Олег Шеин: Менять регрессивную шкалу взносов в Пенсионный фонд, а не пенсионный возраст!

Петиция против новой пенсионной реформы меньше чем за несколько дней стала самой популярной на площадке Change.org. К концу недели ее авторы рассчитывают собрать больше трех миллионов подписей. В социальных сетях развернулась кампания «Народ против!». В регионах, которые чемпионат мира по футболу обошел стороной, люди уже подают заявки и выходят на массовые акции протеста. Лидеры Конфедерации труда России на пресс-конференции в московском представительстве «Росбалта» рассказали, что намерены делать дальше и есть ли альтернатива повышению пенсионного возраста.

Вице-президент КТР, депутат Государственной думы Олег Шеин:

«Последствия предлагаемой реформы не может оценить никто, включая разработчиков. В прошлом году газета „Ведомости“ достала некий документ из недр правительства, где как раз говорилось о необходимости подтянуть пенсионный возраст до отметки 63-65 лет. В том же самом документе было отмечено, что общее число безработных в стране возрастет на 12,5 миллионов человек. Правительство тогда открестилось от этого документа, но сегодня фактически его же мы видим в качестве законопроекта.

Мы отдаем себе отчет, что такое резкое увеличение количества людей, которые будут выброшены на рынок труда и лишены возможности получать пенсии, приведет к снижению реальной заработной платы в виду роста конкуренции, и к заморозке всех социальных лифтов, в том числе, профессиональных, в первую очередь — для людей среднего возраста и молодежи, поскольку люди пожилого возраста будут стремиться удержаться на рабочем месте.

Показательно, что при этом в правительственном документе нет никакого финансово-экономического обоснования. Якобы потому, что денег из бюджета реализация закона не потребует. Какими будут последствия, насколько соответствуют реальным расчетам бесконечные обещания поднять пенсию тем, кто до нее доживет? Об этом в проекте правительства ни слова.

Нам говорят про демографическую нагрузку. Но, во-первых, это не соотношение между работающими и пенсионерами, как нам пытаются представить. Это соотношение между работающими и неработающими, в число которых входят дети, подростки, инвалиды, люди, которые вышли на пенсию досрочно. Так вот, сегодня демографическая нагрузка намного мягче, чем была 20 лет назад. И в ближайшие годы, вплоть до 2040-го, она не достигнет параметров 90-х. То есть, в стране нет никакой демографической катастрофы.

Пенсионная нагрузка, то есть, соотношение между выплатами пенсий и национальной экономикой (ВВП), в России 8% (пенсионные выплаты — 8 трлн рублей, экономика — порядка 100 трлн рублей). В Австрии 12%, в Польше, Португалии и Франции — 14%, в Италии — 16,3%.

Откуда взять деньги, если бюджет Пенсионного фонда испытывает трудности? Сегодня у нас регрессивная шкала социальных взносов в Пенсионный фонд. Работники, которые получают меньше 80 тыс. рублей, платят в ПФР 22%, а те, кто получает больше 80 тыс. рублей — уже не 22%, а 10%. Ежегодно выпадающие доходы пенсионного фонда — 600 млрд рублей. Но правительство отказывается вводить плоскую шкалу, предпочитая поднять пенсионный возраст.»

Тем временем стало известно, что руководство партии "Единая Россия" предписало депутатам Государственной Думы от своей фракции проводить встречи с избирателями для обсуждения законопроекта о повышении пенсионного возраста. Сообщается, что депутаты от "Единой России" в течение региональной недели, которая пройдет с 25 июня по 1 июля, должны проводить не менее двух встреч в день с "самыми широкими средами": с избирателями на приемах, общественными организациями, муниципальными чиновниками.

В связи с этим, лидер Конфедерации труда России (КТР) Борис Кравченко направил официальное обращение в адрес секретаря Генерального совета партии "Единая Россия" Андрея Турчака с просьбой предоставить график запланированных встреч по регионам.

"Конфедерация труда России приветствует решение руководства партии "Единая Россия" об обязании членов фракции "Единая Россия" в Государственной Думе Российской Федерации провести встречи с избирателями для обсуждения законопроекта о повышении возраста выхода работников на пенсию на пять лет для мужчин и восемь лет для женщин, - говорится в письме в адрес секретаря Генсовета партии. - В целях информирования работников о данных встречах просим Вас предоставить их график по регионам".

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