Шанс дожить до пенсии

Министр здравоохранения РФ (правильнее было бы назвать министр виртуального здравоохранения) даёт интервью главному редактору газеты "АиФ" под лозунгом "Шанс дожить до своего рака". Такой шанс при бандитски - воровском капитализме имеет почти каждый гражданин России. Сколько за последние 20 лет умерло актёров от онкологии и даже чиновников? Они не бедные люди и имели возможность проверяться и лечиться за границей. Обнаруживали заболевание практически на последней стадии. У простого человека - рабочего, бюджетника низовых структур не имеесят возможность поехать за границу. Да и вообще наша власть не поддерживает поездку на лечение в соседние страны или даже в США. Каждый день на радио, телевидении просят нищий народ скинуться на лечение ребёнка в Германии или в Израиле. Власть в том числе и В.Скворцова такие передачи очевидно не смотрит потому что реакции никакой. Мы приехали в здравоохранении в тупик и упёрлись в железобетонную стену. Я бы на это отреагировал так: министр не мать и у неё нет совести. Ну взяла бы и позвонила родителям, поддержала, а может и помогла поместить ребёнка в нашу больницу. Бокерия говорит, что они в состоянии делать такие операции. Вероника не слышит.

Беседа начинается с высказывания президента на прямой линии: "Приоритет нашей медицины - борьба с онкозаболеваниями". И вот ответ Скворцовой. "За 5 лет нам удалось достаточно существенно повысить выявляемость рака на ранних - 1,2 - ой стадиях". С 50 до 56 %. Великое достижение. А что делать с 44 %? В советский период, когда страна строилась после Гражданской войны и Великой Отечественной снизили на 50 %, а вы за 30 лет без глобальных войн, но с глобальным воровством только на 6 %. При этом никто не говорит, в том числе и министр, что при бандитски - воровском капитализме народ стал болеть в два раза чаще. Никто не хочет назвать причину резкого роста онкологических заболеваний. Более того значительная часть населения вообще не ходит к врачам. Очереди, километры дорог стоят для стариков некоторую сумму. Но главное отношение врачей. Министр называет - наркотики, табак, алкоголь, отсутствие физической нагрузки и неправильное питание. В корне не согласен с такой трактовкой. На первом месте стоит повседневное стрессовое состояние народа, мы не знаем что будет завтра. Человек живёт на нервах, с ними ложится с ними встаёт, неблагоприятное экологическое состояние городов и населённых пунктов. Дети попадают массово в больницы. Что с ними будет во взрослом состоянии и доживут ли они? Отсутствие качественной пищи. На рынках сегодня нет качественной продукции. Личный пример. У меня плохая кровь. Несколько раз посещал государственную и частную клиники. Оказывается нельзя есть мясо, субпродукты, а ими забиты полки в магазинах, рыбные консервы, сыр, шоколад и так далее. Сыр можно только если он стоит более 450 рублей. Кто из простых смертных может себе это позволить? Никто. Всё что привела Скворцрва за исключением наркотиков только способствует возникновению рака, но не является главной причиной.

Далее министр на цифрах рассказывает о выявляемости заболеваний и о профилактическом обследовании то есть диспансеризации. В большинстве случаев диспансеризация проводится формально, тем более на выявления онкологии. И это не голословное утверждение. Надо восстановить медицину хотя бы до уровня, который был в СССР. Однако сейчас это невозможно. Врачи уже не те. Они смотрят на карман пациента и мало его слушают. Отношение к больному стало коммерческим, а это неприемлемо. Низовая медицина при серьёзных заболеваниях отправляет пациента как правило в областные клиники. А там нас никто не ждёт, да и ехать не ближний свет. Где остановиться? Гостиницы для нарда недоступны. Министр говорит, что с 2013 года восстановили диспансеризацию. А кто её разрушил? Тот кому власть построили "Ельцин центр" за 7 миллиардов рублей и его политика управления страной доминирует. Мою соседку направляют в областную больницу за 150 километров, очевидно положат. Семнадцать дней надо ждать очередь. При этом предупредил врач, что надо взять с собой сиделку. На пенсию в 12 тысяч сиделку не наймёшь. И как быть? А кого это волнует?

Впервые в нашей стране были нормативно закреплены предельные сроки ожидания разных видов медицинской помощи до 14 дней - так говорит министр. И кто это соблюдает? Есть случаи когда надо ждать больше года. Такой звонок был кажется с Ростова. И почему ждать? Говорят, что в Советском Союзе народ стоял в очередях, а сейчас их нет? С магазинов очереди переместили в поликлиники и больницы. Больного человека поставили в очередь. А вдруг не дождётся, что и требуется нынешней власти.

Послушаешь нашего министра и понимаешь, что власть принимает меры к скорейшему сокращения количества населения в основном за счёт пенсионеров. Цитата: "В рамках дальнейшего развития онкологической службы мы планируем создать амбулаторные онкологические службы при всех многопрофильных стационарах и крупных поликлиниках". И кому доступны эти службы. Они по меркам России будут находиться от посёлков и малых городов на сотни и тысячи километров. Нужна для народа доступность медицинской помощи. Как это сделать думайте за это вы получаете сотни тысяч рублей зарплаты и думайте побыстрее. Смертность растёт и ваши действия не поспевают за ней. "Всё у нас хорошо, но в целом онкологическая служба пока требует совершенствования. Сейчас помощь оказывают 454 медицинских организаций, в том числе 78 федеральных центров". Это одна из самых главных ошибок. Вся медицина, как и образование должна быть в руках государства. Выходит, что медициной региональной командуют местные министры у которых бюджет почти нулевой. Регионы все в долгах и кого это интересует. Федералы всё что можно и нельзя сбрасывают в регионы, вот только зарплата остаётся прежней. Сколько в стране бестолковщины. Для народа практически медицина стала недоступна, а там где всё таки можно попасть в нужному врачу иногда приходится платить. 37 % средств уже зарабатывает бесплатная медицина. Грубейшее нарушение Конституции РФ и тишина. Для народа медицина разрушена, зато в стране 86 министров здравоохранения со всеми принадлежностями - замы, оргтехника, транспорт, водитель и так далее.

Вероника уже придумала такой термин "Въездной медицинский туризм". 110 тысяч иностранцев лечилось в России за прошлый год и конечно за деньги. Естественно при воровском режиме любой врач будет отдавать предпочтение иностранцу. Может и поэтому очереди в поликлиниках. Иностранцам помогаем, а свои собирают с народа средства, чтобы поехать за рубеж на лечение.

Министр в заключении повторяет любимую и бестолковую фразу наших больших чиновников: "Российское здравоохранение сделает всё возможное для гармоничного развития онкологической службы в ближайшие 6 лет". Подстраивается под президента. Что значит российское здравоохранение? Это отрасль, служба государства за которой стоят конкретные люди. Вместо слов "российское здравоохранение" вы должны были сказать министр здравоохранения Вероника Скворцова ... Сколько в стране бестолковщины и просто болтовни, которая показывает, что наше руководство толи не знает, толи специально не хочет работать на народ, который их кормит и кормит очень даже хорошо. И как нужно понимать "всё возможное"? У министра всё возможное - это высокотехнологичные центры. Да они нужны, однако народу нужна медицина шаговой доступности для своевременного выявления заболеваний. Вряд ли при нынешней власти такое возможно. Всё упирается в средства.

Приведу пример из личного опыта. К нам в посёлок приехал представитель администрации Пензенской области, местный депутат и глава администрации нашего Никольского района. Я и задал им вопрос на счёт сокращения фельдшера и медицинских сестёр в амбулатории, которая находится в посёлке Маис. Прекрасное кирпичное здание, нас устраивало обслуживание. Мы могли принять капельницу на круглосуточном лечении. Всё ликвидировали. Чиновник из Пензы сказал, что это не рентабельно. Нет средств на содержание амбулатории. Я ему говорю, что деньги найду не выходя из кабинета. В местной газете "Знамя труда" появилась информация, что наш местный хлебный король за 2016 год заработал 32 миллиона рублей. Отмечу, что в районе живёт 32 тысячи населения. Отдать хлебную отрасль в руки государства и 30 миллионов у вас в бюджете. Можно содержать уже не одну амбулаторию. Ответ идиотов. "это уже политика". Значит чиновники отделяют политику от экономики. О чём с ними разговаривать? Они не знают элементарных вещей. И так по всей стране. Люди зарабатывают миллиарды, которые собственники через свои карманы выводят за границу. Так что до пенсии можно не дожить с таким правительством. И таких примеров тысячи. Мужики умирают гораздо раньше чем женщины. Средняя продолжительность жизни мужчин по одним данным 67,5 лет, по другим 65,5 года. Отработал пенсионный срок и в ящик - задача правительства.