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Московский листок

Без мяса

Опубликовано 22.06.2018 в разделе комментариев 0

налоги мясо ндс рацион
Без мяса

Повышение НДС и потребительских цен скажется на покупательной способности россиян и снизит уровень реальных доходов населения. Об этом сообщила группа «Русагро» — один из крупнейших производителей мяса в России.

В общем, понятно, что повышение НДС приведет к росту потребительских це на все, с чего платится налог.

Однако налог увеличат всего на 2 процента, и если на столько же увеличатся потребительские цены, то граждане это перенесут. А то и не заметят.

Но ведь гарантированно цены вырастут не на 2, а скорее на 22 процента. И тут вопрос в природе российского капитализма, при котором все абсолютно накладные расходы относятся на счет потребителя.

Если бы граждане РФ сократили бы потребление мяса и мясных продуктов на 2 процента, то только здоровей стали бы. Но ведь сокращать придется далеко не два процента мясного рациона. А кому-то и вообще полность заменить мясо крупой и макаронами дешевых сортов.

Они ограбили всю страну?

За счет увеличения НДС правительство может получить до двух триллионов рублей в течение 6 лет. А зачем правительству такие деньги? Скадывается впечатление, что исключительно на поддержание уровня жизни самого правительства...

А.Б.



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