Кто владеет информацией,
владеет миром
Рейтинг
все лучшие новости >>
English
  
Кольцо оппозиции
    
Форум
Главная
Политический расклад
Экономическая реальность
Жизнь регионов
Общество и его культура
Силовые структуры
Особенности внешней политики
Компрометирующие материалы
Московский листок

Трамп второй раз "кинул" Кима: санкции продлены

Опубликовано 23.06.2018 в разделе комментариев 2

сша кндр санкции разоружение
Трамп второй раз "кинул" Кима: санкции продлены

Президент США Дональд Трамп по-прежнему считает "чрезвычайной и экстраординарной угрозу", которую американской национальной безопасности представляет Северная Корея, поэтому подписал документ о продлении экономических санкций против Пхеньяна. Как сообщает The Washington Post, об этом говорится в уведомлении Белого дома, которое накануне было направлено в конгресс. 

"Существующие риски быстрого наращивания ядерного оружия на Корейском полуострове, а также действия и политика руководства Северной Кореи по-прежнему несут угрозу национальной безопасности, международной политике и экономики США. По этой причине меры... должны сохраняться", - говорится в документе, подписанном Трампом.

Как напоминает WP, речь идет об ограничениях, которые были введены еще президентом Джорджем Бушем-младшим. Затем они были продлены и расширены администрацией Барака Обамы в ответ на продолжающиеся в КНДР испытания ядерного оружия. Речь, в частности, идет о запрете на передачу любых американских активов лидерам Северной Кореи или представителям ее правящей партией. 

Таким образом, Трамп несмотря на оптимистичные примирительные заявления до и после "исторического саммита" США-КНДР, состоявшегося 12 июня в Сингапуре, решил пока сохранять "политику кнута" в отношении северокорейского коллеги Ким Чен Ына. 

"Президент Обама говорил, что Северная Корея была нашей самой большой и самой опасной проблемой. Теперь нет - сегодня вечером можно спать спокойно!" - писал Трамп в своем Twitter 13 июня. В своих заявлениях Трамп также подчеркивал, что КНДР "больше не несет ядерной угрозы". 

Между тем, по разным оценкам, на полное ядерное разоружение КНДР потребуется от двух до 15 лет. И хотя Ким Чен Ын уже сделал первые шаги в этом направлении - ликвидировал испытательный полигон для ядерного оружия в Пхунгери и пообещал закрыть ракетный полигон Сохэ - скептики опасаются, что это обман и северокорейский лидер в любой момент может передумать. 

Напомним, по итогам встречи Дональда Трампа и Ким Чен Ын в Сингапуре, во время которой лидеры двух стран широко улыбались и долго жали друг другу руки, стороны подписали соглашение, по условиям котором Вашингтон обязался предоставить гарантии безопасности северокорейским властям, а КНДР подтвердила приверженность денуклеаризации Корейского полуострова.

Между тем, КНДР-то уже начала переговоры и с Югом о последовательном разоружении. Переговоры Севера и Юга на уровне генералитета для последовательного выполнения исторической Пханмунчжомской декларации прошли 14-го июня в Доме Тхоньир.

В переговорах приняли участие делегация КНДР во главе с генерал-лейтенантом сухопутных войск Ан Ик Саном и делегация Южной стороны во главе с генерал-майором Ким До Гюном.

На переговорах обе стороны обсудили все вопросы смягчения военной напряженности и практического устранения опасности войны на Корейском полуострове и подписали совместное обращение.

В совместном обращении отмечено, что прошел обмен мнениями по вопросу о прекращении любых враждебных действий с обеих сторон, провоцирующих военное столкновение, так же обсуждался вопрос превращения акватории "горячей точки" Западного моря в акваторию мира. И также стороны исчерпываще пообщались насчет принятия мер для обеспечения военной безопасности, для содействия и обмена, передвижения и контакта между Севером и Югом, и по вопросу демилитаризации зоны совместной охраны Пханмунчжома.

Также в обращении отражено, что стороны пришли к единому мнению по вопросам последовательного выполнения договоренности на переговорах военных ведомств от 4-го июня 2004-го года, нацеленной на предотвращение столкновения на акватории Западного моря, и полного восстановления военных связей в районе Западного моря, а также договорились в дальнейшем совещаться и решить внесенные на нынешние переговоры вопросы.

От редакции: Наглое поведение американского империализма, которое совсем недавно получало адекватную оценку в КНДР (там, в ЦТАК, работают люди старой, сталинской ещё школы - слава северокорейскому долголетию и бесплатной медицине), теперь "в обстановке примирения" почему-то воспринимается как должное. КНДР уничтожив уже полигон для ядерных испытаний, готовится к точно такому же показательному уничтожению ракетного полигона Сохэ, а дядюшка Сэм в ответ на это... продлевает санкции. Каков же был смысл переговоров - договорённости-то конкретные имеются, буквально "мы вам то, вы нам сё"? Или переговоры свелись к обещаниям США дать некие гарантии мира, а КНДР в ответ на это уничтожит реальные "Хвасоны"? Хотелось бы услышать комментарий ЦТАК по поводу второго "кидка" Трампа.

Дмитрий Чёрный, член ЦК ОКП

Материалы по теме:

Трамп "кинул" Кима

О победах и ошибках КНДР

Трамп-миротворец может стать Нобелевским лауреатом 

Трамп поручил начать формирование Военно-космических сил 

КНДР в лице своего лидера обещала США уничтожить ракетный полигон Сохэ

Трамп кинул Меркель две конфетки со словами "Не говори, что я ничего тебе не даю" 



Рейтинг:   3.00,  Голосов: 2
Поделиться

читайте нас в Я.Новости
Всего комментариев к статье: 2
Комментарии не премодерируются и их можно оставлять анонимно
(без названия)
Сергей Петров написал 23.06.2018 13:23
Нельзя верить империалистам.Это аксиома. Неужели история ничему их не учит, жаль будет, если КНДР повторит судьбу СССР из-за предательства верхушки.
Ответить
(без названия)
Дмитрий г.Запорожье.+-,.. написал 23.06.2018 12:52
Трамп и его коллеги понимают,что документация и технологии,которыми Кима снабдили кацапопитеки,а это такая нация кацапорылых недосуществ прошедших за 30 лет стремительный процесс деградации от человека,причем практически разумного,до недочеловека.Дарвин бы дорого заплатил за то, что бы описать процес деградации кацапопитека в своей работе "Деградация вида",ни куда из КНДР не делись.Вот поэтому и хотят избежать той ошибки которую допустил Обама заключив Ираном договор,в соответствии с которым Иран свертывает свою ядерную программу.Но, в данном договоре ни слова не говорится о средствах доставки,чем Иран успешно пользовался,доведя качество носителей до практически стадии готовности к боевому применению.Теперь Трамп,с подачи Израиля спохватился,и конечно пытается в договоре с Кимом учесть все возможные варианты.
Ответить
Написать комментарий
Ваше имя:
Заголовок:
Комментарий:
Введите число, указанное на картинке:

Опрос
  • Что делать с пенсионным возрастом?:
Результаты
Интернет-ТВ
Готовьтесь к краху государства, которое объявило каждому из нас войну на уничтожение
Готовьтесь к краху государства, которое объявило к...
23.06.2018
А.Бережной, А.Вассерман, М.Калашников: НДС как либеральный налог-убийца
А.Бережной, А.Вассерман, М.Калашников: НДС как либ...
23.06.2018
<< прислать видео
все видео >>
Новости
Каталония продолжает отдаляться от испанской монархии (0)
Грозный Турчак запретил в "ЕдРе" недовольство пенсионной реформой и велел подпереть Димона (0)
Трамп второй раз "кинул" Кима: санкции продлены (2)
Петиция против повышения пенсионного возраста собрала уже более 2 200 000 голосов (5)
Шанс дожить до пенсии (5)
Черная роза на гроб "социализма" (19)
ООН требует от РФ убраться из Молдавии (17)
Готовьтесь к краху государства, которое объявило каждому из нас войну на уничтожение (17)
А.Бережной, А.Вассерман, М.Калашников: НДС как либеральный налог-убийца (1)
Сибирь митингует против пенсионной реформы пока по скверам и сотнями (9)
Анонсы
<< добавить анонс
последние анонсы >>
Добавить свой материал
Наша блогосфера
Эдуард Лимонов Эдуард Лимонов: Похвалюсь...
Эдуард Лимонов Эдуард Лимонов: Познер объяснился
Максим Калашников Максим Калашников: Мои твиты
Дарья Митина Дарья Митина: Мексиканские бoлельщики в мoскoвскoм метрo
Ольга Гуленок Ольга Гуленок: Останется ли Европа единой?
Все записи >>
Авторы
Баранов Анатолий Гельман Моисей
Гранатова Анна Гречанинов Владимир
Ихлов Евгений Калашников Максим
Майсурян Александр Митина Дарья
Морозова Наталья Московченко Николай
Нагорный Александр Пионтковский Андрей
Саматов Сергей Эйдман Игорь
Чёрный Дмитрий

              
© 1998-2017 ФОРУМ.мск (наши зеркала: forum-msk.org forum-msk.com.ua forummsk.info)
о нас | наша кнопка | реклама на сайте | связаться с нами | email: forum-msk@yandex.ru
Рейтинг@Mail.ru       читайте нас также: pda | twitter | rss