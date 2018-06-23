Очередная звезда "Дома-2" умерла глупой смертью

Столичные следователи выясняют обстоятельства гибели 24-летней участницы скандального телепроекта "Дом-2" Анастасии Тарасюк. По предварительным данным, девушка разбилась насмерть, свалившись с балкона элитной многоэтажки. Тарасюк упала с балкона квартиры, которую она снимала на 19-м этаже элитного жилого комплекса "Золотые ключи" в московском районе Раменки, сообщает Пятый канал.

Анастасия погибла практически на глазах у прохожего. Он видел, как девушка повисла на балконе. Мужчина сообщил об этом консьержу. Но спасти Тарасюк не удалось - она сорвалась и разбилась насмерть.

Известно, что квартиру в ЖК "Золотые ключи" девушка сняла совсем недавно. Об этом она рассказывала своим подписчикам в Instagram. В новое жилье Анастасия переехала 6 июня.

Также есть информация, что в последнее время она страдала от депрессии из-за неразделенной любви. Последний роман Тарасюк прервался из-за ее пристрастия к алкоголю. В связи с этим девушка даже стояла на учете у нарколога.

Анастасия Тарасюк стала участницей реалити-шоу "Дом-2" в 2013 году, говорится на сайте проекта.

"Пребывание девушки на проекте продлилось всего месяц", - отмечается в сообщении.

Добавим, что это далеко не первый случай внезапной смерти участников проекта "Дом-2". В 2010 году в Петербурге был зверски зарезан во время прогулки с собакой Андрей Кадетов. Позднее за убийство звезды телешоу был задержан инспектор отдела надзорной деятельности по Петроградскому району ГУ МЧС Петербурга, лейтенант внутренней службы Юрий Жидков. Злоумышленник действовал "из мести за то, что Кадетов, как он считал, изнасиловал его девушку".

Ранее Кадетова выгнали из телепроекта именно из-за слухов об изнасиловании.

Гибель Оксаны Аплекаевой: рублёвская бандерша или невинная жертва?

В 2008 году при загадочных обстоятельствах погибла эффектная 31-летняя блондинка и экс-участница "Дома-2" Оксана Аплекаева. Она пропала с Международного московского автосалона в последних числах августа. Через неделю тело модели со следами удушения было обнаружено в Истринском районе на обочине 50-го километра автотрассы Москва - Рига. Труп нашли водители-дальнобойщики. Поскольку никаких документов у погибшей не оказалось, долгое время она значилась как неопознанная.

Следов борьбы на месте обнаружения трупа Аплекаевой не было. Похоже, что ее привезли туда уже мертвой вскоре после убийства. Тело было лишь слегка прикрыто ветками.

По предварительным данным, перед смертью модель жестоко избили и изнасиловали. Однако в дальнейшем эта информация не подтвердилась. Экспертиза показала, что девушка скончалась от механической асфиксии, то есть была задушена.

С самого начала дело Аплекаевой получило большой общественный резонанс. Поползли слухи, что в те же дни пропали и были убиты сразу несколько девушек-промоутеров, работавших вместе с Оксаной на Московском автосалоне в "Крокус-Экспо".

Источники в следствии предположили, что Аплекаева после работы в автосалоне поехала на VIP-вечеринку, где стала свидетельницей некого "неприглядного момента". Поэтому девушку якобы и решили убить, чтобы она "не проболталась" об увиденном.

В прессе появлялись и другие экзотические версии о причинах расправы. Согласно одной из них, модель занималась организацией групповых секс-вечеринок для олигархов с Рублевки, а причиной убийства стал секс-шантаж. На одной из страничек в блокноте Аплекаевой сохранилась запись: "Рублевка, олигарх, день рождения, 18 девочек". А обширные связи погибшей в модельном и шоу-бизнесе помогали ей проводить масштабные мероприятия пикантного характера.

От редакции: Надо сказать, что всё это купание в роскоши в ходе реалити-шоу - обычно так и кончается. Изнанка всей этой многочасовой, многодневной, многолетней экранно-глянцевой жизни - съёмная квартира в Раменках, пьянство, отчаяние, депрессия, зачем-то полезла на балкон... Тех, кто из этих лярв удачно семейно "упаковался" - как та же Глюкоза, - замуж за топ-менеджеребца, - их единицы. Остальным доля - организовывать групповухи на Рублёвке, даже не с собственным участием, потому что вышли из возраста потребления. Олигархи любят посвежее. Но телерекламу бесплатную своих лиц и загорелых в солярии задниц получили, и на том спасибо, околоэлитный заработок гарантирован.

Что же такое, если так ломает судьбы и жизни, это реалити-шоу под командованием Собчак, ну и прочих див? Да, это реклама "элитных вечеринок" в прямом эфире, за счёт нашего эфирного времени, которое общество могло бы потратить с большей пользой - образование, наука, политика (которую и прячут за этой, с ховоркОм лимитЫ, лакшери-картинкой)... Опьянённая тем, как легко ей досталось советское добро, олигархия жаждет грязных групповух на Рублёвке ("Рыбка в гостях у Дерипаски" - только ничтожный эпизод из этого эпоса Постэпохи, о котором та же Оксана Робски могла бы написать собрание сочинений многотомное), а девочки из "Дома-2" как раз получили навыки организации оных. Беркова вот на жизнь не жалуется - реалити-шоу неплохо пристроило самых отвязных, профессиональных лярв.

Однако, если участниц-жертв нынешних буржуазных реалити-шоу нисколько не жалко, то вот сам формат - жалко. Его мы хоронить не будем. Кое-что, как и полагается отмирающей формации, капитализм даже на этом участочке своей антикультуры - нам дал, кое-чему научил. Сам формат реалити-шоу - это же находка для послереволюционных времён! Представляете, какую популярность имело бы реалити-шоу "Казённый Дом-2" с участием таких телезвёзд, как Путин, Чубайс, Медведев, Силуанов, Голикова, силовигархи Сечин и Миллер, ну и прочие "продвиженцы" пенсинной реформы и фактические владельцы нефти и газа (кастинг объявим попозже, а сейчас жалко букв на эти имена)? Исправление тяжёлым зэковским трудом в прямом эфире, нонстопом - 35 тысяч заводов социалистической индустрии, уничтоженных при Путине, фронт работ огромен, и торжествует социальная справедливость: сами разваливали, сами восстанавливайте! Так что бояться революции им всем нечего - жизнь мы им гарантируем, долгую, трудовую...

Дмитрий Чёрный, член ЦК ОКП

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