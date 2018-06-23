Наша петиция против повышения пенсионного возраста собрала уже более 2 200 000 голосов. Спасибо всем, кто ее подписал, распространяет и продвигает! Сейчас нам очень важно двигаться дальше и расширять нашу кампанию. Именно поэтому мы переходим к этапу коллективных действий.



В настоящее время формируется общероссийский штаб с участием профсоюзов, общественных организаций и активных граждан, ведется работа по выстраиванию региональной сети кампании. Ежедневно нам звонят и пишут сотни человек из всех регионов России, выражая крайнее недовольство и возмущение планами правительства.



Рассмотрение законопроекта Госдумой в первом чтении ожидается 19 июля. Как вы, наверное, знаете, парламентская оппозиция («Справедливая Россия», КПРФ, ЛДПР) заявила, что будет голосовать против законопроекта. А благодаря нашей с вами кампании и всем вашим голосам и внутри «Единой России» началось брожение: ряд депутатов публично высказались против законопроекта.



Это значит, что у нас остался всего месяц, чтобы убедить и всех остальных. И у нас на это - огромный шанс!



Именно поэтому сегодня мы просим вашей помощи! Давайте все массово обращаться к депутатам «Единой России», представляющих ваш регион.



КАК ЭТО СДЕЛАТЬ?

1) Мы собрали для вас контактную информацию всех депутатов «Единой России» по регионам в этом документеhttps://docs.google.com/spreadsheets/d/1Ly4BOaPXXw6aTKj-uPyz6hMYDRR__tqEK7t7VpNO1YE/edit?usp=sharing.



2) Найдите в документе тех депутатов, которые представляют ваш регион. Скопируйте их адреса эмейл и отправьте им сообщение по электронной почте с критикой проекта закона о повышении пенсионного возраста и требованием голосовать против законопроекта правительства в случае его рассмотрения в Госдуме. Укажите также ссылку на нашу с вами петицию www.change.org/PensionnyiVozrast и количество людей, которые ее подписали. За основу вы можете взять аргументацию из нашей петиции: www.change.org/PensionnyiVozrast.



3) В документе также указаны номера телефонов приемных депутатов. Если вам так удобнее, позвоните по указанным номерам и передайте свое мнение лично.



4) Вы можете также выяснить местонахождение приемной депутатов в вашем регионе и прийти непосредственно к ним на прием.



5) В комментариях под этим обновлением напишите, пожалуйста, к каким депутатам вам удалось обратиться и получили ли вы какой-то ответ.



Спасибо!