2018 17:29