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Московский листок

ООН требует от РФ убраться из Молдавии

Опубликовано 23.06.2018 в разделе комментариев 1

молдавия оон приднестровье
ООН требует от РФ убраться из Молдавии

Генеральная Ассамблея ООН призвала Россию вывести войска из Приднестровья. Соответствующий проект резолюции, предложенный Молдавией, был вынесен на голосование в пятницу. Резолюцию поддержали 64 государства, против выступили 14. Еще 83 страны воздержались.

Документ "выражает глубокую обеспокоенность по поводу продолжающегося размещения Оперативной группы российских войск и вооружений на территории Республики Молдова без согласия этого государства — члена ООН".

***

Интересно, а в России вообще есть дипломатия? И если есть, то она вообще за что-нибудь отвечает? Или только потешает публику устами Маши Захаровой?

Ведь всем прекрасно известно, что в Молдавии начиналась гражданская война по типу множества кровопролитных конфликтов, от югославских до кавказских. И эта вона была погашена в самом начале введением в зону конфликта российских войск. Причем "ввели" их из собственных казарм, которые они занимали с 19-го века, то есть задолго до образования государства Молдавия, члена ООН и самой ООН тоже.

И именно это участие российских войск прекратило гражданскую войну на долгие 25 лет, и есть гарантия, что если войска останутся, то войны не будет и еще четверть века или дольше.

Почему не поставить вопрос именно так?

Кому мешают российские войска в Молдавии, стоящие там еще со времен императора Александра Третьего? Может быть тем, кто хочет продолжения гражданского конфликта военными методами?

Молдавия давно хочет вернуть Приднестровье под свое полное управление, а Румыния желает подчинить себе Молдавию. Чего хочет Приднестровье, никого не волнует - оно ж непризнанное!

То, что признать Приднестровье следовало еще давно, в прошлом веке, факт, не требующий доказательств. Чем приднестровцы хуже абхазов или крымчан?

Но вот у РФ, оказывается, есть дипломатия, которая не позволяет... А что теперь делать, даже трудно сказать.

А.Б.



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Всего комментариев к статье: 1
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(без названия)
owgradnikov написал 23.06.2018 00:50
народ, недавно нашел уникальный способ как быстро накачать пресс (и другие мышцы) без физических усилий, диет и прочей лабуды. После двух недель использования миостимулятора убрал пивное пузу и начали проступать кубики, подкачал бицепс и ноги, а жена убрала в талии пару сантиметров и сделала красивый живот. Дa и прикoл что нe надo ничeгo дeлать прocтo надeл и включил, этo рeальнo cамый лeнивый и быcтрый cпocоб похудеть и подкaчатьcя, да и стоит копейки. Вот здесь я о нем и вычитал--- http://myway.2sms.ru
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