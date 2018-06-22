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Московский листок

Подорожавший бензин и пенсионная реформа обвалили рейтинги Путина и Медведева

Опубликовано 22.06.2018 в разделе комментариев 0

Подорожавший бензин и пенсионная реформа обвалили рейтинги Путина и Медведева

Рост цен на бензин и грядущее повышение пенсионного возраста в России вызвали резкое падение рейтингов президента, премьер-министра и правительства, свидетельствуют данные опроса, проведенного ВЦИОМ 11-17 июня.

Так уровень доверия к Владимиру Путину снизился за неделю с 45,4% до 42%. До такого уровня рейтинг доверия президента не опускался с декабря 2013 г. При этом, деятельность Путина на посту президента одобрили 72,1% опрошенных, против 77,1% неделей ранее.

Доверие к премьер-министру Дмитрию Медведеву снизилось с 10,8% до 9,2%. Его работу в должности председателя правительства РФ одобрили 38,5% россиян — неделей ранее этот показатель равнялся 41,7%. При этом, одобрение деятельности правительства снизилось за неделю с 33,6% до 38,5%.

"Усиление отрицательных показателей в отношении властных институтов, прежде всего, правительства страны, было зафиксировано ВЦИОМ еще в конце мая - начале июня. Причина - рост цен на бензин и отсутствие оперативной и адекватной, по мнению россиян, реакции правительства на эту ситуацию", - цитирует ТАСС руководителя практики политического анализа и консультирования ВЦИОМ Михаила Мамонова. По его словам, на снижение рейтинга также повлияло предложение правительства по изменению пенсионного законодательства.

"Оно с настороженностью воспринято обществом, и это вполне естественно, в условиях фрагментарности картины изменений, непроясненности механизмов реализации сохраняется негативное отношение", - пояснил социолог.

 



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