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Московский листок

ЛНР приговорила Порошенко к пожизненному сроку, чем закрыла себе путь в Украину

Опубликовано 22.06.2018 в разделе комментариев 9

украина трибунал лнр евромайан
ЛНР приговорила Порошенко к пожизненному сроку, чем закрыла себе путь в Украину

Украинский народный трибунал (УНТ) на заседании в Луганске признал виновными в военных преступлениях и заочно приговорил президента Украины Петра Порошенко и семерых представителей его администрации к пожизненному заключению. «На основании ч. 1 ст. 70 УК Украины по совокупности преступлений <...> назначить наказание в виде пожизненного лишения свободы. Срок наказания исчислять с момента задержания осужденных»,— приводит ТАСС слова судьи УНТ Елены Шишкиной. 

В украинском законодательстве не предусмотрен институт народного трибунала, но, по словам судей, все материалы будут переданы в Верховный суд Украины для вынесения официального приговора. Однако это может произойти только тогда, когда к власти в Киеве придут люди, которые выполнят минские соглашения по Донбассу, отметили в трибунале. 

Власти Украины в апреле 2014 года начали военную операцию против самопровозглашенных республик Донбасса, которые заявили о независимости после госпереворота на Украине в феврале 2014 года. Украинские власти сейчас проводят в Донбассе так называемую операцию Объединенных сил. Раньше операция была антитеррористической, формат был изменен в конце апреля в соответствии с законом о реинтеграции Донбасса, принятым в феврале.

В свою очередь, о том что Луганская народная республика (ЛНР) может остаться в составе Украины, довольно-таки неожиданно для граждан РФ заявил 15 июня исполняющий обязанности министра иностранных дел республики Владислав Дейнего. 

«Если Украина найдет в себе силы изменить радикально на 180 градусов свой вектор и идти по пути реализации Минских соглашений, в таких обстоятельствах возможны варианты развития ситуации по возобновлению отношений», — приводит его слова «РИА Новости».

При этом он уточнил, что ЛНР хочет обрести «некоторую степень самостоятельности» в отношениях с Украиной, «но как самостоятельный субъект, включенный в это государство». И.о. министра пояснил, что речь идет о федеративном или конфедеративном устройстве государства.  

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Всего комментариев к статье: 9
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(без названия)
чурка написал 22.06.2018 14:12
а чито, на ДНР-ЛНР есть конституция? или гауляйтеры лубянскими методичками обходятся?
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(без названия)
и то верно! написал 22.06.2018 14:11
та пидерация - основная часть бымшего сссру, и не спорь, пидоРашка разлагается куда быстрее и вся эта агрессия против соседей и друзей - это попытка трупа затащить за собой в могилу живих
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Re: кацапенко
кацапенко написал 22.06.2018 13:59
Ну вот снова завел свою шарманку о зоопарке, существующем на территории бывшего СССР. Да, да. Я не оговорился - территории бывшего СССР. Викраина, кстати, сюда тоже входит. И отмахивайся от этого факта, любезный Дымытрий. Мой тебе совет - смени пластинку.
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(без названия)
Чукча написал 22.06.2018 13:35
Зачем Вальцману конституция, если есть методичка госдепа.
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кацапенко
.Дмитрий г.Запорожье.-+.. написал 22.06.2018 13:10
Как ты был даже не дебилом,а идиотом,так и остался.То что кацапопитеки, это такая нация кацапорылых недосуществ прошедших за 30 лет стремительный процесс деградации от человека,причем практически разумного,до недочеловека.Дарвин бы дорого заплатил за то, что бы описать процес деградации кацапопитека в своей работе "Деградация вида,уже не оспаривает ни кто в мире.Вот только клетку в зоопарке с табличкой на которой написано,что...КАЦАПОПИТЕК-недостающее звено между человеком и обезьяной.Недавно производился эксперимент по превращению КАЦАПОПИТЕКА в человека,который закончился неудачей и КАЦАПОПИТЕК снова вернулся,в присущее кацапу изначально животное и крайне агрессивное состояние,поэтому соблюдайте осторожность и не подпускайте детей близко к клетке...для кацапопитеков подготовить и человечество навсегда будет избавлено от проблемы с этими кацапорылыми недосуществами страдающими манией величия.
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Re:Дымытрию
кацапенко написал 22.06.2018 13:02
Ваши сидят в Госдепе и храме Соломона.
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(без названия)
бухаха написал 22.06.2018 12:58
а про рептилойдов ничего не сообщают? про распятых младенцев, бабушек в монтажной пене, распятых снегирях? про пленных наемников из Блекуотер, о подбитых Лепардах и Абрамсах не сообщают? Странно, раньше регулярно сообщали....
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(без названия)
.Дмитрий г.Запорожье.-+.. написал 22.06.2018 12:49
Вот наши на окраины Луганска вышли,а лугандоны нам тюрьмой грозят.Ну ведь прав был умница Салтыков-Щедрин утверждавший что,...задача провительства,держать народ в постоянном изумлении..
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До икоты
Ржунимагу написал 22.06.2018 12:44
Ну зачем так смешить? :)))
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