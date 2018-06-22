В Воронежской области село месяц без воды, народ перекрыл трассу

22.06.2018 жители села Семилуки Семилукского района Воронежской области перекрыли дорогу в знак протеста против бездействия местной власти и отсутствия воды в течение месяца. Возмущенные безответственностью местных, отдыхающих по зарубежным курортам на наворованное чиновников и доведенные до отчаяния, селяне просят ответственных граждан и журналистов поддержать их информационно.

Как минимум, помочь селянам образумить местное чиновничество можно репостом ниже под новостью, в соцсетях - именно сейчас, в малом на старте, проверяется солидарность народа России, если он готовится бросить более серьёзный вызов власти кремлёвских реформаторов в июле.

Материалы по теме:

Невыплата зарплаты. Кто сильнее - генпрокурор или жулики?

Подорожавший бензин и пенсионная реформа обвалили рейтинги Путина и Медведева

Национальный Лидер в предстоящей борьбе в "совками" надеется на помощь Юмашева

Олег Шеин: Менять регрессивную шкалу взносов в Пенсионный фонд, а не пенсионный возраст!

Виртуально протестующие против повышения пенсионного возраста вскоре выйдут на улицы, несмотря на ЧМ и указ Путина