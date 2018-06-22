Национальный Лидер в предстоящей борьбе в "совками" надеется на помощь Юмашева

Валентин Юмашев назначен советником президента России на общественных началах. Соответствующее распоряжении главы государства опубликовано на сайте Кремля. 60-летний Валентин Юмашев — зять первого президента России Бориса Ельцина (с 2002 года женат на его дочери Татьяне).

С Ельциным Юмашев познакомился в 1989 году, когда тот был народным депутатом СССР. Ельцин тогда искал журналиста, который бы написал ему хорошую, укрепляющую имидж борца с партпривилегиями книгу. Обращался даже к писателю Юрию Полякову, но тот отказался, а вот другой, менее известный и опытный журналист согласился - этим предопределилось его богатое будущее. Юмашев также был соавтором Ельцина и в менее известной и популярной книге «Записки президента».

С 1991 по 1995 годы работал заместителем главного редактора журнала «Огонек», впоследствии был генеральным директором ЗАО «Огонек» (до августа 1996 года).

Затем Юмашев стал членом предвыборного штаба Ельцина, после трудных перевыборов Ельцина в 1996-м был назначен советником главы государства по вопросам взаимодействия со СМИ.

В период с марта 1997 года по декабрь 1998 года возглавлял администрацию президента. После этого Юмашев был советником главы государства, также на общественных началах.

Выступал идеологом и подковёрным координатором строительства "Москоу-Сити" - памятника ельцинизму и победившему Москву пролетарскую капитализму, на знаковом месте поодаль от "Белого дома"...

В 2007 году Валентин Юмашев стал одним из учредителей Фонда первого президента России Б. Н. Ельцина (сейчас — «Ельцин Центр»), входит в его попечительский совет.

Его роль в создании этого центра отмечал преемник Ельцина Владимир Путин, выступая на его открытии в ноябре 2015 года.

От редакции: Сейчас в центре Москвы под внимательным присмотром Юмашева варварским способом строится "филиал" Ельцин-центра, по сути не филиал, а возрождающая традиции роскоши дворянства в условиях капитализма резиденция "Семьи" в дорогом районе элитной недвижимости (через Гранатный переулок - там Ельцин и жил, в одном из домов ЦК КПСС), о чём недавно писал ФОРУМ.мск.

Приближение к себе миллионера Юмашева именно в этот момент, когда рейтинг Путина начал резкое падение по ряду объективно-экономических, но им же запущенных причин - значит примерно то же самое, что значило переназначение Медведева премьером после всей критики, высказанной в адрес Димона с трибун и думской оппозиции, и несистемной. Плевать он хотел на общественное мнение.

"Путин - Ельцин сегодня" - вот его брутальное послание массам. Крутой питерский ковбой Путин ценит либеральную элиту 90-х годов со всей её антисоветчиной и загадочно нажитыми капиталами - гораздо выше народца московского и росийского ценит. Будет элита едина - будет страна процветать, вот его формула давняя.

Пожелаем же президенту-преемнику Ельцина твёрдости на ещё в 2000-м году избранном пути борьбы с собственным народом, на пути, завещанном убийцей СССР Ельциным...

Немногих, но бесславный путь.

Дмитрий Чёрный, член ЦК ОКП

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