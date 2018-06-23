Грозный Турчак запретил в "ЕдРе" недовольство пенсионной реформой и велел подпереть Димона

Секретарь генсовета "Единой России" Андрей Турчак назвал недопустимыми противоречия среди членов партии по вопросу повышения пенсионного возраста - инициативе, которая, как опасаются власти, может привести к масштабным протестам по всей стране. Об этом Турчак заявил на закрытом заседании думской фракции партии, посвященной пенсионной реформе, рассказали РБК два депутата-единоросса.

Секретарь объявил присутствующим, что премьер-министр Дмитрий Медведев напрямую обратился к партии с призывом поддержать инициативу правительства в Госдуме. "Безусловно, мы с вами просто обязаны подставить плечо нашему руководителю, и это задача всех наших коллег-однопартийцев, а не только для депутатов Государственной думы и для членов Совета Федерации", - сказал Турчак.

Он подчеркнул, что "противоречивость мнений" в рядах партии недопустима. "К сожалению, подобные одиночные заявления о несогласии с реформой и наших коллег в регионах, и некоторых наших коллег-депутатов Государственной думы уже звучали. Хочу еще раз сказать, что это недопустимо. И, безусловно, партия будет внимательно за этим следить, и все могут быть уверены, что по каждому такому заявлению будут сделаны соответствующие выводы", - пригрозил секретарь.

О решении правительства провести пенсионную реформу премьер-министр Дмитрий Медведев объявил в день старта чемпионата мира по футболу, 14 июня. Законопроект предполагает поэтапно, в течение 15 лет, повысить пенсионный возраст россиян - на пять лет для мужчин, до 65 лет, и на восемь лет для женщин, до 63 лет.

На этом фоне Всероссийский центр изучения общественного мнения (ВЦИОМ) зафиксировал снижение рейтинга доверия россиян властям. Согласно данным проведенного опроса, в середине июня работу премьер-министра Дмитрия Медведева одобрили 44,7% (предыдущий показатель - 41,7%), правительства России - 38,5% (47,1% неделей раньше). Уровень одобрения деятельности президента РФ Владимира Путина по среднему значению за неделю снизился до 72,1% (на предыдущей неделе его поддерживали 77,1%).

Политик Алексей Навальный уже объявил, что организует всероссийскую акцию протеста против повышения пенсионного возраста. "Давайте честно скажем: повышение пенсионного возраста, затеянное Путиным и Медведевым, - самое настоящее преступление. Обычное ограбление нескольких десятков миллионов человек под видом "назревшей реформы". Мы будем протестовать против этого всеми силами и вас к тому же призываем", - подчеркнул оппозиционер.

Редактор ФОРУМа.мск Дмитрий Чёрный смеётся:

- Господи, да кто он, этот грозный человечек вешающий ярлык "недопустимо" туда, где уже восстают миллионы? Давно ли он говорил этим же барским тоном своим подручным, но с более криминальным видом, как лучше наказать одного строптивого журналиста-очкарика, который не пожелал извиняться в течение 24 часов? Но "питерские" повысили молодого губернатора именно за эти братковские способности координации силовых акций, видимо. Как он предполагает вести разъяснительную работу - чьими силами? Идиотов клинического типа даже в "ЕдРе" - не так много, миллионеров и миллиардеров - вот тех побольше, а с идиотами напряжёнка. Всё же карьерный рост, ради которого туда, как в позднюю КПСС, лезут латифундисты, князьки и прочие сатрапы, чтоб иметь стартапы - подразумевает наличие некоторой рациональности. А вот чтобы на голубом путинском глазу, не только оком государевым, но и языком Димоновым являя себя народу - доказывать, что воровство государственного уровня задумано во благо "качества жизни"?.. Ну, Силуанов-то отрабатывает свои миллионы, которых у него с каждым днём всё больше. Тут всё ясно - но "ЕдРо", поскольку наследует традиции правящей партии, совсем иную идеолгию имевшей, состоит не из одних миллионеров и миллиардеров, там есть и те, кому самим пенсию получать довольно скоро (а миллионов в офшорах нет)... а теперь нескоро и им пенсия светит! Сломать их одним устрашением? А что им будет страшного-то, господин-с Турчак? Исключите из "ЕдРа"? Так за радость почтут! Меня вот за "недопустимые" абзацы недавно попросили на выход из "Литературной России", слившейся с Путиным в давнем и небескорыстном экстазе, - так и я бодрее да веселее стал. Правда - она всё же дороже. И весь трудовой народ железными прутьями, как одного журналиста, - вам, господин-с Турчак, вам, дурачкам с набитыми нетрудовым баблом мозгами и карманами - не переломать.

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