Готовьтесь к краху государства, которое объявило каждому из нас войну на уничтожение Пенсионная реформа - бессмысленное людоедство, как монетизация льгот 2005 года (когда пенсионеров попытались лишить даже пользования городским транспортом): у мужчин украли 5, у женщин - 8 лет жизни.



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