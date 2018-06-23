Трамп второй раз "кинул" Кима: санкции продлены

Президент США Дональд Трамп по-прежнему считает "чрезвычайной и экстраординарной угрозу", которую американской национальной безопасности представляет Северная Корея, поэтому подписал документ о продлении экономических санкций против Пхеньяна. Как сообщает The Washington Post, об этом говорится в уведомлении Белого дома, которое накануне было направлено в конгресс.

"Существующие риски быстрого наращивания ядерного оружия на Корейском полуострове, а также действия и политика руководства Северной Кореи по-прежнему несут угрозу национальной безопасности, международной политике и экономики США. По этой причине меры... должны сохраняться", - говорится в документе, подписанном Трампом.

Как напоминает WP, речь идет об ограничениях, которые были введены еще президентом Джорджем Бушем-младшим. Затем они были продлены и расширены администрацией Барака Обамы в ответ на продолжающиеся в КНДР испытания ядерного оружия. Речь, в частности, идет о запрете на передачу любых американских активов лидерам Северной Кореи или представителям ее правящей партией.

Таким образом, Трамп несмотря на оптимистичные примирительные заявления до и после "исторического саммита" США-КНДР, состоявшегося 12 июня в Сингапуре, решил пока сохранять "политику кнута" в отношении северокорейского коллеги Ким Чен Ына.

"Президент Обама говорил, что Северная Корея была нашей самой большой и самой опасной проблемой. Теперь нет - сегодня вечером можно спать спокойно!" - писал Трамп в своем Twitter 13 июня. В своих заявлениях Трамп также подчеркивал, что КНДР "больше не несет ядерной угрозы".

Между тем, по разным оценкам, на полное ядерное разоружение КНДР потребуется от двух до 15 лет. И хотя Ким Чен Ын уже сделал первые шаги в этом направлении - ликвидировал испытательный полигон для ядерного оружия в Пхунгери и пообещал закрыть ракетный полигон Сохэ - скептики опасаются, что это обман и северокорейский лидер в любой момент может передумать.

Напомним, по итогам встречи Дональда Трампа и Ким Чен Ын в Сингапуре, во время которой лидеры двух стран широко улыбались и долго жали друг другу руки, стороны подписали соглашение, по условиям котором Вашингтон обязался предоставить гарантии безопасности северокорейским властям, а КНДР подтвердила приверженность денуклеаризации Корейского полуострова.

Между тем, КНДР-то уже начала переговоры и с Югом о последовательном разоружении. Переговоры Севера и Юга на уровне генералитета для последовательного выполнения исторической Пханмунчжомской декларации прошли 14-го июня в Доме Тхоньир.

В переговорах приняли участие делегация КНДР во главе с генерал-лейтенантом сухопутных войск Ан Ик Саном и делегация Южной стороны во главе с генерал-майором Ким До Гюном.

На переговорах обе стороны обсудили все вопросы смягчения военной напряженности и практического устранения опасности войны на Корейском полуострове и подписали совместное обращение.

В совместном обращении отмечено, что прошел обмен мнениями по вопросу о прекращении любых враждебных действий с обеих сторон, провоцирующих военное столкновение, так же обсуждался вопрос превращения акватории "горячей точки" Западного моря в акваторию мира. И также стороны исчерпываще пообщались насчет принятия мер для обеспечения военной безопасности, для содействия и обмена, передвижения и контакта между Севером и Югом, и по вопросу демилитаризации зоны совместной охраны Пханмунчжома.

Также в обращении отражено, что стороны пришли к единому мнению по вопросам последовательного выполнения договоренности на переговорах военных ведомств от 4-го июня 2004-го года, нацеленной на предотвращение столкновения на акватории Западного моря, и полного восстановления военных связей в районе Западного моря, а также договорились в дальнейшем совещаться и решить внесенные на нынешние переговоры вопросы.

От редакции: Наглое поведение американского империализма, которое совсем недавно получало адекватную оценку в КНДР (там, в ЦТАК, работают люди старой, сталинской ещё школы - слава северокорейскому долголетию и бесплатной медицине), теперь "в обстановке примирения" почему-то воспринимается как должное. КНДР уничтожив уже полигон для ядерных испытаний, готовится к точно такому же показательному уничтожению ракетного полигона Сохэ, а дядюшка Сэм в ответ на это... продлевает санкции. Каков же был смысл переговоров - договорённости-то конкретные имеются, буквально "мы вам то, вы нам сё"? Или переговоры свелись к обещаниям США дать некие гарантии мира, а КНДР в ответ на это уничтожит реальные "Хвасоны"? Хотелось бы услышать комментарий ЦТАК по поводу второго "кидка" Трампа.

Дмитрий Чёрный, член ЦК ОКП

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