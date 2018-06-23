Пенсионная реформа - бессмысленное людоедство, как монетизация льгот 2005 года (когда пенсионеров попытались лишить даже пользования городским транспортом): у мужчин украли 5, у женщин - 8 лет жизни.
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Кто владеет информацией,
владеет миром
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Готовьтесь к краху государства, которое объявило каждому из нас войну на уничтожение
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Victor написал 23.06.2018 00:46
Truzadrotttttt написал 23.06.2018 00:38
Victor написал 23.06.2018 00:35
Раньше сядешь- раньше выйдешь. Так меньше ненужных жертв. Скорость вымирания людей- конечна. Меньше успеет откинуться, до конца Вашей мегаэкономики. Если конец наступит раньше.