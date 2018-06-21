Подозрения Явлинского в мафиозности путинизма оправдались: Сёмин и Шаманов связаны с "солнцевской" ОПГ

В прессу попали фотографии из материалов испанского расследования, посвященного "солнцевской" группировке "русской мафии". Эти снимки подтверждают версию, согласно которой криминальные авторитеты имеют прочные связи в среде российских элит. В частности, с "солнцевскими братками" поддерживают отношения Герой России, депутат Госдумы, генерал, бывший командующий ВДВ и председатель комитета Госдумы по обороне Владимир Шаманов и тренер футбольной команды "Локомотив" Юрий Семин.

Фотографии опубликовал The Insider. Судя по интерьеру, снимки сделаны в пятизвездочной гостинице Lotte Hotel в Москве в холле приемов. В объектив камеры попали предполагаемые руководители "солнцевской" ОПГ Сергей Михайлов по кличке Михась, Виктор Аверин по кличке Авера, а также Шаманов с орденом Героя России на груди и тренер Семин. По-видимому, они отмечают какое-то событие в неформальной обстановке.

Фотографии являются частью испанского уголовного дела, информация о котором появилась еще в прошлом году. В конце сентября 2017 года в Марбелье были арестованы 11 человек, среди которых помощник Михася Арнольд Тамм (он же Арнольд Спиваковский). В мобильном телефоне Тамма были найдены фотографии Михася с Шамановым, а также свежее фото "хитрого дона" Семена Могилевича. Спустя несколько месяцев арестованных выпустили под залог. Их подозревают в отмывании денег преступного сообщества через сеть компаний в Испании, среди которых торговая марка воды "Вода Михася" (Михась - название горы в Испании).

В России Тамма арестовывали в 2002 году за хранение наркотиков. В салон автомобиля следователя, ведущего дело, вскоре бросили гранату. А суд Тамма оправдал.

По версии испанских следователей, Тамм "отвечал за бизнес в сфере недвижимости в Западной Европе, инструментальные и офшорные компании, отмывание денег".

Испанские следователи также отметили, что "солнцевской" группировке удалось приобрести большее влияние, чем другим аналогичным мафиозным структурам постсоветского пространства. Это произошло по причине того, что "большинство ее членов происходили не из криминальной среды, а ранее или служили в рядах советской армии, или были сотрудниками служб безопасности и разведки". Многие члены "солнцевской" ОПГ были спортсменами.

Весной 2018 года была опубликована фотография Юрия Семина с вором в законе Олегом Шишкановым (клички Шишкан и Олег Раменский), дирижером Валерием Гергиевым и футбольным тренером Валерием Газзаевым. По данным прессы, Шишкан недавно занял место "короля русской мафии". Ранее такой объединяющей криминальной фигурой был Захарий Калашов (Шакро Молодой), осужденный по делу о вымогательстве и организации преступного сообщества. Причем в ходе расследования выяснилось, что вор в законе "купил" высокопоставленных чиновников СК РФ.

За "солнцевской" ОПГ следят правоохранительные органы многих европейских стран, однако члены группировки пытаются очистить свою репутацию. Во Франции с 2016 года ведется следствие в отношении бывшего главы разведки DGSI Бернара Скарсини по подозрению в коррупции. В период его руководства из картотеки спецслужбы пропала ориентировка на депутата Госдумы Андрея Скоча, который был помечен как член "солнцевской" ОПГ.

А Михась, опираясь на недавно принятый "закон о забвении", пытался заставить российские поисковики убрать упоминания о "солнцевской" ОПГ.

Созданию положительного имиджа способствует определенная близость к высшему руководству страны и демонстрация лояльности Кремлю. Михась имеет наградные часы от Владимира Путина. А генерал Шаманов 10 мая 2018 года предложил выдвинуть президента РФ на Нобелевскую премию мира.

Как напоминает The Insider, во время войны в Чечне генерал Шаманов, встречавшийся с "солнцевскими", был одним из командующих федеральными войсками. Он "стал известен "зачистками", внесудебными казнями, и авиаобстрелом колонны беженцев". Часть преступлений, совершенных российскими военными, подтверждены Европейским судом, на другие обращали внимание российские правозащитники.

Осужденного за убийство мирной жительницы в Чечне полковника Юрия Буданова Шаманов считал своим другом и хлопотал за его помилование, считая, что российская армия делает "священное дело" в Чечне. Также Шаманов прославился тем, что отдал приказ, согласно которому запрещалось выпускать мирных жителей из зоны боевых действий.

Бывший зять генерала Шаманова по прозвищу Глыба, входивший в татарскую ОПГ, получил 10 лет лишения свободы за покушение на убийство и вымогательство в 2009 году. Причем сам Шаманов, на тот момент командующий ВДВ, послал группу спецназа к офису фирмы своего зятя с попыткой помешать провести там обыск, вследствие чего получил предупреждение "о неполном служебном соответствии".

Напомним, что недавно "идеальный либерал" Явлинсикй обрушился на Путина за мафиозность обустройства им власти.

Такие люди, как Борис Ельцин, Егор Гайдар и Анатолий Собчак, провели в России политику, которая стала фундаментом для сегодняшней "авторитарной полукриминальной мафиозной политической системы". Об этом заявил в интервью на радио "Свобода" лидер партии "Яблоко" Григорий Явлинский.

Комментируя дискуссию вокруг фильма "Дело Собчака" о первом мэре Санкт-Петербурга, Явлинский в целом не стал спорить с тезисом некоторых ее участников о том, что именно Анатолий Собчак стал в политическом смысле "крестным" для своего помощника, а ныне президента РФ Владимира Путина. Но причастен к восхождению Путина не только Собчак, считает Явлинский.

По его мнению, ситуация в стране начала развиваться в неправильном направлении в результате "шоковой терапии", когда правительство "отпустило цены" в конце 1991 года и инфляция перевалила за 2600%. Гиперинфляция обесценила сбережения советского периода, и в этих условиях простые граждане не смогли участвовать в приватизации. В результате "собственность коррупционным, мошенническим способом раздали близким к власти людям", отмечает Явлинский. Потом прошли "грязные" президентские выборы 1996 года и "был назначен охранник для всей этой системы". Им оказался Владимир Путин.

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