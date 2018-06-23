Открываю в марте любимую газету "Завтра", а там статья популярного аналитика Михаила Хазина про грядущий левый поворот Путина. Вот теперь-то кремлевский курс будет активно смещаться в левом направлении, появились шансы сдвинуть праволиберальную команду деградации! Проханов после ликвидации партии "Родина" перешел к такому ожиданию бесконечному, год за годом, из номера в номер - терпите, граждане, Путин вот-вот двинет вперед, запустит Развитие (обязательно с большой буквы). Нельзя не отметить, что тексты всегда качественные, пусть и пишутся уже более десяти лет под не очень приятным для оппозиционера углом.

Но Путин свой новый срок повернул предсказуемо, не по Хазину-Проханову, в сторону противоположную, причем на этот раз с дичайшей агрессией. Повышение пенсионного возраста - лишь один из готовящихся ништяков, теперь ежедневно что-то новое ошарашивает, впереди много чего еще. Из последнего - погорельцев оставляют без жилья и вынуждают население подписываться фактически на новый налог, страхование. Осенью же планируют запустить кое-что даже покруче пенсионной реформы - с т.н. "самозанятыми" миллионами трудоспособных граждан разборки, "вывод их из тени" (в переводе на понятный русский - лишение последнего заработка, чтоб хлеба булку и аспирин не на что купить было). А фактически единственной политсилой, готовой жестко противостоять людоедским ништякам, заявляются ... ненавидимые редакцией "Завтра" "либерасты проклятые", "пятая колонна" - диалектика, однако!

И новый советник у Путина символичный, аккурат под новые реформы, из "лихих 90-х", дорогой зять Бориса Николаевича Ельцина Валентин Юмашев. Как черная роза на гроб "социализма" Владимира Путина - советник Юмашев... Товарищ Хазин, держите свечку, за упокой.