Рогозин начал в Роскосмосе с добивания так опасно перед работодателем подставившего его "Протона"

Проект "Протон" закрывается - об этом заявил генеральный директор Роскосмоса Дмитрий Рогозин. Правда, пока сроки прекращения производства" Протонов" он не назвал. "Задача поставлена так: в соответствии с уже подписанными контрактами произвести необходимое количество наших легендарных "Протонов" и затем этот проект закрыть. Далее летать исключительно на "Ангаре", - рассказал Рогозин в интервью РИА "Новости" 22 июня.

Глава Роскосмоса подчеркнул, что "Протон" выполнил свою историческую задачу и пора переходить к производству ракет нового поколения.

Когда Центр Хруничева одновременно производит и старую, и новую ракету тяжелого класса, мы сохраняем мелкосерийное экономически ущербное производство, пояснил Рогозин. По его словам, это неминуемо приведет к финансовому краху такого предприятия, а так как вечная государственная поддержка невозможна, надо концентрироваться на самом важном, то есть на "Ангаре" в легком, среднем, тяжелом, а в перспективе - супертяжелом классе.

"Чтобы перейти к стабильному производству "Ангары", необходимо решительно завершить прежний бизнес, связанный с производством "Протона", тем более что есть ограничения по их использованию на космодроме Байконур со стороны Казахстана", - пояснил глава Роскосмоса.

Что касается сроков прекращения производства ракеты-носителя, первые модели которой были разработаны в 1960-х годах, Рогозин пояснил, что они появятся тогда, когда завершит работу оперативный штаб по Центру Хруничева. "Они должны рассчитать сроки перевода основного производства в Омск, а это будет означать нашу полную концентрацию на "Ангаре", - отметил глава Роскосмоса.

Одноразовая универсальная ракета-носитель "Протон" предназначена для выведения космических аппаратов на орбиту и далее в космическое пространство. Ее разработали в ОКБ-23 (ныне Центр имени Хруничева) в 60-е годы XX века. Сначала "Протоны" были двухступенчатыми и относились к средне-тяжелому классу. Версия "Протон-К" - это уже трехступенчатая ракета-носитель тяжелого класса. В 2000-х годах основной модификацией стал "Протон-М".

Отметим, с декабря 2010 года с ракетой-носителем "Протон" произошел ряд серьезных аварий, что повлекло за собой потерю нескольких российских спутников.

5 декабря 2010 года "Протон-М", который должен был вывести на орбиту три спутника "Глонасс-М", отклонился от курса на восемь градусов. Из-за переизбытка топлива в разгонном блоке ДМ-3 спутники не были выведены на орбиту и упали в Тихий океан. Как установило расследование, спутники были потеряны по причине того, что в разгонный блок из-за ошибки в конструкторской документации залили 1,5 тонны лишнего окислителя.

2 июля 2013 года примерно на десятой секунде после старта ракеты-носителя "Протон-М" с тремя навигационными спутниками "Глонасс-М" ракета неожиданно изменила траекторию полета, начала падать и взорвалась на территории космодрома.

16 мая 2014 года "Протон-М" не смог вывести на орбиту самый мощный российский аппарат связи - "Экспресс-АМ4Р". Обломки аппаратов и ядовитое топливо сгорели на высоте 160 километров над Китаем. Комиссия по расследованию причин падения установила, что причиной аварии стало разрушение подшипника в турбонасосном агрегате.

Ровно через год, 16 мая 2015 года, состоялся снова неудачный запуск "Протона-М" с мексиканским спутником связи. На 497 секунде полета отказали рулевые двигатели третьей ступени. В результате все элементы ракеты и спутника сгорели в атмосфере.

Последний на сегодняшний день пуск ракеты-носителя "Протон-М" с военным спутником осуществлен с космодрома Байконур в Казахстане был проведен 19 апреля. Спутник был выведен на целевую орбиту в расчетное время в штатном режиме.

От редакции: Рогозин принялся доказывать своё служебное несоответствие - понятно, что оправдать экономию можно как угодно. Однако и до него же как-то оправдывали закрытие проекта "Буран" - не Рогозин первый в этом непопулярном жанре классик. Уничтожить проблему разгильдяйства и убожества только освящением новых ракет и уничтожением старого "Протона" - явно не удастся. Позорные для страны-первопроходца в космосе процессы, поразившие экономику, военно-промышленный космос и гарантировавшие регресс всей военно-космической отрасли - вот так, вместе с "Протоном" не выборсишь на помойку. Их надо лечить системно, а такой умственной отмычки у Рогозина нет, что он и обнаружил своими первыми голвотяпскими шагами в Роскосмосе.

Д.Ч.

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