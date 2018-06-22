В Воронежской области село месяц без воды, народ перекрыл трассу

22.06.2018 жители села Семилуки Семилукского района Воронежской области перекрыли дорогу в знак протеста против бездействия местной власти и отсутствия воды в течение месяца. Возмущенные безответственностью местных, отдыхающих по зарубежным курортам на наворованное чиновников и доведенные до отчаяния, селяне просят ответственных граждан и журналистов поддержать их информационно.
Как минимум, помочь селянам образумить местное чиновничество можно репостом ниже под новостью, в соцсетях - именно сейчас, в малом на старте, проверяется солидарность народа России, если он готовится бросить более серьёзный вызов власти кремлёвских реформаторов в июле.
Материалы по теме:
Невыплата зарплаты. Кто сильнее - генпрокурор или жулики?
Подорожавший бензин и пенсионная реформа обвалили рейтинги Путина и Медведева
Национальный Лидер в предстоящей борьбе в "совками" надеется на помощь Юмашева
Олег Шеин: Менять регрессивную шкалу взносов в Пенсионный фонд, а не пенсионный возраст!
Виртуально протестующие против повышения пенсионного возраста вскоре выйдут на улицы, несмотря на ЧМ и указ Путина
путлероветс написал 22.06.2018 17:12
где Залодостанов?! Разгони этот Майдан!!!
вац написал 22.06.2018 17:01
Житель села написал 22.06.2018 16:35
д написал 22.06.2018 16:03