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Московский листок

Эрдоган показал "другу Путину", как можно закупать истребители-бомбардировщики в США, а ПВО в РФ

Опубликовано 22.06.2018 в разделе комментариев 1

сша турция сырьевая империя позор
Эрдоган показал "другу Путину", как можно закупать истребители-бомбардировщики в США, а ПВО в РФ

На предприятии американской компании Lockheed Martin в Форт-Уэрте (штат Техас) состоялась церемония передачи первого самолета пятого поколения F-35А с бортовым номером 18-0001 для нужд ВВС Турции, сообщает информагентство Anadolu. Это произошло против воли законодателей США. 

В церемонии передачи самолета приняли участие представители Управления оборонной промышленности Турции, руководящие лица американской военно-промышленной корпорации Lockheed Martin и турецких компаний, задействованных в проекте создания истребителя-бомбардировщика пятого поколения. 

Турция участвует в программе разработки F-35 с 1999 года. Контракт на изготовление первой партии из 30 самолетов уже подписан. 

Первый турецкий F-35 будет использоваться на авиабазе "Люк" в Аризоне для обучения пилотов. 

В программе по разработке F-35 участвуют, помимо Турции и США, Великобритания, Италия, Нидерланды, Канада, Австралия, Норвегия и Дания. 

10 турецких компаний являются поставщиками деталей и электронных систем самолетов и будут участвовать в техобслуживании двигателей. 

Всего ВВС Турции планируют принять на вооружение 100 многоцелевых истребителей-бомбардировщиков пятого поколения F-35. 

Между тем 18 июня конгресс США принял законопроект о бюджете Пентагона на 2019 финансовый год, который предусматривает запрет на поставки Турции самолетов F-35 производства компании Lockheed Martin Corp до тех пор, пока Белый дом не докажет, что Анкара не представляет угрозы для НАТО. 

Отмечалось, что решение было принято законодателями в связи с предстоящими поставками в Турцию российских зенитных ракетных комплексов С-400, а также задержанием американского пастора Эндрю Брансона. 

В документе говорилось, что не позднее чем через 60 дней после вступления закона о бюджете в силу глава Министерства обороны должен направить профильным комитетам конгресса доклад "о статусе отношений Соединенных Штатов и Республики Турция". Лишь после этого договор о поставках Турции американских истребителей может получить реальную силу. 

Пастор Эндрю Брансон был задержан в Турции по обвинению в связях с запрещенной в стране Террористической организацией фетхуллахистов (ФЕТО), членов которой подозревают в попытке военного переворота в 2016 году. Ранее президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган предложил Вашингтону отпустить Брансона в обмен на исламского проповедника Фетхуллаха Гюлена, обвиняемого Анкарой в организации путча.

Отметим, что этот "ласковый телок", Эрдоган, давно двух тёлок сосёт - если ПВО ему по дружбе в Путиным больше нравится советского образца, то самолётики лучше всё же у "врага" РФ покупать, и дружба тем укрепится...

Тем временем РФ упорно вооружает традиционного натовского игрока. 

Напомним, 29 декабря 2017го года Москва и Анкара подписали в турецкой столице кредитное соглашение по поставкам С-400. По нему Турецкая Республика покупает две батареи С-400, причем обслуживание будет проводить местный персонал. Также упоминается желание Турции получить ЗРК собственного производства. 

Техническая сторона и детали оплаты не разглашаются. При этом 27 декабря глава корпорации «Ростех» Сергей Чемезов рассказал, что 55 процентов сделки на поставку С-400 покроет российский кредит. По его словам, контракт на поставку четырех дивизионов С-400 составляет 2,5 миллиарда долларов. 

После того как Анкара объявила о закупке у Москвы С-400, осложнились отношения Турции со странами — членами Североатлантического альянса. Так, постпред США при НАТО Кэй Бэйли Хатчисон заявила, что «С-400 несовместимы с системами НАТО, и это проблема». 

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Всего комментариев к статье: 1
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(без названия)
Дмитрий г.Запорожье.-+, написал 22.06.2018 13:15
Ну теперь осталось кацапопитекам,а это такая нация кацапорылых недосуществ прошедших за 30 лет стремительный процесс деградации от человека,причем практически разумного,до недочеловека.Дарвин бы дорого заплатил за то, что бы описать процес деградации кацапопитека в своей работе "Деградация вида,в лице плешивого,плюгавого кацапорылого Х.У.Й.Л.А официально обратится к США с просьбой о продаже кацапомойке аналогичных самолетов и процесс примерения с США можно будет считать решеным.В конце концов чем Х.У.Й.Л.О хуже Шувалова?
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