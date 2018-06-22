Системные либералы из Центробанка нанесли силовигарху Сечину имиджевый удар

Центробанк России принял решение отозвать лицензию на осуществление банковских операций у Московско-Уральского акционерного коммерческого банка (Мосуралбанка) и назначить в этой организации временную администрацию. Об этом говорится в сообщении на сайте регулятора.

ЦБ указывает, что по данным на 1 июня 2018 года Мосуралбанк по величине активов занимает 269-е место в банковской системе страны.

Согласно размещенному на сайте ЦБ списку собственников банка, доля в 46% в нем принадлежит ПАО «Вологодская сбытовая компания», 17,31% — АО «Роскоммунэнерго», 19,94% — ПАО «Архэнергосбыт», по 4,5% — АО «ФинЭнергоИнвест» и ООО «АСЭП», 2,79% — ООО «Санаторий «Каширские роднички». Во всех этих компаниях среди конечных собственников значится экс-супруга главы «Роснефти» Марина Сечина. Среди совладельцев банка также есть бизнес-партнер Сечиной — Алим Дадуев (ему принадлежит 3,46% кредитной организации).

По данным регулятора, ориентиром бизнес-модели банка, имевшей «выраженный кэптивный характер», было «обслуживание интересов его акционеров и аффилированных с ними лиц». ЦБ отмечает, что результатом выдачи кредитов заемщикам и сделок с лицами, связанными с бенефициарами организации, стал значительный объем проблемных активов на ее балансе.

От редакции: Когда вглядываешься в пресловутую "банковскую систему", на которую молятся не только системные, но и ппозиционные либералы - понимаешь, какой это клоповник на территории трудовой России. Названия одни чего стоят - лепи аббревиатуру из первых попавшихся слов, чем нелепее, тем имиджевее. Федеральный космический банк мне нравился больше всего - но дефолта 1998-го не пережил. Московско-Парижский банк ещё был - Никита Мигалков там ольку имел и может поныне имеет. Какие-то акционеры, какие-то дармоеды, получающие а своё безделье миллионы и миллиарды по непонятным схемам - откуда это могло взяться в нашей, вроде бы всё ещё, стране? Ну, а вы догадайтесь... Вялось это как замена одно лишь на всю страну банка - Сберегательной кассы. Её специально сперва банкротили (точнее, вклады населения), чтобы затем создались условия для вырастания этих вот денежных мешков на горбу трудового народа, на продаже его нефти, газа, на продаже его труда...

Не будь у власти Путина, не работай на него целый пиар-институт, такая серая личность, как Сечин не стал бы мультимиллиардером, и его бывшие жёны не имели бы банков. То, что сислибы сейчас пытаются на фоне ими же выдуманной и протаскиваемой пенсионной реформы покаать, что они следят за чистотой банковской системы - скорее, хоршо, чем плохо. Ответный удар силовигвархии (а в банках тоже "бывших не бывает" - жён, акционеров и т.д.) наверное придётся по банку "Открытие" - ждите теперь расследования со стороны структур силовигархов (ФСБ, СК) того, как Набиуллина вливала государственные миллиарды в частный банк. Драка сислибов с силовигархами - будет, и это хорошо для приближения революционной ситуации.

Кстати, недавно силовигарх Сечин пожаловался на свою и зарплату топ-менеджмента его (уже почти наполовину проанной иностранцам по "представлению" Медведева) фирмочки - Роснефть. В этом году они получили чуть меньше 15 миллиардов рублей.

Кстати под их неусыпном, "незаменимым" руководством государство не то, что получает сверхприбыль, как в тучных нулевых, а наоборот постоянно помогает Роснефти. Неделю назад Сечин попросил ещё 300 миллиардов для своей фирмочки... В общем, самое время элите начать бить друг друга по банкам. Чтобы из карманов купюры сыпались.

Д.Ч.

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