ВСУ снова наступали на ДНР и снова понесли потери

Трое украинских военных погибли, четверо получили ранения во время столкновения на линии соприкосновения с самопровозглашенной Донецкой народной республикой. Об этом сообщает Донецкое агентство новостей со ссылкой на оперативное командование ДНР.

По данным агентства, ночью группа украинских военных в количестве 15 человек предприняли попытку атаковать позиции ДНР возле Коминтерново. В результате боестолкновения ранен один ополченец ДНР. В командовании отметили, что выдвижение украинских военных происходило под прикрытием минометного огня.

Ранее, 21 июня, в результате обстрела со стороны вооруженных сил Украины обесточенными оказались два села Новоазовского района ДНР, сообщили в районной администрации ДНР. Вооруженное противостояние самопровозглашенных ДНР и ЛНР с украинской армией в Донбассе продолжается с апреля 2014 года.

Напомним, предыдущие потери с обеих сторон на линии соприкосновения были понесены месяц назад. Трое ополченцев Донбасса были 21 маявзяты в плен, один убит, пять украинских военных погибли в результате боя под Горловкой, сообщил журналистам представитель оперативного командования самопровозглашенной Донецкой народной республики.

"Враг силами до двух взводов предпринял попытку к наступлению в районе поселка Гольмовский. При сближении подразделений ВСУ с нашими позициями военнослужащие ДНР открыли огонь по врагу на поражение с нескольких направлений. Под прикрытием шквального огня артиллерии и крупнокалиберных пулеметов противнику удалось вплотную подойти к одной из позиций. Наши военнослужащие героически вели бой, но вражеская группа захватила троих из них в плен. Одного военнослужащего каратели убили на месте", - сказал представитель командования.

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