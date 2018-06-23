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Московский листок

Готовьтесь к краху государства, которое объявило каждому из нас войну на уничтожение

Опубликовано 23.06.2018 в разделе комментариев 3

Пенсионная реформа - бессмысленное людоедство, как монетизация льгот 2005 года (когда пенсионеров попытались лишить даже пользования городским транспортом): у мужчин украли 5, у женщин - 8 лет жизни.



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Всего комментариев к статье: 3
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Re: Пропагандон-запутинец в собственном соку
Victor написал 23.06.2018 00:46
Я вот не пел. Но в отличие от Вас: не пел ни Поротину ни Путишенке. Скоро Вы поймете. Что так еще лучше.
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Пропагандон-запутинец в собственном соку
Truzadrotttttt написал 23.06.2018 00:38
Еще одно существо, что в недавнем прошлом пело о прелестях ВВП... Деньги отработаны. Теперь отмыться надо в глазах тех, кому сказки о Путине рассказывались.
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ну он прав
Victor написал 23.06.2018 00:35
но все-таки не совсем. Ибо есть еще эффект "Христа и Иуды": Христос велел Иуде "Что делаешь, делай скорее". Иуде деваться некуда- пришлось исполнять.
Раньше сядешь- раньше выйдешь. Так меньше ненужных жертв. Скорость вымирания людей- конечна. Меньше успеет откинуться, до конца Вашей мегаэкономики. Если конец наступит раньше.
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