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Московский листок

В Воронежской области село месяц без воды, народ перекрыл трассу

Опубликовано 22.06.2018 в разделе комментариев 4

протесты воронеж

22.06.2018 жители села Семилуки Семилукского района Воронежской области перекрыли дорогу в знак протеста против бездействия местной власти и отсутствия воды в течение месяца. Возмущенные безответственностью местных, отдыхающих по зарубежным курортам на наворованное чиновников и доведенные до отчаяния, селяне просят ответственных граждан и журналистов поддержать их информационно.

Как минимум, помочь селянам образумить местное чиновничество можно репостом ниже под новостью, в соцсетях - именно сейчас, в малом на старте, проверяется солидарность народа России, если он готовится бросить более серьёзный вызов власти кремлёвских реформаторов в июле.

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Всего комментариев к статье: 4
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(без названия)
путлероветс написал 22.06.2018 17:12
Мерзкие, прааативные русофобы, нанятые Госдепом!!!!
где Залодостанов?! Разгони этот Майдан!!!
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(без названия)
вац написал 22.06.2018 17:01
Я вам больше скажу. Семилуки формально являются районом города Воронеж. Никто там трубу самостоятельно проложить не даст
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Re:
Житель села написал 22.06.2018 16:35
А почему бы вам не подарить селу несколько миллионов, чтобы это все сделать??? И проблема между прочим не в трубах с канавой. Обращались: и к Путину и во все возможные инстанции. Толку никакого. И воды нет не месяц. Такое каждый год: лето сидим без воды. Иногда дают воду, да, ночью, на пару часов, только она для питья не пригодна: ее даже в технических целях использовать категорически нельзя.
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(без названия)
д написал 22.06.2018 16:03
А ПОЧЕМУ БЫ ЭТИМ СЕЛЬЧАНАМ НЕ СОБРАТЬСЯ и не выкопать канаву не положить в эту канаву трубу и самим провести для себя водопровод. привыкли все на дядю надеяться.пора им встать на колени и обратиться к путину
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