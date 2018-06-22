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Московский листок

Как Москва превратилась в столицу наркобизнеса и притонов?

Опубликовано 22.06.2018 автором Александр Головенко в разделе комментариев 0

гастарбайтеры наркомания
Как Москва превратилась в столицу наркобизнеса и притонов?

Открытое письмо мэру Москвы

С.С.Собянину

 

Уважаемый Сергей Семенович! 

Сразу после дня России 12 июня позвонила из Москвы наша сотрудница и рассказала премерзкую историю.

Ее вышедший на заслуженный отдых муж быстро понял, что такое пенсия в современной России. «Это геноцид по отношению к старшему поколению», - считает он. Хотел подработать дворником и пришел в свою управляющую компанию.

А его, как обухом по голове: «Русских не берем». Он только и смог от потрясения выдавить: «А кого берете?» В ответ: «Таджиков. Им можно меньше платить, причем, черным налом».

Завелся Николай Васильевич:

- А что ж мне теперь - загибаться? Тут такие деньги на лекарства нужны.

Вы представляете, Сергей Семенович? Русский человек не может устроиться в столице нашего государства даже подметалой! Она для других наций и народностей.

И это, разумеется, не частный случай. Двух двоюродных сестер моей жены, работавших в Москве дворниками, несколько лет назад тоже уволили ради таджиков.

Как же мы дошли до жизни такой? Ради «трудовых мигрантов» русских выдавливают со строек, из ЖКК, автопарков, торговли и прочего сервиса.

Возможно, вы обсуждаете эту «жареную» проблему на своих совещаниях. Только ни разу за 5 лет в должности мэра ни разу по ней не высказались.

А ведь давно в СМИ и обществе идет острейшая полемика о засилье «черного исламского фактора», который выдавливает «православный белый». При полном непротивлении РПЦ.

Не знаю, как у вас, а в нашем Подмосковье, думаю, 60-70% персонала магазинов - таджики и таджички, другие «гастеры» с Юга. В нашем крошечном Архангельском они уже ходят тучами.

Полагаю, вы слышали скандальную историю изгнания с должности неподатливого мэра Екатеринбурга Евг.Ройзмана? Я у него брал интервью в 2004 г., когда он стал депутатом Госдумы.

Но говорили мы с ним как с основателем фонда «Город без наркотиков». Что его изумило по приезде в столицу? Что у нас, оказывается, не было (и нет) основополагающего Федерального Закона о профилактике наркомании.

«Каждый таджик, - жёстко говорил Ройзман, - потенциальный наркобарыга. Потому что наркобизнес - государственный бизнес республики Таджикистан. После войны он разрушен, и каждый житель стремится добыть легкие деньги на пропитание продажей афганского героина в России. Так почему с Таджикистаном безвизовый режим, если нет ни одного сантиметра общей границы? Да потому, что так намного легче завозить к нам наркозелье».

Депутат Ройзман подготовил обращение к президенту с просьбой о введении визового режима с Таджикистаном и начал собирать подписи коллег…

Примерно в то же время глава Мосгорздрава А.Сельцовский произвел настоящую сенсацию, объявив, что в Москве  уже 1 млн. наркоманов. Сенсацию замяли, а он попал в опалу.

А как сегодня на наркотическом фронте, Сергей Семенович? Без перемен? Наркобизнес - родной сын огрпреступности. А ее дочь - организованная проституция.

Она давно в крепких руках сутенеров, которые увели ее с обочин дорог, привокзальных площадей, от гостиниц. Они завели сотни подпольных борделей по всей Москве и свободно рекламируют  в Интернете «прелести» своих секс-рабынь по ближайшей станции метро.

Где у нас МВД? Возле метро «Октябрьская». Набираем в поисковике «Проститутки у метро «Октябрьская» - и вот они со всеми ТТД.

А Администрация президента на Старой площади у какого метро? Ближе всего «Лубянка». Набираем «Девочки у метро Лубянка» и получаем горы обнаженных тел.

Набираем «Девочки у метро Тверская». Это рядом с вашей мэрией. На 50-м сайте я сбился со счета.

 Почему же процветает сутенерский бизнес, если налицо нарушение сразу двух статей УК РФ – 240 и 241? Сиречь вовлечение в занятия проституцией и организация занятия проституцией

Почему в мэрии ничего не замечают? Пока ответ такой: ваши подчиненные этот бизнес крышуют, Сергей Семенович. Наряду с МВД и другими силовиками.

Если не так - попробуйте доходчиво объяснить народу, почему нельзя за 24 часа разгромить эти притоны и заблокировать сайты с полуголыми девками?



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