ЛНР приговорила Порошенко к пожизненному сроку, чем закрыла себе путь в Украину

Украинский народный трибунал (УНТ) на заседании в Луганске признал виновными в военных преступлениях и заочно приговорил президента Украины Петра Порошенко и семерых представителей его администрации к пожизненному заключению. «На основании ч. 1 ст. 70 УК Украины по совокупности преступлений <...> назначить наказание в виде пожизненного лишения свободы. Срок наказания исчислять с момента задержания осужденных»,— приводит ТАСС слова судьи УНТ Елены Шишкиной.

В украинском законодательстве не предусмотрен институт народного трибунала, но, по словам судей, все материалы будут переданы в Верховный суд Украины для вынесения официального приговора. Однако это может произойти только тогда, когда к власти в Киеве придут люди, которые выполнят минские соглашения по Донбассу, отметили в трибунале.

Власти Украины в апреле 2014 года начали военную операцию против самопровозглашенных республик Донбасса, которые заявили о независимости после госпереворота на Украине в феврале 2014 года. Украинские власти сейчас проводят в Донбассе так называемую операцию Объединенных сил. Раньше операция была антитеррористической, формат был изменен в конце апреля в соответствии с законом о реинтеграции Донбасса, принятым в феврале.

В свою очередь, о том что Луганская народная республика (ЛНР) может остаться в составе Украины, довольно-таки неожиданно для граждан РФ заявил 15 июня исполняющий обязанности министра иностранных дел республики Владислав Дейнего.

«Если Украина найдет в себе силы изменить радикально на 180 градусов свой вектор и идти по пути реализации Минских соглашений, в таких обстоятельствах возможны варианты развития ситуации по возобновлению отношений», — приводит его слова «РИА Новости».

При этом он уточнил, что ЛНР хочет обрести «некоторую степень самостоятельности» в отношениях с Украиной, «но как самостоятельный субъект, включенный в это государство». И.о. министра пояснил, что речь идет о федеративном или конфедеративном устройстве государства.

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