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Московский листок

Черная роза на гроб "социализма"

Опубликовано 23.06.2018 автором Кирилл Брагин в разделе комментариев 5

путин выборы
Черная роза на гроб "социализма"

Открываю в марте любимую газету "Завтра", а там статья популярного аналитика Михаила Хазина про грядущий левый поворот Путина. Вот теперь-то кремлевский курс будет активно смещаться в левом направлении, появились шансы сдвинуть праволиберальную команду деградации! Проханов после ликвидации партии "Родина" перешел к такому ожиданию бесконечному, год за годом, из номера в номер - терпите, граждане, Путин вот-вот двинет вперед, запустит Развитие (обязательно с большой буквы). Нельзя не отметить, что тексты всегда качественные, пусть и пишутся уже более десяти лет под не очень приятным для оппозиционера углом.

Но Путин свой новый срок повернул предсказуемо, не по Хазину-Проханову, в сторону противоположную, причем на этот раз с дичайшей агрессией. Повышение пенсионного возраста - лишь один из готовящихся ништяков, теперь ежедневно что-то новое ошарашивает, впереди много чего еще. Из последнего - погорельцев оставляют без жилья и вынуждают население подписываться фактически на новый налог, страхование. Осенью же планируют запустить кое-что даже покруче пенсионной реформы - с т.н. "самозанятыми" миллионами трудоспособных граждан разборки, "вывод их из тени" (в переводе на понятный русский - лишение последнего заработка, чтоб хлеба булку и аспирин не на что купить было). А фактически единственной политсилой, готовой жестко противостоять людоедским ништякам, заявляются ... ненавидимые редакцией "Завтра" "либерасты проклятые", "пятая колонна" - диалектика, однако!

И новый советник у Путина символичный, аккурат под новые реформы, из "лихих 90-х", дорогой зять Бориса Николаевича Ельцина Валентин Юмашев. Как черная роза на гроб "социализма" Владимира Путина - советник Юмашев... Товарищ Хазин, держите свечку, за упокой.



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Всего комментариев к статье: 5
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Не понял
Проще надо быть, понятнее написал 23.06.2018 10:06
"А фактически единственной политсилой, готовой жестко противостоять людоедским ништякам, заявляются ... ненавидимые редакцией "Завтра" "либерасты проклятые", "пятая колонна"
.
Кем заявляются, гражданин Брагин? Вами или кем? Текст то ваш написан толи непрофессионально, толи излишне витиевато.
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(без названия)
Ходынский вальс написал 23.06.2018 10:05
Я думаю,что Путин наложит вето на любой законопроект,касающийся повышения пенсионного возраста.Ведь не зря песочный сказал,что Сам Самыч в обсуждении не принимает участия.
То есть в общество закинута тема от аськи Кудрина.Она обсуждается.Педалируются информационные раздражители.
Если Сам Самыч поддержит законопроект,он станет демоном "вот тебе бабушка и Юрьев день" на долгие поколения вперед,и после его смерти все о нем и будут говорить это какой Путин?Тот,который повысил пенсионный возраст?
Я даже думаю,что народ придумает какое нибудь ему прозвище типа Вовка смертник.И никто в большинстве своем даже и не вспомнит ни про Крым,ни про стабилизацию 2000,ни про какие другие достижения его периода правления.
В памяти народной он навсегда останется президентом,который повысил пенсионный возраст.Если он хочет стать бессмертным в истории именно таким...Ну чтож- Бог ему будет судья.
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Про-ханов совсем рехнулся. Старческая политическая Деменция
Иосиф Сталин написал 23.06.2018 10:02
Проханов теперь вылитая Политическая Проститутка.Кукушка хвалит Петуха. Хотя Петух в упор не видит пресмыкающуюся,истерично лебезящую перед ним старую,тблезлую Кукушку. Проханов потерял человеческий облик,превратился в ничтожество.
Ему остается одно-пойти в сортир и повеситься.
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ПВВ и...ельцинский "ЧЛЕН"...
Мимо ПРОХОДЯЩИЙ... написал 23.06.2018 09:45
```ЗДРАВСТВУЙТЕ!```
Да--вы--ЧЁ-это--оБАЛДЕЛИ...?!
Путин "ставит" на...ельцинщину?
"Король" - и "валет" от чужИХ...?
Да ельцинщину ВСЯ Россия ПРОКЛИНАЕТ!
а ПВВ ельцинскому "ЧЛЕНУ" доверяет...
` ` ` ` `
Если это так тогда ВОПРОС:
"КТО Путину наливает и...ЧЕМ он ТАМ
закусывает"...КТО "трубку-мира" по
отношению к России - ему вручает...
[ведь то,что ельцина ВСЯ Россия
П Р О К Л И Н А Е Т -0 он Знает!]
` ` ` ` `
***КТО-же Путиным МАНИПУЛИРУЕТ...
- - - - -
Ничего ни к кому личного,так -
мысли мимо ПРОХОДЯЩЕГО...Благодарю.
= = = = =
С уважением - Валерий Бондарик.
Эдмонтон. Канада. 23-6-18.
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(без названия)
дурачок написал 23.06.2018 09:33
хазин был явно не прав.
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