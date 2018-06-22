Сибирь митингует против пенсионной реформы пока по скверам и сотнями

В Красноярске сотни человек вышли на согласованный митинг против пенсионной реформы. Среди лозунгов были "Сдохнем дружно на работе!", "Пенсионер звучит горько". Акция протеста прошла в спальном районе города, в сквере Космонавтов, сообщает "Интерфакс". По оценкам организаторов, в митинге участвовало около тысячи человек.

По словам зампредседателя красноярской профсоюзной организации Сергея Ледовских, на мероприятии собирали подписи в поддержку резолюции митинга. Основной ее пункт - создание двух миллионов новых рабочих мест до повышения пенсионного возраста. На митинге собрали 800 подписей, в течение двух недель члены профсоюзной организации продолжат сбор в организациях края. Собранные подписи направят в правительство РФ.

"В России пенсия - синоним нищеты", "Хватит унижать мое поколение", "К чему все эти сложности? Просто сожгите нас после 60!" - плакаты с такими надписями держали протестующие, сообщает Tvk6.ru.

Среди участников акции протеста были как молодые люди, так и жители предпенсионного возраста, отмечает "Проспект мира". Молодежь в беседе с корреспондентами издания сетовала, что до пенсии можно не дожить. Люди старшего возраста говорили, что уже устали работать и с удовольствием уступили бы рабочие места молодежи. Теперь, по их словам, придется надрываться и дорабатывать лишние пять-восемь лет.

Отметим, подготовка к митингам против повышения пенсионного возраста сейчас идет в различных городах России. Несколько акций запланировали на июль жители Ижевска, 30 июня выйти на улицы собираются казанцы, сообщает радио "Свобода".

Кроме того, на 1 июля акции в нескольких регионах наметил оппозиционер Алексей Навальный. В семи городах митинги уже согласованы.

Накануне, 21 июня, "Ведомости" со ссылкой на источники сообщали, что протестные выступления против пенсионной реформы дружественных властям профсоюзов, по всей видимости, изначально были предусмотрены сценарием ее реализации.

По мнению источников, взяв на себя полномочия основного переговорщика с властями о параметрах реформы, профсоюзы могут "сыграть в пас" с Кремлем по поводу смягчения законопроекта. Профсоюзам выгодно участие в протестах, так как договоренность с Кремлем даст возможность вернуть утраченное в обществе влияние. Кремль же, вступив в соглашение с профсоюзами, получает контроль над ситуацией.

О решении правительства провести пенсионную реформу премьер-министр Дмитрий Медведев объявил в день старта чемпионата мира по футболу, 14 июня. Законопроект предполагает поэтапно, в течение 15 лет, повысить пенсионный возраст россиян - на пять лет для мужчин, до 65 лет, и на восемь лет для женщин, до 63 лет.

Глава Минтруда РФ Максим Топилин 18 июня уже высказал опасение, что в результате реформы возрастут риски, связанные с трудоустройством людей, находящихся на пороге пенсии.

Напомним, Петиция против новой пенсионной реформы меньше чем за несколько дней стала самой популярной на площадке Change.org. К концу недели ее авторы рассчитывают собрать больше трех миллионов подписей. В социальных сетях развернулась кампания «Народ против!». В регионах, которые чемпионат мира по футболу обошел стороной, люди уже подают заявки и выходят на массовые акции протеста. Лидеры Конфедерации труда России на пресс-конференции в московском представительстве «Росбалта» рассказали, что намерены делать дальше и есть ли альтернатива повышению пенсионного возраста.

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