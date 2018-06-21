Красивейшая расеянская болельщица - родом из порно

Самая красивая российская болельщица» на ЧМ-2018 по версии целого ряда отечественных и зарубежных СМИ, оказалась порноактрисой. Кто-то принялся осуждать поведение девушки как «дискредитирующее отечественный футбол», а кто-то даже призвал «запретить порноактрисам болеть за сборную России публично».

Однако по факту ничего предосудительного не случилось, и случиться явно не могло.

Во-первых, просто потому, что имел место быть ничем не прикрытый акт профессиональной или даже корпоративной солидарности – не секрет, что в буржуазном обществе в товар превращается буквально всё, что движется, но солидарность ведь никто пока не отменял. Порноактрисы - не люди разве по буржуазным меркам? Права человека на них не распространяются?

Во-вторых, общественное бытие всегда и всюду определяет сознание. И весь ужас положения состоит как раз в том, что с точки зрения конкретно-исторической обстановки еще неизвестно кто аморальнее – порноактриса, торгующая собой, но не требующая при этом признания от общества (не говоря уже про государственные награды, многокомнатные квартиры, машины и многое другое за счет налогоплательщиков), или представители «российской сборной» делающие, по сути, все тоже самое и даже больше, но поступающие при этом ровно наоборот.

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