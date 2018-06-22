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Московский листок

Невыплата зарплаты. Кто сильнее - генпрокурор или жулики?

Опубликовано 22.06.2018 автором А. Зимбовский в разделе комментариев 2

Невыплата зарплаты. Кто сильнее - генпрокурор или жулики?

20 июня 2018 года рабочие из «Мегаполиса» (реальный работодатель ЗАО "Премьер-Холдинг") и «Глобатека» (реальный работодатель АО «Ингеоком») решили посетить генеральную прокуратуру.

Люди собрались на метро Пушкинская и пошли напоминать представителям власти о своем существовании и своих законных правах.

По дороге рабочие скандировали: «Верните краденую зарплату!» и «Жулику-начальнику место в тюрьме!»

«Мы трудились в тяжелейших условиях, по 12 и более часов в день, – пишут метростроители из «Глобатека» в своем обращении к генеральному прокурору, - Периодически без выходных. Мы работали на строительстве второго метрокольца, на станциях Ходынка, Полежаевская, Динамо и других метрообъектах Москвы. Недобросовестный работодатель украл деньги, выделенные городом на оплату нашего труда - с августа 2016-го перестали выдавать деньги работникам «СК ГЛОБАТЕК». Образовался трехмесячный долг, который работодатель не погасил до сих пор.

Уже более двух лет мы официально обращаемся в органы власти и надзорные органы. Сначала реакции не было вовсе, затем уголовные дела по ст. 145.1 были возбуждены (дело в отношении «СК ГЛОБАТЕК» в следственном управлении по ЮВАО). Нас и наши семьи это бесконечно радует, но выплата вознаграждения за наш труд, несомненно, порадовала бы намного больше».

Следует отметить, что «АО Ингеоком» к происходящему как бы непричастен, «Глобатек» практически прекратил за прошедшее время свое существование и виновных в невыплате зарплаты найти очень сложно (особенно у правоохранителей, если нет желания). Дополнительно следует отметить, что подобные скандалы в дочерних конторах «АО Ингеоком» (СМУ-77, «СМУ Ингеоком», ТСУ-15) возникают постоянно.

Аналогичная история произошла и с рабочими «Мегаполиса». Их наняли строить жилищный комплекс «Эстет». Потом, сначала забыли заключить с ними трудовые договора, а потом забыли выплатить зарплату за 3 месяца. Обманутые рабочие уже неоднократно обращались в правоохранительные органы, удовлетворительного ответа до сих пор не было.

Отметим, что это не первый строительный подвиг «Мегаполиса». Точно также в начале этого года ими была кинута бригада рабочих, строивших в Сколково Центр НИОКР ООО «СИБУР ИННОВАЦИИ». Эти рабочие также обращались в правоохранительные органы. Правоохранительные органы также проигнорировали их обращения.

Дополнительно следует отметить, что «Мегаполис», как и «Глобатек», не является самостоятельной фирмой. "Мегаполис" является дочкой некой конторы ЗАО "Премьер-Холдинг". И при «холдинге таких фирм не одна. Естественно, одним киданием рабочих они не ограничились.

На их счету и множество долгостроев. На их счету обманутые дольщики в Королеве, которые как и обманутые строители, сейчас вынуждены обивать пороги разных ведомств, и тоже пока безрезультатно.

Естественно, на их счету еще и не выплаченные с неоформленных рабочих налоги, но… Но государство у нас доброе. Это у обычного гражданина можно забрать всё, начиная от зарплаты, кончая честно заработанной пенсией, а этим можно всё. Они господам чиновникам классово близкие.

Что ещё можно добавить? В генпрокуратуре приняли заявления рабочих, обещали взять на контроль. Что окажется действеннее - этот контроль или неформальные связи работодателя - посмотрим.



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Всего комментариев к статье: 2
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Джентельмены удачи
Легальный написал 22.06.2018 08:58
Али Бабаевич, -- А в тюрьме ужин, макароны дают.
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Кто сильнее
Из опыта написал 22.06.2018 08:52
Вопрос глуп.
Это как спрашивать себя,кто сильнее из двух гопников,метелящих тебя в подворотне.
В связке они.
Как Останкинская прокуратура и автотехцентр там же."Стремный",так его назовем.По такой же,как в статье,ситуации.
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