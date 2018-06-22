Кафку сделать былью... К отмене вывозных пошлин на нефть путин выборы Администрация Путина (подаваемая как "правительство Медведева") сегодня заявило о твердом намерении через шесть лет упразднить вывозные пошлины на нефть и нарастить НДПИ - налог на добычу полезных ископаемых. Привязанного к мировой цене на черное золото.



То есть, взят курс на выравнивание цен на топливо в РФ и на Западе. И никакие "обратные акцизы" (компенсации государством половины разницы в ценах на горючее в РФ и в ЕС) здесь не помогут. Экономике РФ врезают под дых. Ибо, выравнивая цены на ГСМ внутри и вне страны, наши бонзы ведь никак не смягчают наш климат и не уменьшают расстояния.





Интересно, эти идиоты понимают, что начнется, если бензин и ДТ начнут дорожать? С логистикой? Производством? Агропромом? Они при этом тоже начнут еще и пошлины повышать, не снижая НДПИ?

Тем самым они начнут пускать под откос основу основ своей власти/собственности - нефтегазовые компании.



Вот сейчас вы, взвинтив НДПИ и обнаружив, что бензин из РФ свистит за границу, готовитесь ввести повышенные пошлины на экспорт горючего. Но ведь пошлины на вывоз сырой нефти не поднимаются. Значит, после ваших "спасительных действий" за рубеж начнет фонтанировать сырая нефть, а НПЗ в РФ сбросят обороты. Вы понимаете, что тем самым вызовете дефицит горючего в РФ?



И это хорошо. Ибо пока бонзы мыслят шаблонно: боятся каких-то уличных восстаний низов. И максимально закручивают гайки. Максимально усложняют организацию митингов. Но ведь прежде всего восстает "элита", придурки. И ее восставшая часть мобилизует улицу. Если режим выпотрошит нефтегазовые корпорации, заодно вогнав всю экономику РФ в спад - чем это кончится?



То, что вы на тонущем корабле, образно говоря, загоните команду и пассажиров в трюм и поставите над ними автоматчиков Золотова, самого факта затопления трюма не отменит. Течь в корпусе, знаете ли, чревата уходом судна на дно. Вместе с автоматчиками и начальством.



И не надо говорить, будто верхушка в любой момент может сбежать на Запад. Не вся! Уж Путина, Шойгу, Бастрыкина, Золотова, Сечина, Ротенберга, Тимченко, Ковальчука и им подобных "озерников" Запад посадит на скамью трибунала. И все отберет.



Боюсь, что они этого не понимают. Ибо иначе не топили бы вверенный корабль. Не нужно видеть конспирологии там, где для объяснения хватает обычного кретинизма.



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