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Московский листок

ВСУ снова наступали на ДНР и снова понесли потери

Опубликовано 23.06.2018 в разделе комментариев 1

днр ато всу
ВСУ снова наступали на ДНР и снова понесли потери

Трое украинских военных погибли, четверо получили ранения во время столкновения на линии соприкосновения с самопровозглашенной Донецкой народной республикой. Об этом сообщает Донецкое агентство новостей со ссылкой на оперативное командование ДНР. 

По данным агентства, ночью группа украинских военных в количестве 15 человек предприняли попытку атаковать позиции ДНР возле Коминтерново. В результате боестолкновения ранен один ополченец ДНР. В командовании отметили, что выдвижение украинских военных происходило под прикрытием минометного огня. 

Ранее, 21 июня, в результате обстрела со стороны вооруженных сил Украины обесточенными оказались два села Новоазовского района ДНР, сообщили в районной администрации ДНР. Вооруженное противостояние самопровозглашенных ДНР и ЛНР с украинской армией в Донбассе продолжается с апреля 2014 года.

Напомним, предыдущие потери с обеих сторон на линии соприкосновения были понесены месяц назад. Трое ополченцев Донбасса были 21 маявзяты в плен, один убит, пять украинских военных погибли в результате боя под Горловкой, сообщил журналистам представитель оперативного командования самопровозглашенной Донецкой народной республики.  

"Враг силами до двух взводов предпринял попытку к наступлению в районе поселка Гольмовский. При сближении подразделений ВСУ с нашими позициями военнослужащие ДНР открыли огонь по врагу на поражение с нескольких направлений. Под прикрытием шквального огня артиллерии и крупнокалиберных пулеметов противнику удалось вплотную подойти к одной из позиций. Наши военнослужащие героически вели бой, но вражеская группа захватила троих из них в плен. Одного военнослужащего каратели убили на месте", - сказал представитель командования. 

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Всего комментариев к статье: 1
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(без названия)
.Дмитрий г.Запорожье.+-... написал 23.06.2018 14:52
ВСУ отбросили кацапопитеков,а это такая нация кацапорылых недосуществ прошедших за 30 лет стремительный процесс деградации от человека,причем практически разумного,до недочеловека.Дарвин бы дорого заплатил за то, что бы описать процес деградации кацапопитека в своей работе "Деградация вида" на 2 км в р-не Коминтерного и села Желобок.
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