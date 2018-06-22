Пугает не на шутку. В России начался "месяц хороших новостей"

В связи с известным международным турниром в России объявлен "месяц хороших новостей". Главная хорошая новость, так бойко поддержанная Советом Федерации, "Единой Россией", депутатами Госдумы, высшими правительственными чиновниками - конечно же, о грядущем повышении пенсионного возраста. Во благо дальнейшего процветания "эффективной власти" и во славу статьи 55 Конституции, запрещающей издание законов, отменяющих или умаляющих права человека. Право на социальное обеспечение по возрасту объявлено последним ужасом советского режима, ограничивавшим вечную молодость россиян. Новость подоспела как раз к старту футбольного чемпионата и затмила "мундиаль", несмотря на успехи национальной сборной в играх со второразрядными командами. Радость настолько велика, что счёт подписей под петицией Конфедерации труда против пенсионной реформы перевалил уже за 2 миллиона. Однако и другие вести с российских полей заслуживают внимания.

Премьер-министр Медведев с первого удара по мячу развил невероятно бурную деятельность и буквально плодоносит хорошими новостями. Например, он объявил о повышении НДС с 18 до 20%. По мнению экспертов, данная мера, направленная на пополнение трещащего по швам бюджета, приведёт к неминуемому росту цен на товары и услуги. Сторонники правительства заходятся в восторге. Это то, что нужно гражданам страны, на 80% счастливым от достигнутого высочайшего уровня и практически ноевой продолжительности жизни.

Во всяком случае, в каждой семье есть если не двенадцать, как в декларациях слуг народа, то два автомобиля. Если не два, то один-то уж точно. Если не один, то хотя бы ржавая прадедушкина "копейка". Потому крайне осмысленным и непреложным фактом на фоне мировых цен на нефть выглядит повышение стоимости топлива на заправочных станциях. Думается, 45-47 рублей за литр - совсем не предел. Сейчас нефть дорожает, и потому бензин дорожает. Завтра нефть подешевеет, и потому бензин станет подороже. Так было, есть и будет. Такова логика отечественной экономической мысли, таков интерес её лучших представителей - капитанов российского бизнеса.

Умер Станислав Говорухин. Неизвестно, кстати или некстати умирают знаменитые люди в "месяц хороших новостей". С одной стороны, есть повод вспомнить об их вкладе в нашу культуру. С другой стороны, как бы подрывается тезис о вечной молодости даже тех, кто являлся доверенным лицом нынешней власти, оправдывая все её действия в глазах своих почитателей. Говорухин был хороший режиссёр в СССР и плохой политик в РФ. Кто-то заметил, что "он умер уже давно, а теперь ещё и скончался".

На фоне ужесточения антироссийских санкций чиновники и депутаты грозят Америке страшными карами, и, как сообщило министерство финансов США, доля вложения России в американские ценные бумаги снизилась до 48,7 миллиардов долларов. Ах, каковы наши патриоты! Бей дальше Америку! До целых 48 миллиардов!

Жёны высших отечественных чиновников продолжают удивлять публику прозорливостью и гениальностью в бизнесе, прямо пропорциональной карьерным успехам мужей. Мы узнали, к примеру, что супруга главы ФСО заработала за прошлый год больше мужа и всех его заместителей, вместе взятых. Неисчерпаема Россия талантами!

Совет Федерации отказался приравнять зарплаты депутатов и сенаторов к средней по стране. Видимо, выплата в 800 тысяч милее их сердцу. А ведь достижения российской экономики, рост которой вдруг обнаружил Росстат (сразу на 2% за 3 прошедших года), довели среднюю зарплату жителя страны до 35 тысяч. Пускай в нынешнем мае доходы россиян опять упали на 9%, продолжив многолетнее снижение, нашим дорогим депутатам от этого ни тепло, ни холодно. Они приняли отличный закон, защищающий их от несносных ветров социально-экономического развития управляемой ими державы.

"Месяц хороших новостей" сообщил о повышении стоимости полисов ОСАГО, загранпаспортов, увеличении пошлин на интернет-покупки... Словно каждый мяч, забитый российской сборной в ворота, освящает очередную идею поборов с населения. "Ура!", - кричит толпа болельщиков и вываливается на улицы, благо закон о митингах внезапно перестаёт в этом случае функционировать, власть смотрит на проявление подобных эмоций благосклонно. Ведь верноподданически радуются победам в футболе, а не оспаривают правительственные решения. Ну, и опрос "Левада-центра" подтвердил, что 51% россиян жаждут видеть во главе государства после 2024 года всё того же В.В.Путина. Тогда вообще зачем месяц? Даёшь шестилетку хороших новостей!