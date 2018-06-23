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Московский листок

Петиция против повышения пенсионного возраста собрала уже более 2 200 000 голосов

Опубликовано 23.06.2018 в разделе комментариев 3

Петиция против повышения пенсионного возраста собрала уже более 2 200 000 голосов

Источник: change.org

Наша петиция против повышения пенсионного возраста собрала уже более 2 200 000 голосов. Спасибо всем, кто ее подписал, распространяет и продвигает! Сейчас нам очень важно двигаться дальше и расширять нашу кампанию. Именно поэтому мы переходим к этапу коллективных действий.

В настоящее время формируется общероссийский штаб с участием профсоюзов, общественных организаций и активных граждан, ведется работа по выстраиванию региональной сети кампании. Ежедневно нам звонят и пишут сотни человек из всех регионов России, выражая крайнее недовольство и возмущение планами правительства.

Рассмотрение законопроекта Госдумой в первом чтении ожидается 19 июля. Как вы, наверное, знаете, парламентская оппозиция («Справедливая Россия», КПРФ, ЛДПР) заявила, что будет голосовать против законопроекта. А благодаря нашей с вами кампании и всем вашим голосам и внутри «Единой России» началось брожение: ряд депутатов публично высказались против законопроекта. 

Это значит, что у нас остался всего месяц, чтобы убедить и всех остальных. И у нас на это - огромный шанс!

Именно поэтому сегодня мы просим вашей помощи! Давайте все массово обращаться к депутатам «Единой России», представляющих ваш регион. 

КАК ЭТО СДЕЛАТЬ?

1) Мы собрали для вас контактную информацию всех депутатов «Единой России» по регионам в этом документеhttps://docs.google.com/spreadsheets/d/1Ly4BOaPXXw6aTKj-uPyz6hMYDRR__tqEK7t7VpNO1YE/edit?usp=sharing

2) Найдите в документе тех депутатов, которые представляют ваш регион. Скопируйте их адреса эмейл и отправьте им сообщение по электронной почте с критикой проекта закона о повышении пенсионного возраста и требованием голосовать против законопроекта правительства в случае его рассмотрения в Госдуме. Укажите также ссылку на нашу с вами петицию www.change.org/PensionnyiVozrast и количество людей, которые ее подписали. За основу вы можете взять аргументацию из нашей петиции: www.change.org/PensionnyiVozrast.

3) В документе также указаны номера телефонов приемных депутатов. Если вам так удобнее, позвоните по указанным номерам и передайте свое мнение лично. 

4) Вы можете также выяснить местонахождение приемной депутатов в вашем регионе и прийти непосредственно к ним на прием.

5) В комментариях под этим обновлением напишите, пожалуйста, к каким депутатам вам удалось обратиться и получили ли вы какой-то ответ.

Спасибо!



Рейтинг:   5.00,  Голосов: 4
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Всего комментариев к статье: 3
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Хочешь-пиши,хочешь-звони
все равно получишь... написал 23.06.2018 11:46
Вот когда эти ДВА МИЛЛИОНА выйдут на улицы,то тогда может что-то изменится!а пока вы будете только петиции писать,ОНИ будут нас уничтожать!
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(без названия)
долбасит упоротый написал 23.06.2018 11:45
значицца скоро начнется шухер в приднестровье или казахстане
империалистический шабаш отвлечет быдло
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(без названия)
3авидонов Никодлим написал 23.06.2018 11:38
Вот вам и содержание Крыможопии с Лугандоном и Сирией! Вот теперя и радуйтесь.
Какое то 6лидво натыкала на компьютере цифру 2 000 000 и тупит о двух миллионах протестующих.
Бычить не хотят, хотят поскорее на пенсию уползти и одновременно вахтерами подрабатывать.
Одни хитрожопые собрались в этой сране!
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