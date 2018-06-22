Эрдоган показал "другу Путину", как можно закупать истребители-бомбардировщики в США, а ПВО в РФ

На предприятии американской компании Lockheed Martin в Форт-Уэрте (штат Техас) состоялась церемония передачи первого самолета пятого поколения F-35А с бортовым номером 18-0001 для нужд ВВС Турции, сообщает информагентство Anadolu. Это произошло против воли законодателей США.

В церемонии передачи самолета приняли участие представители Управления оборонной промышленности Турции, руководящие лица американской военно-промышленной корпорации Lockheed Martin и турецких компаний, задействованных в проекте создания истребителя-бомбардировщика пятого поколения.

Турция участвует в программе разработки F-35 с 1999 года. Контракт на изготовление первой партии из 30 самолетов уже подписан.

Первый турецкий F-35 будет использоваться на авиабазе "Люк" в Аризоне для обучения пилотов.

В программе по разработке F-35 участвуют, помимо Турции и США, Великобритания, Италия, Нидерланды, Канада, Австралия, Норвегия и Дания.

10 турецких компаний являются поставщиками деталей и электронных систем самолетов и будут участвовать в техобслуживании двигателей.

Всего ВВС Турции планируют принять на вооружение 100 многоцелевых истребителей-бомбардировщиков пятого поколения F-35.

Между тем 18 июня конгресс США принял законопроект о бюджете Пентагона на 2019 финансовый год, который предусматривает запрет на поставки Турции самолетов F-35 производства компании Lockheed Martin Corp до тех пор, пока Белый дом не докажет, что Анкара не представляет угрозы для НАТО.

Отмечалось, что решение было принято законодателями в связи с предстоящими поставками в Турцию российских зенитных ракетных комплексов С-400, а также задержанием американского пастора Эндрю Брансона.

В документе говорилось, что не позднее чем через 60 дней после вступления закона о бюджете в силу глава Министерства обороны должен направить профильным комитетам конгресса доклад "о статусе отношений Соединенных Штатов и Республики Турция". Лишь после этого договор о поставках Турции американских истребителей может получить реальную силу.

Пастор Эндрю Брансон был задержан в Турции по обвинению в связях с запрещенной в стране Террористической организацией фетхуллахистов (ФЕТО), членов которой подозревают в попытке военного переворота в 2016 году. Ранее президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган предложил Вашингтону отпустить Брансона в обмен на исламского проповедника Фетхуллаха Гюлена, обвиняемого Анкарой в организации путча.

Отметим, что этот "ласковый телок", Эрдоган, давно двух тёлок сосёт - если ПВО ему по дружбе в Путиным больше нравится советского образца, то самолётики лучше всё же у "врага" РФ покупать, и дружба тем укрепится...

Тем временем РФ упорно вооружает традиционного натовского игрока.

Напомним, 29 декабря 2017го года Москва и Анкара подписали в турецкой столице кредитное соглашение по поставкам С-400. По нему Турецкая Республика покупает две батареи С-400, причем обслуживание будет проводить местный персонал. Также упоминается желание Турции получить ЗРК собственного производства.

Техническая сторона и детали оплаты не разглашаются. При этом 27 декабря глава корпорации «Ростех» Сергей Чемезов рассказал, что 55 процентов сделки на поставку С-400 покроет российский кредит. По его словам, контракт на поставку четырех дивизионов С-400 составляет 2,5 миллиарда долларов.

После того как Анкара объявила о закупке у Москвы С-400, осложнились отношения Турции со странами — членами Североатлантического альянса. Так, постпред США при НАТО Кэй Бэйли Хатчисон заявила, что «С-400 несовместимы с системами НАТО, и это проблема».

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