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Московский листок

Эрнст побоялся выпускать на Первый свой канал Познера с Лимоновым: мундиаль...

Опубликовано 21.06.2018 в разделе комментариев 2

цензура мундиаль первый канал
Эрнст побоялся выпускать на Первый свой канал Познера с Лимоновым: мундиаль...

Телеведущий Владимир Познер признал, что брал интервью у писателя и лидера незарегистрированной партии "Другая Россия" Эдуарда Лимонова, но передача с ним так и не вышла на федеральном Первом канале. При этом Познер не считает произошедшее примером скрытой цензуры и утверждает, что с ним "такое случалось" и в США. 

О "пропавшем" интервью рассказал в интернете Эдуард Лимонов. "Второй месяц пошел, как у меня взял интервью Познер. Уж полночь близится, а Германа все нет. Может, вам, уважаемые, когда-нибудь перескажут своими словами содержание интервью со мной?" - написал в четверг утром Лимонов в своем блоге. 

Сотрудники Znak.com связались с Владимиром Познером. Телеведущий не стал отнекиваться и подтвердил слова Лимонова о подготовке телевыпуска с его участием. "Это изначально был не прямой эфир, как обычно, а запись на будущее. Я давно хотел позвать Лимонова, но руководство телеканала не давало добро. В конце концов я получил разрешение, и мы встретились", - пояснил Познер. 

По его словам, прямой эфир "не получился", но "не по политическим моментам". "Просто были обстоятельства, так сложилось", - добавил Познер. 

Взятое у Лимонова интервью телеведущий считает "интересным". Познер планировал показать его 4 июня. Однако потом эфир "отодвинули" на 18-е. "В последний момент программу сняли. К сожалению, я не могу вам сказать причину", - сетует Познер. 

Он лишь намекнул, что причина снятия программы "не имеет отношения к Лимонову непосредственно". Вообще не понятно, к кому или чему она имеет отношение. 

"Не имеет отношения ко мне. Не имеет отношения к содержанию. Может, как-нибудь потом скажу больше", - загадочно говорит Познер об отказе своего руководства демонстрировать Лимонова российскому телезрителю. 

Руководство Первого канала объяснило удаление интервью из сетки вещания достаточно прозаично. "В связи с чемпионатом мира сетка канала претерпела значительные изменения. Сериалы сместились с 21:30 на 23:00, ночные проекты таким образом, включая программу "Познер", временно в эфир не выходят, - сказали ТАСС в пресс-службе канала. - Отсутствие выпуска с Эдуардом Лимоновым связано со спецверсткой на время ЧМ и ни с какими другими причинами". 

Познер выразил сочувствие писателю в связи с тем, как с ним обошлись на телеканале. "Если Лимонов злится, он прав. Я разделяю его недовольство и сам недоволен. Но бывают такие ситуации, у меня и в Америке это случалось", - добавил телеведущий, не уточняя, что конкретно с ним случалось в США. 

В заключение он выразил надежду, что "когда-нибудь" программа с политиком Лимоновым все-таки выйдет в эфир. 

В феврале 2012 года Владимир Познер говорил "Снобу", что единственный оппозиционер, которого он никогда не позовет в эфир, это Лимонов. "Потому что, с моей точки зрения, он нацист. Если он ходит под знаменем, которое один в один повторяет нацистское, просто вместо свастики там серп и молот, меня это не устраивает. Я слишком хорошо все это помню. Возможно, я не прав как журналист, я обязан был бы его пригласить. Но я этого не сделаю", - объяснил свою принципиальность телеведущий. 

На прямой вопрос, зачем он мирится с цензурой и работает в России, Познер ответил риторическим контрвопросом. "А нужно, обидевшись, показать всем палец, хлопнуть дверью и уехать? Настоящий герой! Польза от этого будет колоссальная", - сказал Познер, работавший в 90-е годы на американском телевидении. 

Отметим, что за последние месяцы выпуски программы "Познер" неоднократно снимались с эфира. В апреле Первый канал не показал интервью с бывшим министром обороны США Уильямом Перри. Телеведущий говорил тогда, что руководству показалось неуместной эта программа после того, как Госдеп США возложил на режим Башара Асада и на Россию ответственность за применение химического оружия 7 апреля в сирийском городе Дума.

От редакции: Поскольку мы знаем то, чего многие не знают, поделимся. А всё ведь благодаря неутомимому перу ересиарха! Вот кто такой Эрнст, например - знаете? С чего он начинал на ТВ и в телемонтаже, как таковом? С клипов Наташи Медведевой и её "Трибунала" - тогда приехавшей следом за Лимоновым в Россию и певшей диковинно-басовито... Да-да, мир не просто тесен, но на заре карьеры и такой тяжеловесный слуга нынешней государя - протестен. Так что уж он-то точно знает, почему нельзя не просто услышать Лимонова в период мундиальный, а почему на него нельзя даже посмотреть.

Заряжаются от него, как от Чумака, да-да. Думают: ну, раз Лимонов на Первом, так небось и революцию не за горами. Тем более что и Лимонов переживает нынче некоторое отрезвление от лозунга "Нам мало Крыма, нам мало Путина" - и вспоминает как хороши были два, а то и три лозунга нулевых годов: "хватит Путина!" и "за наших стариков - уши отрежем!". Выйти или не выйти на грядущие баррикады сотоварищи - для Лимонова нынче вопрос всей длиннющей биографии и её возможного прекрасного финала. И вряд ли его стыдненький крымнашистский путинизм 2014-го года как-то повлияет на решение...    

Дмитрий Чёрный, читатель

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Всего комментариев к статье: 2
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(без названия)
безыдейный написал 21.06.2018 23:47
А мне Лимонов не интересен. В политике он разбирается на уровне эстетствующего москвича.
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(без названия)
Гной... написал 21.06.2018 23:38
Тут с эфира недавно сняли и Слуцкого с Уткиным за шутку про Навального во время футбольного матча.
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