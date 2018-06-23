Каталония продолжает отдаляться от испанской монархии

Власти Каталонии заявили, что разрывают протокольные отношения с испанским королевским двором. Согласно заявлению главы женералитета региона Кима Торры, ни он, ни любой другой член правительства Каталонии не будет больше присутствовать на мероприятиях, организованных испанским королевским двором, сообщает газета El Mundo.

Кроме того, женералитет не будет приглашать представителей испанской монархии на организованные каталонскими властями мероприятия. Торра также объявил, что уходит с поста почетного вице-президента фонда принцессы Жиронской, одним из попечителей которого является король Испании, передает ТАСС.

Глава правительства региона отметил, что до последнего надеялся, что "король подумает и попросит прощения за то, что покровительствовал жестокости" на референдуме о независимости Каталонии. "27 сентября мы провозгласили независимость, мы хотим, чтобы волю людей уважали, мы не подданные", - сказал Торра.

В то же время он не отказался от участия в открытии Средиземноморских игр в каталонском городе Таррагон. Там глава женералитета намерен вручить королю Филиппу VI, который также будет присутствовать на мероприятии, доклад о "насилии на референдуме".

"В Каталонии распоряжаются каталонцы, и поскольку это наш дом, они нас не прогонят", - сказал Торра, комментируя решение поехать на Средиземноморские игры.

В Каталонии 1 октября 2017 года прошел референдум о независимости от Испании. В результате власти автономии заявили, что за отделение от Испании высказались 90% голосовавших на плебисците. Власти Испании, как и король Филипп VI, не признали результаты референдума.

В Таррагоне прошли антимонархические акции

Ким Торра присоединился в пятницу вечером к акции протеста в Таррагоне против визита в регион короля Испании Филиппа VI, сообщает El Pais.

Одновременно с этим в Таррагоне проходит еще одна акция, однако уже в поддержку испанского монарха. Ее организатором является партия Vox, которая выступает за единство государства. Участники митинга принесли с собой флаги страны.

Напомним, в октябре 2017-го года отделение Каталонии от Испании поддержали 90% проголосовавших на референдуме, состоявшемся в воскресенье, сообщил официальный представитель женералитета автономного сообщества Жорди Турул. Всего в плебисците приняли участие 2,3 миллиона человек.

Глава правительства автономного сообщества Карлес Пучдемон заявил, что граждане Каталонии добились права на суверенитет.

При столкновениях с полицией в день проведения референдума пострадали более 800 человек.

Порядка 700 тысяч заполненных бюллетеней были изъяты испанскими силами и не включены в подсчет голосов.

Новость по теме:

Каталония хочет выйти из королевства и стать республикой